Các resort sang chảnh bậc nhất Việt Nam bước vào cuộc đua đại hạ giá: Giảm trên 50% tiền phòng, giá “sương sương” chưa tới 10 triệu đồng/đêm

Lộng lẫy, sang trọng và xa xỉ là những mỹ từ nói về các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Đây là địa điểm tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, những ngôi sao nổi tiếng và giới "Rich kid".



Tuy nhiên, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid-19, những khách sạn 5 sao này cũng bước vào cuộc chiến giảm giá để thu hút khách du lịch. Từ mức hơn 10 triệu đồng, thậm chí có nơi 20 triệu đồng/đêm, các khách sạn đều lựa chọn giảm sâu tới hơn 50%. Có thể điểm qua một số khách sạn tiêu biểu dưới đây.

Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An)

Khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 39 ha, nằm trên bãi biển Hà My, là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, theo đánh giá của tạp chí Forbes. Resort này sở hữu 100 biệt thự với tầm nhìn hướng biển cùng thiết kế dựa trên các yếu tố phong thủy. Du khách có khá nhiều lựa chọn chỗ ở, với các biệt thự 1-5 phòng ngủ, biệt thự gia đình hay biệt thự sở hữu hồ bơi riêng.

Trên nhiều trang đặt phòng uy tín, resort "Bốn mùa" này nhận điểm đánh giá gần như tuyệt đối của khách hàng. Daniel, một du khách từ Anh nhận xét trải nghiệm của anh ở đây gói gọn trong 2 từ "hoàn hảo".

Tuy nhiên, theo Agoda, mức giá hiện nay của Four Season đang giảm sâu tới trên 50%, nghĩa là còn chưa tới 10 triệu đồng/đêm. Trong khi giá thông thường luôn dao động quanh mức 20 triệu đồng/đêm.

- Điểm Agoda: 9,2/10

- Giá: 9.798.000 VNĐ/đêm (Giá gốc: 23.900.000; biệt thự 1 phòng ngủ giường King, phòng dành cho 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ dưới 13 tuổi được ở miễn phí, có kèm ăn sáng).

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Nếu như nhiều resort đẹp theo lối hiện đại rất phương Tây, hoặc kết hợp Đông – Tây, thì InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hoang sơ và lối kiến trúc mang đậm hồn Việt. Resort này từng được tạp chí Business Traveller trao danh hiệu "Khu nghỉ dưỡng khách sạn tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương" vào năm 2016.

Nằm trên sườn đồi với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra vịnh biển, cảnh quan nơi đây tạo cho du khách sự ấn tượng hết sức mạnh mẽ. Chưa kể, mỗi một loại phòng, suite, penthouse và villa lại được thiết kế đa dạng mang cá tính riêng, đủ để các khách hàng nữ tha hồ sống ảo với "1001" góc máy khác nhau.

Bước vào cuộc chiến hồi phục hậu Covid-19, khu resort này cũng mạnh tay giảm giá từ hơn 15 triệu đồng/đêm xuống còn 7 triệu đồng.

- Điểm Agoda: 8,9/10

- Giá: 7.332.000 VNĐ/đêm (Giá gốc: 14.543.000, phòng King hướng biển, phòng dành cho 2 người lớn, không kèm ăn sáng).

JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Nhắc đến resort tại Phú Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới JW Marriot đầu tiên. Với tổng cộng 244 phòng suite, căn hộ và villas được thiết kế dựa trên ý tưởng về một trường đại học viễn tưởng, resort này là sự lựa chọn hàng đầu của hội rich kid cũng như giới showbiz Việt.

Nhiều khách hàng đã từng nghỉ tại JW Marriott chia sẻ rằng họ cảm giác như bất cứ góc nào ở JW Marriot Phú Quốc cũng đẹp hoàn hảo. Ánh sáng tự nhiên ngập tràn mọi nơi, tông màu trắng, màu xanh cổ vịt và màu vàng hoàng gia phủ khắp ngóc ngách, biến khu này mang đậm hơi thở phương Tây. Đặc biệt, JW Marirot cũng là nơi ca sĩ Min chọn để quay MV "Có em chờ".

Về mức giá phòng, JW Marriott Phú Quốc có mức giá "nhẹ nhàng" hơn 2 địa điểm trên khá nhiều, chỉ còn khoảng hơn 5 triệu đồng/đêm.

- Điểm Agoda: 9,1/10

- Giá: 5.040.000 VNĐ/đêm (Giá gốc: 12.503.000, phòng King hướng vườn, phòng dành cho 2 người lớn, 1 bé dưới 6 tuổi được ở miễn phí, có kèm ăn sáng).

(Lưu ý: Thông tin tổng hợp tham khảo trang đặt phòng Agoda vào ngày 18/3. Mức giá áp dụng cho 2 ngày cuối tuần thời điểm đầu tháng 4/2021. Thông tin về giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chính sách của khách sạn).