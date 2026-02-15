Cách chọn mua nhang thắp Tết tránh "thả" chất độc vào không khí

Trong đời sống văn hóa của người Việt, thắp nhang không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn là thói quen gắn với không gian sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều loại nhang trên thị trường có thể chứa hóa chất tạo mùi và chất đốt, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng để bảo vệ sức khỏe hô hấp cho cả gia đình.

Theo Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn nhang làm từ nguyên liệu thảo mộc tự nhiên như gỗ, rễ cây, lá hoặc các loại dược liệu truyền thống. Nhang thảo mộc thường có màu vàng sậm hoặc nâu nhạt tự nhiên, mùi thơm nhẹ khi mở gói, và tạo khói ít khi đốt.

Ngược lại, những sản phẩm có mùi quá nồng, màu sắc quá sáng hoặc được quảng cáo "lưu hương" kéo dài bất thường có thể đã sử dụng hương liệu tổng hợp và chất phụ gia, tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng đường hô hấp.

Nhang thảo mộc (ảnh minh họa).

Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, thành phần minh bạch. Người tiêu dùng nên ưu tiên các thương hiệu uy tín, có thông tin về quy trình sản xuất và chứng nhận an toàn. Việc mua nhang trôi nổi, không nhãn mác hoặc bán theo bó lẻ có thể khiến người dùng khó kiểm soát được chất lượng và mức độ an toàn.

Nhang thảo dược có lợi gì?

Theo bác sĩ Dung các loại nhang làm từ quế, ngải cứu, trầm hương tự nhiên khi đốt thường tạo mùi thơm dịu, giúp không gian trở nên dễ chịu hơn, góp phần thư giãn tinh thần và giảm cảm giác căng thẳng.

Theo y học cổ truyền, một số dược liệu như quế hay ngải cứu có tính ấm, mang lại cảm giác thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý những lợi ích này chỉ mang tính hỗ trợ về cảm giác, không có tác dụng thay thế cho các biện pháp điều trị y khoa khi có vấn đề về sức khỏe.

Thắp nhang đúng cách để an toàn

Để hạn chế tác động của khói nhang, mỗi lần chỉ nên thắp số lượng vừa phải và tránh thắp liên tục trong thời gian dài, đặc biệt trong không gian kín. Gia đình cần mở cửa sổ hoặc tạo sự thông thoáng để khói được lưu thông, nhất là khi trong nhà có người già, trẻ nhỏ hoặc người mắc bệnh hô hấp mạn tính.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như cay mắt, ho, khó thở hoặc cảm giác khó chịu, nên rời khỏi khu vực có khói và nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí. Ngoài ra, không nên cắm nhang gần thực phẩm hoặc khu vực nấu nướng để tránh khói bám vào đồ ăn.

Lựa chọn nhang thảo mộc tự nhiên, mùi nhẹ, khói ít là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để vừa giữ gìn nét truyền thống, vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Việc thắp nhang đúng cách không chỉ thể hiện sự tôn trọng giá trị văn hóa mà còn là hành động thiết thực hướng tới một không gian sống an toàn, lành mạnh.



