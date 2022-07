Các quận Hà Nội giải trình ra sao về kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng?

Tại quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình đã có văn bản về việc thực hiện nội dung Kết luận 39.

Qua đó Kết luận 39 xác định, UBND quận Nam Từ Liêm chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án Khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho ô tô tại phường Đại Mỗ, chủ đầu tư (CĐT) là Cty CP phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật, giảm với diện tích nghiên cứu nhưng UBND quận không kịp thời điều chỉnh.

Theo UBND quận Nam Từ Liêm, ngày 18/3/2015, UBND quận Nam Từ Liêm đã chấp thuận tổng mặt bằng điều chỉnh và phương án kiến trúc công trình dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe ô tô tại phường Đại Mỗ. Tuy nhiên, tại thời điểm doanh nghiệp làm quy hoạch phân khu đô thị GS đang trong giai đoạn lập và thẩm định. Diện tích đất của dự án có thay đổi do nguyên nhân khách quan nhưng diện tích xây dựng công trình, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án (phương án kiến trúc) giữ nguyên, mật độ xây dựng tăng 13- 14% do thay đổi diện tích đất dự án, về cơ bản không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu quy hoạch của phân khu đô thị GS được UBND thành phố phê duyệt năm 2015.

UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị UBND thành phố, Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) tổng hợp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét lại nội dung nêu trên.

Về thực hiện công bố công khai tổng mặt bằng, phương án kiến trúc chấp thuận điều chỉnh, các hồ sơ trên đều được Sở QH&KT chấp thuận, Sở cũng đã yêu cầu nhà đầu tư liên hệ với UBND quận, phường để công bố công khai hồ sơ được duyệt theo quy định. UBND quận thường xuyên đôn đốc các CĐT phối hợp cùng UBND phường tổ chức niêm yết công khai hồ sơ, trưng bày thường xuyên bản vẽ quy hoạch được duyệt tại trụ sở phường. Tuy nhiên vẫn còn nhiều CĐT chưa phối hợp tốt trong công bố công khai tổng mặt bằng được duyệt. Do vậy trách nhiệm thuộc về các CĐT dự án.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cán bộ các thời kỳ

Đối với quận Hà Đông, UBND quận Hà Đông cho biết, qua kiểm tra rà soát, đơn vị thông tin:

Đối với dự án Điểm tiểu thủ Công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc), theo quy hoạch được duyệt xác định các ô đất ô HH-01, chỉ tiêu tầng cao là 15 tầng, ô HH-3 chỉ tiêu về tầng cao là 13 tầng. Tuy nhiên do sơ xuất trong quá trình hoàn thiện bản vẽ thiết kế của đơn vị tư vấn đã thiếu ký hiệu số tầng cao (dấu chấm). Dẫn đến có sự không thống nhất giữa thuyết minh và bản vẽ quy hoạch chia lô nêu tại Kết luận thanh tra. UBND quận Hà Đông sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm.

UBND quận Cầu Giấy yêu cầu các công trình sai phạm tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính tháo dỡ

Về cấp giấy phép xây dựng với điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, UBND quận Hà Đông đã phê duyệt thiết kế mẫu điển hình tại văn bản số 2520/UBND-QLĐT ngày 31/12/2015 làm cơ sở cấp GPXD và quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp.

Về hệ số sử dụng đất: Quá trình kiểm tra soạn thảo GPXD, phòng Quản lý đô thị đã tính cả diện tích sàn phần ban công, mái đua theo thiết kế mẫu điển hình được duyệt vào hệ số sử dụng đất dẫn đến hệ số sử dụng đất ghi trong GPXD lớn hơn 3 lần nhưng không tăng các chỉ tiêu về số tầng, diện tích xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nội dung liên quan đến tồn tại trong việc thực hiện công bố, công khai đồ án quy hoạch chi tiết nêu tại kết luận Thanh tra, quận Hà Đông cho biết, quy hoạch 1/500 các đồ án Điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc (TSQ Galaxy 1), Khu nhà ở Him Lam, UBND quận đã kịp thời phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan, chủ đầu tư tổ chức công bố, niêm yết đồ án tại trụ sở UBND phường, công khai kịp thời đầy đủ các đồ án được duyệt đến các cấp, các ngành, các cơ quan và toàn thể nhân dân.

UBND quận Hà Đông khẳng định: Quận sẽ tiếp tục giải trình các nội dung tại Kết luận 39, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ, công chức qua các thời kỳ đã để xảy ra tồn tại, thiết sót được nêu trong kết luận.

Tại Kết luận 39 liên quan đến sai phạm tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính trên địa bàn quận Cầu Giấy, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, sau khi nhận được Kết luận 39, ngày 20/6/2022, UBND quận đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan để thông báo và đề nghị triển khai việc tổ chức thực hiện Kết luận. Ngày 4/7, UBND quận đã có thông báo kết luận của lãnh đạo quận. Theo đó, UBND quận giao Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng, UBND phường Trung Hòa khẩn trương rà soát, xác định trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc xảy ra các vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định; có báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận.

Tại khu đất TN1, TN2 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, 2 tòa nhà được xác định sai phạm về quy hoạch theo Kết luận 39. Tuy nhiên, các sai phạm được nêu là do yêu cầu của Cảnh sát PCCC đề nghị thêm cầu thang bộ thoát hiểm. "Thực tế phần cầu thang thoát hiểm vẫn trong đất của chủ đầu tư, không gia tăng lợi ích cho chủ đầu tư. Do đó, quận đang có văn bản đề nghị cho giữ lại các phần này để đảm bảo an toàn cho tòa nhà", ông Hà nói.