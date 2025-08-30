Theo thông tin từ website chính thức của chuỗi sự kiện A80 , Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội.

Chi tiết chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các địa điểm tập kết các lực lượng diễu binh 2/9

Pháo lễ : Tập kết và bớt trật tự trận địa bắn tại Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Các khối đi bộ :

- Khối Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài: Tập kết đầu đường Hùng Vương; Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.

- Khối diễu hành quần chúng; Văn hóa, Thể thao: Đường Quán Thánh.

- Khối đứng Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an: Công viên Bách Thảo.

- Khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an: Đường Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ.

Lộ trình tuyến đường diễu binh, diễu hành 2/9

Khối nghi trượng: Sau khi đi qua Lễ đài, các xe nghi trượng rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong về vị trí tập kết tại đường Ông Ích Khiêm. Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đến vị trí tách khối (cuối đường Hùng Vương) tách thành 2 khối:

- 1/2 khối rẽ phải đi theo đường Trần Phú – Kim Mã – Liễu Giai, tập kết tại Cung thể thao Quần Ngựa.

- 1/2 khối rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, tập kết tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

Khối đi bộ Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài: Sau khi đi qua lễ đài đến vị trí tách khối cuối đường Hùng Vương, tách thành 2 khối (khối Quân đội nước ngoài không tách khối), đi theo 3 tuyến đường:

- Tuyến số 1: Rẽ phải đi theo đường Trần Phú – Kim Mã – Liễu Giai, tập kết tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.

- Tuyến số 2: Rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, tập kết tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

- Tuyến số 3: Rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn, tập kết tại Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến Sân vận động Quần Ngựa.

Khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an:

- Khối xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích: Sau khi đi qua Lễ đài, từ nút Hùng Vương – Lê Hồng Phong chia làm 2 tuyến. Tuyến số 1: Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương, tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Tuyến số 2: Trần Phú – Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương, tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

- Khối xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an: Sau khi qua Lễ đài, từ nút Hùng Vương – Lê Hồng Phong chia làm 2 tuyến. Tuyến số 1: Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Láng Hạ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo, tập kết tại Trường đua F1. Tuyến số 2: Lê Hồng Phong – Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc – Yên Phụ – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo, tập kết tại Trường đua F1.

Khối diễu hành quần chúng; Văn hóa, Thể thao: Đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng rẽ phải theo đường Nguyễn Thái Học, tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Video: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất

Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành

Vị trí tốt nhất để xem các xe nghi trượng (khối Nghi trượng): Vỉa hè Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm.

Vị trí tốt nhất để xem khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc (tuyến 1): Vỉa hè Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao (Cung thể thao Quần Ngựa).

Vị trí tốt nhất để xem khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc (tuyến 2): Vỉa hè Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

Vị trí tốt nhất để xem khối đi bộ Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài (Tuyến 1): Vỉa hè Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao (Cung thể thao Quần Ngựa).

Vị trí tốt nhất để xem khối đi bộ Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài (tuyến 2): Vỉa hè Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

Vị trí tốt nhất để xem khối đi bộ Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài (tuyến 3): Vỉa hè Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Công viên Thống Nhất.

Vị trí tốt nhất để xem khối Cảnh sát cơ động, kỵ binh: Vỉa hè Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Công viên Bách Thảo.

Vị trí tốt nhất để xem khối Hồng kỳ: Vỉa hè Lê Hồng Phong, Đội Cấn, Giang Văn Minh, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, khu Sân vận động Quần Ngựa.

Vị trí tốt nhất để xem xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích (tuyến 1): Vỉa hè Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương.

Vị trí tốt nhất để xem xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích (tuyến 2): Vỉa hè Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương.

Vị trí tốt nhất để xem khối Xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng công an (tuyến 1): Vỉa hè Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Láng Hạ, Đường Láng, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, khu Trường đua F1.

Vị trí tốt nhất để xem khối Xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng công an (tuyến 2): Vỉa hè Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương, Cửa Bắc, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, Võ Chí Công, Đường Láng, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, khu Trường đua F1.

Vị trí tốt nhất để xem khối diễu hành quần chúng/Văn hóa/Thể thao: Vỉa hè Quán Thánh, Hàng Cháo, khu Sân vận động Hàng Đẫy.

Vị trí tốt nhất để xem xe mô hình biểu tượng (khối Diễu hành quần chúng): Vỉa hè Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức.



