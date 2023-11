Các vị trí kém an toàn nhất trên ô tô

1. Ghế lái phụ (cạnh ghế tài xế): Người ngồi ở vị trí này có thể bị tác động mạnh từ phía trước trong trường hợp va chạm mạnh.

2. Ghế sau giữa (vị trí số 3): Trong nhiều trường hợp, vị trí này không có ghế chắn phía trước, nên có nguy cơ bị đẩy ra trước hoặc bị vật thể bay vào trong trường hợp va chạm.

3. Ngồi gần cửa sổ mà không sử dụng dây an toàn: Khi ngồi gần cửa sổ và không sử dụng dây an toàn, bạn có nguy cơ bị thương nặng hoặc bị đẩy ra ngoài trong trường hợp va chạm hoặc lật xe.

4. Ngồi ở cửa sổ và cửa ra vào trên xe bus hoặc xe tải: Trong trường hợp va chạm hoặc lật xe, các mảnh kính hoặc cửa có thể gây thương tích cho những người ngồi ở những vị trí này.

5. Ngồi trong khoang hành lý hoặc hốc dưới yên xe: Ngồi trong các vị trí không được thiết kế cho người ngồi trong trường hợp va chạm có thể khiến bạn bị thương nặng hoặc kẹt lại.

6. Ngồi ở túi khí bị hỏng: Nếu túi khí trên vị trí của bạn bị vô hiệu hóa hoặc không hoạt động đúng cách, bạn có thể không được bảo vệ hiệu quả trong trường hợp va chạm.

7. Ngồi ở vị trí không có gối tựa đầu: Gối tựa đầu có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đầu và cổ trong trường hợp va chạm. Ngồi ở vị trí không có gối tựa đầu có thể tăng nguy cơ chấn thương đầu và cổ.

Các vị trí ngồi trên xe ô tô kém an toàn. (Ảnh minh họa: Katavina)

Ngoài ra, các vị trí ở hàng ghế đầu tiên, ngang hàng với ghế lái của xe bus mini (xe 9 chỗ) được coi là nguy hiểm và đáng lưu ý. Trong trường hợp va chạm mạnh từ phía trước, kính lái vỡ có thể tạo áp lực mạnh, gây thương tích nặng cho những người ngồi gần lái xe. Vì vậy, cũng giống như trên xe ô tô con, bạn nên tránh vị trí cạnh lái xe.



Còn trên các xe bus cỡ lớn, để an toàn, tốt nhất nên tránh các hàng ghế cạnh cửa sổ và cửa ra vào, để tránh nguy cơ bị thương bởi mảnh kính vỡ khi có va chạm. Các ghế ở giữa cabin, hướng ngược với hướng di chuyển của xe, thường được coi là vị trí an toàn hơn.

Trong trường hợp xe bus thành phố (city bus), khi có va chạm mạnh từ phía trước, các mảnh vỡ từ kính lái rất lớn có thể bay thẳng vào hành khách ngồi ở hai hàng ghế đầu tiên. Do đó, các vị trí cạnh cửa sổ và cửa ra vào cũng không an toàn. Tương tự, hàng ghế cuối cùng cũng có nguy cơ lớn khi có tác động mạnh từ phía sau. Vì vậy, vị trí an toàn trong xe city bus thường nằm ở giữa và bên phải cabin.

Lưu ý rằng việc sử dụng dây an toàn là quan trọng để đảm bảo an toàn khi ngồi trong bất kỳ vị trí nào trên xe hơi.