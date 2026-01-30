Các tài sản nước ngoài của Lukoil sẽ được chuyển giao dưới quyền sở hữu của Mỹ

Theo một thỏa thuận với công ty đầu tư Carlyle của Mỹ, các tài sản nước ngoài của Tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil của Nga sẽ được chuyển giao nằm dưới quyền sở hữu của Mỹ. Thỏa thuận này liên quan đến việc bán công ty con Lukoil International GmbH.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Lukoil đưa tin. Thỏa thuận bao gồm một điều khoản loại trừ các tài sản của công ty đặt tại Kazakhstan. Số tài sản này sẽ vẫn thuộc sở hữu của Lukoil, trong khi đó giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Giao dịch này chưa hoàn tất, vì việc thực hiện phụ thuộc vào quá trình đáp ứng một số điều kiện, trong đó quan trọng nhất là nhận được sự chấp thuận chuyển giao tài sản từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) - cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Mỹ sẽ kiểm soát một phần lớn tài sản của Lukoil tại nước ngoài.

Vì không có gì đảm bảo 100% thương vụ sẽ được chấp thuận, công ty Nga đang tiếp tục đàm phán với các bên mua tiềm năng khác. Đầu mùa thu năm ngoái, một nỗ lực bán tài sản cho Tập đoàn Gunvor Ltd. của Síp đã thất bại.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ khi đó đã chặn thương vụ này với lý do công ty đăng ký tại Síp thuộc sở hữu của Gennady Timchenko. Phía Mỹ cho rằng doanh nghiệp nói trên duy trì quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin - điều mà họ cho là không thể chấp nhận được.

Lý do khiến tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga bán các tài sản ở nước ngoài là do lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và Anh áp đặt lên Lukoil và các công ty con trực thuộc, khiến việc sử dụng gần như bất khả thi.