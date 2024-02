Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc được thăng hàm Thượng tướng

Ngày 12/12/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán Kim Động, Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Nguyễn Duy Ngọc từng có thời gian dài công tác tại Công an TP Hà Nội và giữ chức Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ tháng 8/2019 đến nay, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an.

Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Trung tướng

Ngày 15/12/2023, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định cho hai trung tướng Nguyễn Văn Long (phải) và Lê Văn Tuyến. (Ảnh: Bộ Công an)

Trung tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê quán huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Ông từng là Phó phòng, Trưởng phòng, Cục phó Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, Trung tướng Lê Văn Tuyến được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021, ông là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó đến tháng 3/2021, ông được điều động giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ tháng 1/2022, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê quán huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phó Giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2019, ông Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu và 2 năm sau được thăng quân hàm Thiếu tướng (Thiếu tướng trẻ nhất trong lực lượng công an thời điểm đó). Từ tháng 1/2022, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 15/12/2023, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Ông Mai Hoàng (chính giữa) tại lễ trao quyết định giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM hồi cuối tháng 7/2023. (Ảnh: tphcm.chinhphu.vn)

Ông Mai Hoàng là Thiếu tướng trẻ nhất của lực lượng Công an Nhân dân tại thời điểm được thăng cấp bậc hàm.

Thiếu tướng Mai Hoàng sinh năm 1979, quê quán Hưng Yên. Thiếu tướng Hoàng xuất phát từ người lính trinh sát hình sự Công an huyện Yên Châu, Bí thư Đoàn Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Ông từng trải qua nhiều cương vị công tác: Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu...

Ngày 3/4/2020, Bộ trưởng Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Mai Hoàng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự. Tháng 12/2020, ông được thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Ngày 25/7/2023, Bộ Công an công bố quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Đinh Văn Nơi được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 7/1/2023, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Ngày 27/6/2020, ông Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ngày 31/8/2022, Đại tá Đinh Văn Nơi được trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang để nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phạm Trường Sơn được thăng hàm Trung tướng

Ngày 17/12/2023, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho ông Phạm Trường Sơn. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trung tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê quán thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Những năm 1985 - 1988, ông nhập ngũ và học lái máy bay quân sự tại Kracnodar (Liên Xô cũ). Sau đó, ông có nhiều năm công tác tại Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019, ông Phạm Trường Sơ giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Cuối năm 2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đồng thời được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2022, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm

Ngày 8/8/223, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán Hải Dương, là cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan Nhà nước. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Trịnh Văn Quyết từng là Phó Chính ủy Quân khu 2. Sau đó, đến tháng 5/2016, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2. Tháng 8/2016, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng và 4 năm sau đó được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 4/2021, ông Trịnh Văn Quyết được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thăng hàm Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa

Ngày 16/3/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Nguyễn Văn Nghĩa. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa quê quán xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước năm 2013, ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 2.

Sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Trước khi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (tháng 1/2020), ông Nguyễn Văn Nghĩa lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam).