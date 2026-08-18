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Các quốc gia vùng Vịnh bí mật đưa dầu qua eo biển Hormuz bằng cách nào?

Hải Yến
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Bất chấp giao thông gián đoạn nghiêm trọng, hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn được duy trì.

Các tàu chở hàng thương mại và tàu chở dầu thô được neo đậu ở Vịnh Oman, ngoài khơi bờ biển Muscat, Oman, ngày 2/6.

Các quốc gia vùng Vịnh đang bí mật vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bằng những tàu chở dầu tắt tín hiệu nhận dạng và theo dõi bất chấp hoạt động giao thông thông thường bị gián đoạn nghiêm trọng và các cuộc tấn công xảy ra không liên tục, Bloomberg đưa tin khi dẫn lời những người nắm thông tin về hoạt động vận chuyển.

Việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trên thực tế bị đóng cửa đối với hoạt động giao thông thông thường do xung đột Mỹ-Iran đã ảnh hưởng đến một tuyến đường thủy chiến lược, vốn trong lịch sử là tuyến vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.

Xung đột ban đầu đã đẩy giá dầu thế giới tăng vọt lên gần 120 USD/thùng. Một số chuyên gia năng lượng cảnh báo giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng trong những tháng tới.

Theo những người nắm thông tin về vấn đề này, khối lượng dầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải đang bị gián đoạn nghiêm trọng này vượt mức ước tính 4 triệu thùng/ngày của thị trường.

Những người này đề nghị giấu tên nhưng không cho biết con số thực tế vượt mức ước tính bao nhiêu, Bloomberg đưa tin.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq, Qatar và Kuwait được cho là đang vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bằng những chuyến tàu chở dầu “tàng hình”, sau đó dầu thô được chuyển sang các tàu khác tại vịnh Oman.

Theo RT
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