Các xe thắng giải CCA 2024 giờ ra sao: Có mẫu tiếp tục chạy đua năm nay, 1 năm cho thấy cúp có xứng đáng hay không

Car Choice Awards là sự kiện thường niên quan trọng, nơi những mẫu xe nổi bật được tôn vinh vì khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Và thực tế sau lễ trao giải 2024 đã cho thấy, chiếc cúp danh dự không phải là đích đến cuối cùng: Nhiều mẫu xe được gọi tên tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường, thậm chí mở ra những xu hướng tiêu dùng mới.

Trong bối cảnh ô tô điện ngày càng phổ biến, AI dần hiện diện trong khoang lái, và thói quen lựa chọn xe của thế hệ GenZ bắt đầu lên tiếng, giải thưởng từ Car Choice Awards không chỉ mang tính biểu tượng. Đó có thể là bước đệm cho doanh số, là cơ hội định vị lại thương hiệu, hoặc trở thành lời gợi mở về những tiêu chuẩn “đáng mua” và “đáng sở hữu” trong kỷ nguyên di chuyển thông minh.

Hãy cùng nhìn lại một số mẫu xe nổi bật đã được Car Choice Awards 2024 vinh danh, để xem chúng hiện đang ở đâu.

Honda CR-V - Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình 2024

Mẫu xe Honda CR-V đã chiến thắng hạng mục "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" của giải thưởng Car Choice Awards 2024, nằm trong khuôn khổ chương trình Better Choice Awards 2024.

Năm nay, Honda CR-V tiếp tục hiện diện trong đề cử của nhóm xe gia đình tầm giá 1 - 2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn xuất hiện trong một hạng mục khác là "Xe hybrid của năm".

Năm nay, CR-V dường như có phần lép vế khi đang là mẫu xe nhận được ít lượt bình chọn nhất từ khán giả ở hạng mục xe gia đình, xếp sau Skoda Kodiaq, Kia Carnival, Ford Everest và Hyundai Santa Fe. Tuy nhiên, cơ hội chưa hoàn toàn đóng lại với CR-V, bởi Hội đồng thẩm định chuyên môn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả cuối cùng.

Ngược lại, ở nhóm xe hybrid, Honda CR-V bản RS e:HEV lại đang dẫn đầu về lượt bình chọn từ khán giả, vượt mặt Toyota Corolla Cross, Camry, BYD Sealion 6 và cả Civic cùng nhà. Theo ông Dương Quang, thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards, "khách mua hạng xe "mới" này ưu tiên chất lượng, thương hiệu, niềm tin". Do đó, mẫu xe nhận được đánh giá cao từ bình chọn khán giả cũng như hội đồng thẩm định chuyên môn cũng sẽ phải đáp ứng được tiêu chí này.

Honda CR-V tiếp tục xuất hiện trong đề cử của Car Choice Awards 2025. Ảnh: Honda

Tháng 8 vừa qua, Honda CR-V e:HEV RS đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với 267 chiếc bán ra. Con số này thậm chí còn nhiều hơn bản máy xăng của chính mẫu xe này khi chỉ đạt 216 chiếc. So với tháng trước đó, CR-V e:HEV RS có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi bán nhiều hơn 126 chiếc, tương đương mức tăng 89,36%. Tính cả hai phiên bản, Honda CR-V tiêu thụ được 3.670 xe sau 8 tháng năm 2025. Dù không đủ để vượt qua đối thủ Mazda CX-5 nhưng lợi thế động cơ hybrid cũng giúp mẫu xe này gây dấu ấn riêng.;

Skoda - Thương hiệu xe mới tiêu biểu 2024

Đến với Car Choice Awards 2024, Skoda còn là một thương hiệu mới. Giải thưởng đến vào thời điểm đặc biệt khi thương hiệu vừa kỷ niệm 1 năm chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. "Đây cũng là một cột mốc quan trọng, đánh dấu những thành công ban đầu và đồng thời là động lực để Skoda tiếp tục phấn đấu, hơn nữa nhằm chiều lòng và mang tới những sản phẩm đến từ châu Âu với chất lượng cao cho khách hàng Việt", ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc marketing & truyền thông Skoda Việt Nam thời điểm đó - phát biểu.

Có thể nói, Skoda là một trong những thương hiệu có nhiều sự lột xác nhất trong một năm qua. Một trong những dấu ấn quan trọng nhất là Skoda bắt đầu lắp ráp trong nước các mẫu Kushaq và Slavia tại nhà máy ở Quảng Ninh. Cả hai mẫu xe này đều đã có màn ra mắt chính thức, với giá bán cạnh tranh trong phân khúc của mình. Đây là bước đi ngược dòng đáng chú ý, bởi các mẫu xe thương hiệu "phổ thông" châu Âu ở Việt Nam thường có giá cao so với mặt bằng chung.

Đến Car Choice Awards 2025, Skoda có mẫu Kodiaq đang nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả trong hạng mục "Xe gia đình của năm" (hạng 1 - 2 tỷ đồng).

Skoda Kodiaq xuất hiện trong đề cử Car Choice Awards 2025. Ảnh: Đại lý

Suzuki Jimny - Xe Chất chơi của năm 2024

Nói về chiến thắng của Suzuki Jimny ở hạng mục "Xe chất chơi của năm" 2024, Ông Kotaki Kenji - Tổng Giám Đốc Suzuki Việt Nam - phát biểu: "Giải thưởng Xe Chất chơi của năm dành cho Suzuki Jimny tại Car Choice Awards 2024 là một cột mốc quan trọng và đầy tự hào với Suzuki Việt Nam. Đây không chỉ là sự công nhận về thiết kế độc đáo và khả năng vận hành mạnh mẽ của Suzuki Jimny, mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, mà còn là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những mẫu xe off-road có phong cách khác biệt và chinh phục mọi địa hình".

Từ đó đến nay, Suzuki Jimny tiếp tục khẳng định vị thế của một mẫu xe chơi ở Việt Nam. Sau 8 tháng năm 2025, Suzuki Jimny tiêu thụ được 183 xe. Tuy nhiên, là mẫu xe chơi, doanh số chưa bao giờ phản ánh độ "hot" của Jimny.

Tuy nhiên, nếu không có sự làm mới nhất định, Suzuki Jimny có thể bị những mẫu xe khác "đe dọa". Gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện mẫu Lada Niva. Dù chưa mở bán chính thức và cũng khó xếp vào nhóm xe "ăn chơi", Niva sở hữu giá mềm, dáng kiểu SUV off-road cổ điển và "không có gì để hỏng" dành cho dân thích "lăn lộn" các cung đường khác nhau. Suzuki Jimny cũng sở hữu nhiều điểm mạnh tương tự, song có giá bán cao hơn khá nhiều.

VinFast VF 6 - Xe quốc dân cho người mới và Xe năng lượng xanh tiên phong 2024

Tại Car Choice Awards 2024, VinFast VF 6 giành được giải "Xe quốc dân cho người mới" và "Xe năng lượng tiên phong". Từ khi có mặt trên thị trường, VinFast VF 6 đã được đánh giá cao về giá bán và chi phí cực kỳ hợp lý, chưa kể giá trị sử dụng mang lại cao.

VinFast VF 6 cũng là một trong 3 mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Việt. Tháng 8/2025, doanh số của mẫu SUV điện này đạt 2.038 chiếc, tăng trưởng 7,1%, đứng đầu trong phân khúc. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, VinFast VF 6 tiêu thụ được 12.492 xe.

Đến với Car Choice Awards 2025, VinFast VF 6 góp mặt trong đề cử cho hạng mục "Xe GenZ của năm". Việc được thử lửa qua đấu trường khốc liệt bậc nhất của thị trường ô tô Việt Nam là SUV/CUV B/B+ khi liên tục đổi chủ ngôi vương là minh chứng rõ nét nhất cho sự lựa chọn của người tiêu dùng.

VinFast VF 6 xuất hiện trong đề cử của Car Choice Awards 2025. Ảnh: VinFast

VinFast VF 7 - Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại và Xe dẫn đầu xu hướng 2024

Tương tự VF 6, VinFast VF 7 cũng "ẵm" tới 2 giải tại Car Choice Awards 2024 gồm "Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại" và "Xe dẫn đầu xu hướng". Sau Car Choice Awards 2024, mẫu xe này tiếp tục ghi nhận những ảnh hưởng lớn tới thị trường ô tô trong nước.

VF 7 được bàn giao 718 xe cho khách hàng trong tháng 8, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe. Con số này giúp VF 7 trở thành mẫu xe SUV C bán chạy thứ ba ở Việt Nam, chỉ sau Mazda CX-5 và Ford Territory, vượt các đối thủ chạy máy xăng như Honda CR-V, Hyundai Tucson.

Trong phân khúc, VF 7 hiện là mẫu xe thuần điện duy nhất công bố số liệu bán hàng. Lợi thế của mẫu CUV cỡ C này đến từ khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ mô tơ điện. Bên cạnh đó, xe còn ghi điểm với loạt tiện nghi phong phú và chi phí lăn bánh tối ưu nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện.

Do đó, việc VinFast VF 7 dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả trong hạng mục "Xe gia đình của năm hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards 2025 là hoàn toàn dễ hiểu.

VinFast VF 7 tiếp tục xuất hiện trong đề cử Car Choice Awards 2025. Ảnh: VinFast

Volvo XC90 - Xe sang tiêu biểu cho gia đình 2024

Giải “Xe sang tiêu biểu cho gia đình” 2024 với kết quả chung cuộc thuộc về Volvo XC90. Theo ông Vũ Tấn Công - một trong các thành viên của Hội đồng Thẩm định chung khảo BCA 2024 - khi đó cho biết có 3 lý do Volvo xứng đáng là Xe sang tiêu biểu cho gia đình. Thứ nhất, Volvo là thương hiệu xe sang. Thứ hai, xe Volvo nổi tiếng toàn thế giới về an toàn. Thứ 3, xe Volvo là SUV thuộc phân khúc D lớn nhất, do đó có thể chở một lượng người và hành lý rất lớn.

Năm nay, Volvo XC90 không góp mặt trong Car Choice Awards 2025. Tuy nhiên, điều này là dễ hiểu khi thị trường đang ngóng trông bản facelift 2025 đã ra mắt tại triển lãm song chưa có thông tin nào về việc ra mắt Việt Nam. Điều này khó tránh khỏi khiến người tiêu dùng trong nước cảm thấy thất vọng.

Volvo không có báo cáo doanh số hàng tháng, nhưng có thể dự đoán, khi bản facelift của XC90 về nước, phân khúc xe sang cho gia đình sẽ trở nên sôi động hơn.