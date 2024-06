Với việc CEO Tim Cook gợi ý về các thông báo quan trọng liên quan đến AI tại hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) năm nay diễn ra vào ngày 10/6 tới đây, có thể nói rằng tích hợp AI sẽ là điểm bán hàng chính của dòng iPhone 16.

Apple có thể đến “bữa tiệc” AI muộn một chút, nhưng giới chuyên môn hy vọng sẽ thấy gã khổng lồ công nghệ có trụ sợ tại Cupertino này tạo ra bước đột phá của riêng mình và tạo ra một điều gì đó nổi bật so với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các thương hiệu smartphone Android.

Một số thông tin dưới đây dựa trên những thông tin rò rỉ và tin đồn, vì vậy bạn hãy nhớ rằng không phải tất cả những thông tin được đề cập ở đây đều đảm bảo sẽ đi kèm với iPhone năm nay. Nếu bạn muốn đợi cho đến khi mọi thứ chính thức, bạn có thể quay lại sau Hội nghị WWDC của Apple, bắt đầu vào ngày 10 tháng 6, khi đó tất cả các tính năng AI của iOS 18 sẽ được công bố trong sự kiện này.

Tất cả các tính năng AI được đồn đại của iPhone 16

AI trên thiết bị và dựa trên đám mây

Theo một trong những bản tin Power On gần đây từ chuyên gia Gurman của kênh Bloomberg, Apple có kế hoạch để hầu hết các tính năng AI của iPhone 16 được thực hiện bởi AI trên thiết bị. Lý do chính đằng sau sự lựa chọn này là tính bảo mật, điều mà Apple nổi tiếng là ưu tiên hàng đầu trên các thiết bị của mình.

Việc hầu hết chức năng AI được tích hợp trên thiết bị cũng có nghĩa là các tính năng sẽ hoạt động nhanh chóng. Các tính năng AI dựa trên đám mây thường có độ trễ nhất định khi thông tin được đưa lên Đám mây, sau đó được xử lý và gửi trở lại điện thoại của bạn.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là AI trên thiết bị không thể xử lý các thuật toán AI cực kỳ phức tạp, điều mà các máy tính Đám mây mạnh hơn hoàn toàn có thể làm được. Vì vậy, như các rò rỉ và báo cáo đã đề xuất, Apple có thể dựa vào công cụ AI của Google có tên là Gemini hoặc một công ty AI khác để phát triển các tính năng AI dựa trên đám mây đi kèm với dòng iPhone 16.

Siri bắt kịp đối thủ

Tất cả chúng ta đều biết rằng, trợ lý ảo của Apple là Siri chưa bắt kịp mức độ thông minh so với Google Assistant (hoặc Amazon Alexa). iPhone 16 được cho là sẽ thay đổi điều đó với Siri được nâng cấp hàng loạt, sẽ cung cấp chức năng tương tự như ChatGPT.

Cụ thể hơn, Siri sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như tóm tắt văn bản, đưa ra câu trả lời toàn diện hơn cho các truy vấn, hiệu đính…

Được xem như người trong nội bộ công ty Apple vì những thông tin sớm khá chuẩn xác, Mark Gurman đến từ kênh Bloomberg cũng đã đề cập trong một trong những bản tin hàng tuần của mình rằng, Siri và ứng dụng Tin nhắn có thể trả lời cho những “câu hỏi thực địa và câu tự động hoàn thành…” Điều này cũng có thể có nghĩa là, tương tự như Trợ lý của Google, Siri sẽ có khả năng thay đổi văn bản để thay đổi giọng điệu và thậm chí thêm các đề xuất về cách cấu trúc nó.

Phiên âm tự động và tóm tắt được hỗ trợ bởi AI

Thông tin về iOS 18 bị rò rỉ cũng cho biết, ứng dụng Ghi nhớ giọng nói và Ghi chú sẽ được cập nhật để phiên âm thời gian thực của âm thanh đã ghi và bản tóm tắt do AI tạo ra cho các bản ghi này. Những cải tiến này có lẽ sẽ hữu ích nhất đối với sinh viên và các chuyên gia thường xuyên ghi và xem lại nội dung âm thanh, giúp toàn bộ quá trình diễn ra nhanh hơn.

Sẽ có một nút phiên âm chuyên dụng, giống như bong bóng lời nói trong ứng dụng Ghi chú, nút này sẽ phiên âm bất kỳ bản ghi âm giọng nói nào bạn có trong ghi chú của mình. Ghi âm trong ứng dụng Ghi chú là một tính năng khác được mong đợi sẽ có trên iOS 18.

Các hành động và công cụ nhận biết nội dung

Một số báo cáo cho biết, trình duyệt Safari sẽ có các tính năng AI của riêng mình. Những điều đó sẽ bao gồm khả năng chặn nội dung (được cho là dựa trên hướng dẫn của bạn) và tất nhiên là khả năng tóm tắt một trang web và lấy nội dung tóm tắt của nó. Ngoài ra, người dùng sẽ được hưởng lợi từ tính năng hiện được gọi là "Tìm kiếm thông minh" được hỗ trợ bởi AI.

Tính năng tóm tắt được cho là sẽ được xử lý bởi mô hình ngôn ngữ lớn Ajax trên thiết bị của Apple, điều này sẽ giúp quá trình này nhanh hơn nhiều so với việc kết nối với máy chủ dựa trên đám mây.

Hơn nữa, tính năng Tra cứu trực quan có thể giúp bạn xác định vật nuôi, địa danh nổi tiếng và thực vật từ hình ảnh trong ứng dụng Ảnh, cũng có thể xuất hiện trên Safari. Các báo cáo nói rằng, Apple cũng đang có kế hoạch giới thiệu phiên bản nâng cao của Visual Look Up vào năm 2025, phiên bản này có thể đặt tên sản phẩm và hướng người dùng đến nơi họ có thể mua sản phẩm đó (giống như tính năng Circle to Search của Google)

Thế hệ tự động

Mark Gurman của Bloomberg cũng tuyên bố rằng, Apple có thể tích hợp AI vào một số ứng dụng của riêng mình. Các ví dụ cụ thể mà chuyên gia Gurman đề cập là danh sách phát và trang trình bày Apple Music được tạo tự động trong ứng dụng Keynote. Apple dường như cũng đang tìm cách cung cấp chức năng này cho các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba.

Chỉnh sửa hình ảnh và video được nâng cao bằng AI

Một trong những trường hợp sử dụng chính của các mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (còn gọi là MLLM), là cải thiện chất lượng hình ảnh của ảnh và Video. Google đã làm điều này với các tính năng Magic Editor và Video Boost, giúp tự động chuyển đổi nội dung để khiến nó trông hấp dẫn hơn.

Với sự tập trung cao độ của Apple vào hiệu suất camera của iPhone, sẽ không quá xa khi nghĩ rằng iPhone 16 sẽ có các tính năng tương tự để tăng hiệu suất cho hệ thống camera của nó.

Trên thực tế, Apple đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của UC Santa Barbara để phát triển một mô hình AI có thể chỉnh sửa hình ảnh dựa trên hướng dẫn của người dùng, kết quả mà chúng ta có thể thấy trong dòng sản phẩm năm nay.

Không giống như những thông tin chúng ta có trước dòng Pixel 8 của Google năm ngoái hay dòng Galaxy S24 của Samsung ra mắt vào đầu năm 2024, khả năng AI của dòng iPhone 16 của Apple khá mơ hồ. Tất nhiên, có một số kỳ vọng an toàn như các tính năng liên quan đến máy ảnh, cải tiến đối với Siri và một số nâng cấp iOS về chất lượng cuộc sống được hỗ trợ bởi AI thế hệ sắp ra mắt của Apple.