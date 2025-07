Sáng 10-7, Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4, 5 và 6-2025. Một trong những vấn đề cử tri, nhân dân phản ánh là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có thuốc giả, thực phẩm giả.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu

Trình bày tóm tắt Báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân cho rằng thời gian qua, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nhất là việc triển khai khẩn trương, nghiêm túc các điều kiện phục vụ hoạt động của cấp ủy, chính quyền các xã (mới), tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã mới sau sắp xếp.

Đây là những tiền đề quan trọng để sáng 30-6, trên địa bàn cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định. "Lễ công bố là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước, khi giang sơn sắp xếp lại không chỉ để gọn hơn mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn" - bà Nga nói.

Cử tri và nhân dân phản ánh một số tình trạng cần được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới như: Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng; việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân sẽ làm tăng chi phí sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, có biện pháp quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Cùng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả. Cần làm rõ trách nhiệm của bộ, ngành, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc hậu kiểm chất lượng sản phẩm đã đăng ký.

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Các Ủy ban của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thuốc giả, thực phẩm giả

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban đã thảo luận với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan thống nhất kế hoạch dự kiến tháng 8 sẽ tổ chức phiên giải trình. Theo đó, phiên giải trình liên quan 2 nhóm chính là thuốc giả, thực phẩm giả. Dự kiến trong tháng 7, đầu tháng 8 sẽ nhận báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đi khảo sát thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh việc cần tập trung vào việc quản lý chặt chẽ và tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, cần tập trung vào hai lĩnh vực là thực phẩm ăn uống hằng ngày và thuốc chữa bệnh. Do đó yêu cầu từ trung ương đến địa phương phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sẽ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về đề thi tốt nghiệp THPT

Liên quan kỳ thi vào THPT và thi tốt nghiệp THPT, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu đây là hai vấn đề rất lớn. Trong đó với kỳ thi vào THPT sẽ phải bàn, thảo luận rất kỹ về các vấn đề phân luồng học sinh, tổ chức cấp THPT thế nào.

Cùng với đó, trong bước bàn chính sách sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hướng nên phát triển THPT nghề - tức khuyến khích cho học sinh học THPT nghề nhiều hơn. Nếu xử lý được từ chính sách này thì áp lực thi vào THPT giảm đi, áp lực kỳ thi giảm đi.

Ông Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ thời gian qua đã có phản ánh của dư luận rất nhiều về đề thi tốt nghiệp THPT một số môn học có độ khó rất cao so với những năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới và có nhiều bộ sách giáo khoa thực hiện song song. Do đó, đề thi có hướng theo tính thực tiễn nhiều hơn và ngoài chương trình thời lượng nhiều, có thể ảnh hưởng điểm thi tốt nghiệp THPT, do chưa có sự thích nghi của các em học sinh với cách thi mới, phương pháp thi mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng các đề thi cần có tính phân loại cao và hướng về chất lượng, tránh chuyện "không phân loại được thì cứ xếp bằng với nhau", bởi điều này sẽ khiến đầu vào các trường đại học không tách bạch, phân loại được, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đào tạo ở bậc đại học và bậc sau phổ thông. "Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội"- ông Vinh nói.