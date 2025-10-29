Cách bán Lynk & Co 08 cho người Việt: ‘Hãy kể kính không viền, gương chiếu hậu đặc biệt theo cách này’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 189 phát sóng ngày 28/10 trên HTV9.

Lynk & Co 08 vừa ra mắt với 2 phiên bản đi kèm giá bán 1,299 - 1,389 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này đắt, vậy anh nhận xét như thế nào?

Nếu xét riêng trong phân khúc CUV cỡ D, mức giá này hiện có nhiều lựa chọn. Ở nhóm crossover, hai cái tên nổi bật nhất vẫn là Sorento và Santa Fe gần như tượng đài trong mắt người dùng Việt, hoặc một mẫu có cảm giác lái tốt là Skoda Kodiaq. Nhóm SUV truyền thống có Everest, Fortuner bản cao. Tất cả những mẫu xe này đều nằm trong cùng khoảng giá, tạo nên sự cạnh tranh rất sát nhau.

Nhưng tại sao những mẫu xe đó không bị phản ứng, trong khi Lynk & Co 08 lại bị cho là “vượt quá kỳ vọng”? Chúng ta hãy nhớ rằng, Lynk & Co 08 đến từ Trung Quốc, và chính điều này khiến tâm lý người tiêu dùng thay đổi.

Từ trước đến nay, phần đông người Việt vẫn có định kiến với hàng Trung Quốc – cho rằng chất lượng kém, giá phải rẻ, hỏng thì bỏ mua cái khác. Quan điểm đó đã ăn sâu vào tiềm thức.

Lynk & Co 08 vừa ra mắt Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Thực tế, không chỉ Lynk & Co 08 mà hầu hết xe Trung Quốc khác đều bị “kỳ vọng” phải rẻ. Và nếu định giá thấp hơn một chút, nhiều người vẫn cảm thấy “chưa đủ rẻ”. Vậy nên, chúng ta hãy nói vế sau “vì sao hãng lại đưa ra mức giá này” thay vì là “Vì sao lại kỳ vọng Lynk & Co 08 phải giá rẻ?”

Nói đến xe Trung Quốc, nhiều người có tư duy sẽ phải có rất nhiều tính năng mới đáng mua. Nếu áp dụng điều này lên Lynk & Co 08, anh nghĩ sao?

Nếu xét về mặt trang bị, tôi có thể khẳng định Lynk & Co 08 là chiếc xe đầy đủ nhất trong phân khúc D hiện nay, thậm chí vượt cả nhiều mẫu xe phổ thông hay cận cao cấp đang bán ở Việt Nam.

Rất hiếm khi bạn thấy một mẫu xe hạng D phổ thông có tính năng massage ghế, đèn LED Matrix, gói an toàn ADAS đầy đủ, ghế da Nappa có sưởi và làm mát, cùng hàng loạt tiện nghi khác. Thực sự khó có mẫu nào trong tầm giá có nhiều trang bị như thế.

Với những người thích lái như tôi, điều duy nhất tôi mong muốn là xe có thêm hệ dẫn động AWD.

Vừa nãy anh có nhắc đến cụm từ “cận cao cấp”. Tôi từng trao đổi với lãnh đạo Lynk & Co, họ nói rằng 08 không muốn cạnh tranh với các mẫu như Santa Fe, Sorento hay Everest, mà hướng tới nhóm xe Đức hạng sang. Theo anh, định vị này có phù hợp với thị trường Việt Nam không?

Chúng ta hãy nhìn rộng ra một chút ở trên bình diện toàn cầu. Tại châu Âu, những chiếc Lynk & Co 01 PHEV bán khá nhiều với mức giá không rẻ.

Quay lại với chính sản phẩm, chúng ta sẽ thấy từ vật liệu, thiết kế cho đến cấu hình và cách chế tạo, phân khúc xe hạng D hiện nay gần như không mẫu nào sánh được với Lynk & Co 08. Nếu được sờ tận tay, nhìn tận mắt các bạn không thể chê được gì cả, mọi thứ đều rất tuyệt, ngoại trừ nguồn gốc.

Tuy nhiên, Lynk & Co thuộc trong Geely Group, nhưng “hồn của xe” nằm ở Gothenburg (Thụy Điển) nên có gì đấy cận với Volvo hơn những chiếc xe Trung Quốc khác.

Nội thất Lynk & Co 08. Ảnh: Hoàng Dũng

Có ý kiến cho rằng, ở tầm giá 1,2-1,4 tỷ đồng, các mẫu CUV/SUV cỡ D đều có 7 chỗ ngồi nhưng Lynk & Co 08 chỉ có 5 chỗ ngồi. Theo anh, đây có phải là bất lợi của mẫu xe này?

Với thị trường Việt Nam tôi nghĩ đây là một sự bất lợi.

Nhưng Lynk & Co 08 sinh ra phục vụ chính tại Trung Quốc - thị trường xe lớn nhất thế giới, và những nước phát triển tại châu Âu. Đây là những thị trường rất ít sử dụng những mẫu xe 7 chỗ ở phân khúc CUV/SUV hạng D trở xuống.

Ví dụ, Honda CR-V là mẫu xe CUV hạng C, tại Việt Nam và Đông Nam Á có 5+2 chỗ ngồi, còn tại Trung Quốc chỉ có 5 chỗ ngồi. Thậm chí, những mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ như C-Class, A4, 3-Series tại Trung Quốc đều có bản trục cơ sở dài. Bởi vì, khách hàng Trung Quốc có sở thích những chiếc xe rộng rãi và tiện nghi, nên việc cố thêm 2 chỗ ngồi khiến không gian bị ảnh hưởng.

Vì thế, nếu các bạn không quá cần 7 chỗ, hãy tưởng tượng việc ngồi trong một chiếc xe hạng D có 5 chỗ sung sướng đến mức độ nào. Tất cả mọi thứ đều đủ đầy để phục vụ bạn. Trong khi đó, các mẫu 7 chỗ thường phải hy sinh không gian và sự tiện nghi chỉ để có thêm hai ghế mà phần lớn thời gian bạn chẳng dùng đến.

Hàng ghế thứ 2 rộng rãi. Ảnh: Hoàng Dũng

Bây giờ, nếu được tư vấn cho các bạn nhân viên kinh doanh, anh sẽ nói gì để họ có thể bán được Lynk & Co 08 một cách thuận lợi hơn?

Đầu tiên, tôi lấy ví dụ về áo quần, chúng ta hãy sờ vật liệu, nhìn đường kim mũi chỉ, kiểu dáng. Những thương hiệu cao cấp nổi tiếng đều hội tụ được 3 yếu tố này, chất liệu tốt, kiểu dáng tốt và đường kim mũi chỉ cẩn thận. Tất cả điều này đều không thể “nói khoác” được, bởi vì đều có thể mắt thấy tay sờ. Vì thế, các bạn hãy mang câu chuyện này để chia sẻ với khách hàng khi nhắc đến Lynk & Co 08.

Đi vào chi tiết, Lynk & Co 08 là xe duy nhất hiện nay tại Việt Nam có 4 cửa sử dụng kính không viền. Tất cả những khuôn cơ khí phải cực kỳ chính xác mới có thể làm được việc dập xong cửa rồi mang ra sử dụng luôn, không cần chi tiết bọc lại.

Xe sử dụng cửa kính không viền. Ảnh: MXH

Ví dụ đến việc xây nhà, một người thợ lành nghề phải cẩn thận mới có thể hoàn thiện bề mặt tường không có phào chỉ một cách đẹp nhất, bởi vì họ không được có sai số. Lynk & Co 08 cũng vậy, việc chế tạo không được phép có sai số. Với những xe hoàn thiện không chuẩn chỉ sẽ xuất hiện những vết gợn sau quá trình dập cơ khí. Điều này thể hiện trình độ rất cao của Lynk & Co.

Thông thường, viền kính góp phần giúp cánh cửa cứng hơn nhưng lại giảm đi độ “sexy”. Chúng ta thường chỉ bắt gặp cửa kính không viền trên các mẫu xe thể thao, xe hạng sang, nhưng nay xuất hiện trên Lynk & Co 08.

Cánh cửa của Lynk & Co 08 có độ dày lớn, được chế tạo bằng cách dập 2 chi tiết cơ khí rồi kết nối lại với nhau, bên trong là các thanh thép gia cường. Điều này cho thấy độ khó trong việc chế tạo, vừa phải đảm bảo thẩm mỹ, vừa phải an toàn.

Chi tiết thứ 2 là gương chiếu hậu 2 bên cánh cửa của Lynk & Co 08 rất đặc biệt. Chúng ta biết rằng, tầm nhìn là điều rất quan trọng khi lái xe. Trên mẫu xe này, diện tích mặt gương đúng bằng tiết diện của bầu gương phía sau, kiểu tràn viền giống gương bên trong trên nhiều mẫu xe. Khi đó, người lái nhìn gương sẽ có diện tích quan sát được lớn nhất

Gương tràn viền trên Lynk & Co 08. Ảnh: MXH

Điều này đặt ra yêu cầu khó trong việc chế tạo cụm điều chỉnh mặt gương và các kỹ sư đã tạo ra một cụm gương đặc biệt. Điều này cho thấy sự tinh tế của Bắc Âu, tối giản nhưng rất đẹp.

Những chi tiết nhỏ sẽ tạo nên một sản phẩm lớn, đây là sự chỉn chu và tỉ mỉ. Lynk & Co 08 được xây dựng từ những điều như thế, nên không thể rẻ được.

Tôi nghĩ rằng các bạn nhân viên kinh doanh của Lynk & Co chỉ cần lấy nguyên đoạn vừa rồi để chia sẻ cho khách hàng. Tôi tin rằng tập khách hàng của Lynk & Co 08 đôi khi chỉ cần nghe được một chi tiết cuốn hút như thế có thể sẵn sàng chốt cọc.

Cảm ơn anh Thắng về những chia sẻ này.