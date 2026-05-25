Cách bắt WiFi có mật khẩu mà không cần biết mật khẩu đơn giản, hiệu quả nhất

Cách vào WiFi không cần mật khẩu cho điện thoại Android

Cách đăng nhập WiFi bằng mã QR

Bước 1: Truy cập Cài đặt > Kết nối > WiFi.

Bước 2: Chọn vào Biểu tượng Mã QR ở góc trên màn hình. Sau đó, đặt mã của WiFi muốn kết nối vào hình vuông để quét mã QR.

Cách kết nối WiFi bằng cách sử dụng WPS

Cách kết nối WiFi bằng WPS khá đơn giản và có tỷ lệ thành công cao, nhưng cần có quyền điều chỉnh và cài đặt modem WiFi để bật nút WPS.

theo đó,="" chỉ="" cần="" vào="" cài="" đặt="">Theo đó, chỉ cần vào Cài đặt > WiFi > Additional Settings. Tiếp tục, chọn vào Connect WPS, màn hình điện thoại sẽ hiển thị yêu cầu bật nút chế độ WPS trên modem để có thể kết nối. Trên modem nhấn giữ nút WPS vài giây, nếu sau đó màn hình hiển thị thông báo kết nối thành công thì nhấn vào OK là hoàn tất việc truy cập WiFi.

Cách vào WiFi không cần mật khẩu cho điện thoại iPhone

Chia sẻ mật khẩu giữa 2 thiết bị iPhone

Cách thức dành riêng cho những ai đang sử dụng iPhone hoặc các thiết bị của hãng Apple đó là tính năng chia sẻ WiFi giữa 2 thiết bị thông qua Bluetooth. Lưu ý rằng, tính năng chia sẻ WiFi này chỉ có thể áp dụng khi cả 2 thiết bị đều sử dụng hệ điều hành từ iOS 11 trở lên và đã đăng nhập vào iCloud. Chú ý, điện thoại iPhone chia sẻ phải kết nối được với mạng WiFi có sẵn.

Bước 1: Truy cập vào Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt chung và Airplay&Handoff, bật tính năng Handoff để iPhone có thể chia sẻ WiFi.

Bước 2: Tiếp theo, bật Bluetooth của iPhone. Cả 2 thiết bị đều đã được mở khóa và để ở khoảng cách gần nhau.

Bước 3: Trên điện thoại iPhone đã truy cập WiFi, bấm chọn WiFi. Lúc này, thiết bị sẽ hiện lên thông báo chia sẻ mật khẩu WiFi, bạn chọn tiếp vào Chia sẻ mật khẩu và chọn Xong. Lúc này, thiết bị còn lại đã có thể truy cập vào WiFi mà không cần nhập mật khẩu.

Sử dụng ứng dụng WiFi Master

Ứng dụng WiFi Master Key cho phép truy cập vào những mạng WiFi xung quanh mà không cần password. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất của ứng dụng này là chỉ dùng được với những mạng WiFi có mật khẩu đơn giản và cần có dữ liệu di động để kết nối cho ứng dụng hoạt động.

Bước 1: Sau khi đã hoàn tất tải ứng dụng về máy, mở ứng dụng WiFi Master Key lên và chọn Kết nối ngay. Sau đó, ứng dụng sẽ gửi thông báo Hướng dẫn, bạn chỉ cần nhấn vào Tôi biết.

Bước 2: Để bật dữ liệu di động thì bấm chọn Bật lưu lượng, lúc này ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm các mạng WiFi xung quanh. Tiếp theo, chọn vào Biểu tượng Chìa khóa tại điểm WiFi mà mong muốn kết nối.

Bước 3: Chọn Kết nối và đợi trong khoảng từ 3s đến 5s để thiết bị có thể kết nối với mạng.