Cách cài đặt tự hủy tin nhắn sau 24 giờ trên Facebook Messenger

Đức Khánh |

Facebook Messenger cho phép người dùng ứng dụng trên di động gửi tin nhắn đến bất kỳ tài khoản nào và tự động xóa sau 24 giờ.

Với tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger , người dùng có thể thoải mái nhắn tin mà không cần lo lắng về việc thu hồi tin nhắn.

Cách cài đặt tự hủy tin nhắn Messenger sau 24 giờ đơn giản và nhanh chóng - Ảnh 1.

Các bước mở tính năng tin nhắn tự hủy trên Facebook Messenger. (Ảnh: VOV)

Trước khi thực hiện kích hoạt tính năng mới, người dùng hãy kiểm tra và cập nhật ứng dụng Messenger trên thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất bằng cách truy cập vào các cửa hàng ứng dụng Google Play Store hoặc App Store.

Sau khi cập nhật, người dùng thực hiện từng bước sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng và truy cập vào tài khoản muốn nhắn tin tự hủy.

Bước 2: Nhấp vào tên tài khoản đó ở phía trên để vào phần cài đặt.

Bước 3: Cuộn xuống và chọn mục Tin nhắn tự hủy.

Bước 4: Chọn thời gian muốn tin nhắn tự hủy. Hiện tại, Messenger chỉ hỗ trợ tính năng này trong khoảng thời gian 24 giờ. Sau khi kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau thời gian đã chọn.

Khi muốn tắt tính năng này đi, người dùng cũng có thể truy cập các bước trên nhưng chọn Tắt thay vì khoảng thời gian 24 giờ. Ngoài ra, nếu ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay màn hình, thông báo sẽ hiển thị trong đoạn chat.

Cách cài đặt tự hủy tin nhắn Messenger sau 24 giờ đơn giản và nhanh chóng - Ảnh 2.

Thông báo xuất hiện khi ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video đoạn chat. (Ảnh: VOV)

Không dừng lại ở tính năng tin nhắn tự hủy, Facebook cũng cho biết nếu phát hiện ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video màn hình đoạn chat được mã hóa đầu cuối, nền tảng sẽ thông báo cho chủ tài khoản và những người trong đoạn chat đó.

Một thành phố Trung Quốc từ bỏ dầu mỏ, "phất lên" nhờ một thứ khác: Đến phương Tây cũng không theo kịp
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

