Cách chặn tin nhắn Zalo mà đối phương vẫn thấy bài đăng trên trang cá nhân của bạn

Zalo là một trong những ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, trở thành công cụ kết nối quen thuộc trong công việc, học tập lẫn đời sống cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, không phải lúc nào mọi tương tác trên nền tảng này cũng phù hợp với mong muốn của mỗi người.

Trong một số trường hợp, người dùng có thể muốn giữ khoảng cách với ai đó chẳng hạn như tránh bị làm phiền, nhận quá nhiều tin nhắn hoặc hạn chế việc người khác theo dõi hoạt động cá nhân.

Điều quan trọng là họ muốn thực hiện điều này một cách kín đáo, không gây khó xử hay hiểu lầm, và đặc biệt là để đối phương không hề biết mình đã bị chặn. Đây cũng là lý do nhiều người tìm đến những cách “chặn nhẹ” trên Zalo để vừa bảo vệ quyền riêng tư, vừa giữ sự tế nhị trong giao tiếp.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách chặn Zalo mà không để đối phương phát hiện:

1. Cách chặn tin nhắn Zalo mà người khác không biết

Đây là cách phổ biến và hiệu quả nhất nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tin nhắn nào từ một người, nhưng cũng không muốn họ biết bạn đã chặn.

Bước 1: Truy cập vào Zalo và chọn người bạn cần chặn. Tiếp theo đó, bạn bấm chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc phải màn hình.

Bước 2: Sau đó, bạn kéo xuống và chọn vào Quản lý chặn. Tích chọn vào Chặn tin nhắn và Chặn cuộc gọi và cuối cùng bấm Áp dụng. ﻿

Sau khi chặn, người kia vẫn sẽ nhìn thấy tài khoản của bạn như bình thường, nhưng khi nhắn tin sẽ không nhận được phản hồi.

Sau khi chặn tin nhắn, đối phương vẫn có thể xem nhật ký, bài đăng và các hoạt động công khai của bạn trên Zalo nếu bạn không bật thêm tính năng chặn xem nhật ký và ngược lại.

Mẹo nhỏ : Bạn có thể bật lại bất kỳ lúc nào, Zalo không gửi thông báo gì đến người bị chặn.

2. Cách chặn xem nhật ký Zalo

Nếu bạn không muốn một người lạ hoặc người quen cũ thấy hoạt động của mình (bài viết, ảnh đăng…), thay vì hủy kết bạn, bạn có thể chặn họ xem nhật ký.

﻿Bước 1: Bạn truy cập vào Zalo và chọn vào biểu tượng Trang cá nhân. Tiếp đó, bạn chọn Quyền riêng tư.

Bước 2: Tiếp theo, bạn chọn vào Chặn và ẩn. Tại mục chặn nhật ký, bạn chọn Chặn xem nhật ký.

Bước 3: Bạn chọn vào biểu tượng dấu cộng (+) ở góc bên phải màn hình. Tích chọn tên người cần chặn xem nhật ký và bấm vào biểu tượng dấu mũi tên.

Khi đã chặn, người kia sẽ không còn thấy bài đăng, ảnh hoặc bất kỳ hoạt động nào của bạn trên nhật ký, nhưng vẫn có thể nhắn tin (nếu bạn chưa chặn tin nhắn).﻿

Những lưu ý quan trọng khi chặn Zalo﻿

Việc chặn ai đó trên Zalo không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Nhiều người chọn cách này để giữ khoảng cách, tránh bị làm phiền hoặc đơn giản là muốn bảo vệ quyền riêng tư mà không gây ra hiểu lầm.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý một số điểm quan trọng sau:

- Không có thông báo chặn: Người bị chặn sẽ không nhận được thông báo về việc họ bị chặn.

- Chặn cuộc gọi: Người bị chặn không thể gọi điện trực tiếp cho bạn. Nếu cố gắng gọi, sẽ nhận được thông báo: “Xin lỗi. Hiện tại tôi không muốn nhận cuộc gọi.”

- Tin nhắn cũ vẫn xem được: Sau khi chặn tin nhắn, cả bạn và đối phương vẫn có thể xem lại những tin nhắn cũ đã trao đổi.

- Chặn người lạ không hoàn toàn: Việc chặn tin nhắn người lạ trên Zalo không được đảm bảo hoàn toàn. Bạn vẫn có thể bị làm phiền nếu số điện thoại của bạn bị lộ.