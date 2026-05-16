Các tình huống khẩn cấp lưu ý: Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng sẽ hỗ trợ miễn phí cho các trường hợp sau

Chương trình được hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai thử nghiệm từ ngày 15/5/2026 đến 15/6/2026 tại TP. HCM và Hà Nội (theo địa giới hành chính cũ). Đối tượng tham gia gồm 200 tài xế taxi và xe máy có thành tích vận doanh tốt nhất trong quý 4/2025.

Với mỗi chuyến xe hợp lệ, Green SM sẽ hoàn lại toàn bộ cước phí cho tài xế, tối đa 500.000 đồng/chuyến, để tài xế có thể hỗ trợ người gặp khó khăn mà không bị ảnh hưởng đến thu nhập.

Các trường hợp được hỗ trợ miễn phí bao gồm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện có điểm đón trả khách của Green SM, người gặp tai nạn cần di chuyển khẩn cấp, người khiếm thị, người khuyết tật và các trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ.

Trước khi quyết định hỗ trợ, tài xế cần đánh giá khách quan và trung thực về hoàn cảnh thực tế. Trong giai đoạn thử nghiệm, mỗi tài xế được hỗ trợ tối đa 1 chuyến xe/ngày và không quá 3 chuyến xe/tháng.

Chương trình không áp dụng đối với các chuyến xe thông thường hoặc các chuyến xe có khách hàng là người thân, bạn bè hay người quen của tài xế. Những trường hợp không được chấp nhận khác bao gồm: Chuyến xe có dấu hiệu gian lận, dàn dựng để nhận hỗ trợ sai quy định; chuyến xe không có đầy đủ bằng chứng xác thực; cung cấp thông tin sai lệch; vi phạm nội quy chung của Green SM; chỉnh sửa, làm giả bằng chứng.

Green SM là hãng gọi xe công nghệ do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào năm 2023. Sau 3 năm hoạt động, Green SM là nền tảng vận tải thuần điện có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á, hiện diện ở Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Hãng công bố đang vận hành hơn 186.000 ôtô và xe máy điện, hơn 620 triệu chuyến đi, tổng quãng đường di chuyển khoảng 4,2 tỷ km, góp phần cắt giảm 580.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 27 triệu cây xanh mỗi năm.

Hãng taxi này chính thức đổi tên từ Xanh SM thành Green SM từ tháng 4 vừa qua để đồng bộ nhận diện thương hiệu Green SM với các thị trường quốc tế, hướng đến giai đoạn phát triển mạnh ra toàn cầu. Cùng với việc đổi tên, Green SM cũng giới thiệu phiên bản ứng dụng mới với giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản hơn.