Trí tuệ nhân tạo đang gây áp lực ngày càng lớn lên lưới điện toàn cầu.

Hình ảnh nhiệt độ phân giải cao được SatVu, một nhà khai thác vệ tinh nhiệt có trụ sở tại Anh, công bố trong tháng này đã cung cấp cái nhìn hiếm hoi về hoạt động bên trong một khu vực có tải trọng cao, với các dấu hiệu nhiệt cho thấy nơi hệ thống làm mát và điện đang hoạt động hết công suất. Hình ảnh cho thấy một khu phức hợp trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin ở Rockdale, Texas.

Theo trang web space.com, Rockdale là nơi đặt mỏ Bitcoin của Riot Platforms - được mô tả là lớn nhất ở Mỹ - với ước tính nhu cầu điện năng khoảng 700 megawatt, tương đương với lượng điện tiêu thụ của khoảng 300.000 hộ gia đình. Địa điểm này đã bị chỉ trích vì mức tiêu thụ điện năng và lượng khí thải carbon.

“Việc xây dựng trung tâm dữ liệu hiện nay đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, và thế giới cần những phương pháp tốt hơn để hiểu rõ những gì thực sự đang xảy ra trên thực địa”, Phó Chủ tịch phát triển kinh doanh của SatVu, Thomas Cobti, cho biết, đồng thời nói thêm rằng, dữ liệu nhiệt cung cấp cái nhìn khách quan về hoạt động vận hành khi nó diễn ra.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính rằng, các trung tâm dữ liệu đã sử dụng khoảng 415 terawatt-giờ điện vào năm 2024, tương đương khoảng 1,5% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu, và cho biết, việc sử dụng AI ngày càng tăng đang thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này.

Các ông lớn công nghệ đã đổ rất nhiều tiền vào AI, thúc đẩy nhu cầu về điện toán tiêu tốn nhiều năng lượng kể từ khi ChatGPT được phát hành vào tháng 11/2022 và nhanh chóng được sử dụng rộng rãi.

Dự kiến đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục tăng trong thập kỷ này, do nhu cầu về AI và năng lực điện toán đám mây ngày càng tăng.

SatVu dẫn lời ước tính của McKinsey cho thấy, hơn 7 nghìn tỷ đô la sẽ được chi tiêu trên toàn thế giới vào năm 2030, với nhu cầu của Mỹ tăng trưởng từ 20% đến 25% mỗi năm.

Theo một báo cáo gần đây của Rest of World, tính đến tháng 10/2025, có gần 9.000 trung tâm dữ liệu đang hoạt động trên toàn thế giới, và con số này dự kiến sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2030.

Phân tích của báo cáo cho thấy, nhiều quốc gia nơi đặt các cơ sở này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, trong khi các cơ quan quản lý gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng điện, tiêu thụ nước cho hệ thống làm mát, sử dụng đất và tác động môi trường nói chung tăng vọt.