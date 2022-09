Các quận ở TP. HCM thu ngân sách ra sao? Quận nào thu lớn nhất?

Năm 2021, số thu ngân sách TP. HCM được giao hơn 364.894 tỷ đồng; kết quả, Thành phố đã hoàn thành vượt mức dự toán, đạt hơn 381.531 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thu nội địa đạt trên 263.823 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 117.600 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán.

Trong đó, tổng số thu ngân sách trên địa bàn 16 quận đạt hơn 57.000 tỷ đồng.

Quận 1 là quận có số thu ngân sách lớn nhất TP. HCM.

Trong năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 1, TP. HCM ước đạt 18.588 tỷ đồng, đạt 115,60% dự toán pháp lệnh năm, tăng 4,46% so với cùng kỳ năm 2020.

Số thu ngân sách của quận này trong năm 2021 cao hơn 46 tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Thái Nguyên, Hưng Yên, Cần Thơ... và lớn hơn số thu của 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Kon Tum, Đắk Nông cộng lại.

Trong đó, số thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh được 13.887 tỷ đồng, đạt 125,62%, tăng 9,59% so với cùng kỳ 2020.

Tính đến 30/11/2021, số thu từ khu vực kinh tế được 13.720 tỷ đồng, đạt 118,28%, tăng 13,99% so với năm 2020; khu vực kinh tế nhà nước thu được 18,21 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu được 519,6 tỷ đồng, đạt 100,5%; khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp - ngoài quốc doanh thu được 13.187 tỷ đồng, đạt 119,29%; hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thu được 315 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Quận Bình Thạnh (5.380 tỷ đồng). Sau đó là Quận 3 (4.910 tỷ đồng), Quận Bình Tân (4.449 tỷ đồng), Quận 7 (3.940 tỷ đồng)...

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Bình Thạnh năm 2021 ước đạt trên 5.380 tỷ đồng, đạt 100,6% so với dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ; thu ngân sách quận ước thực hiện trên 1.826 tỷ đồng, đạt 136,91%, tăng 36,71 so với cùng kỳ.