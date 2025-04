Các quán cà phê tăng doanh thu khủng nhờ đu "trend" đồ uống cờ đỏ sao vàng, khách đến 3 lần không có chỗ ngồi

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hàng loạt quán cà phê tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều thành phố lớn đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng "cà phê yêu nước" – trang trí không gian, sáng tạo menu xoay quanh các biểu tượng dân tộc như cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam, cờ Đảng. Cách làm này không chỉ gây sốt mạng xã hội mà còn kéo theo doanh thu tăng trưởng ngoạn mục – có nơi tăng đến 200%, liên tục trong tình trạng "full chỗ" suốt cả tuần.

Doanh thu tăng vọt, khách đến nhiều lần vẫn "cháy chỗ"

"Ban đầu mình chỉ nghĩ là quán làm vậy để bắt trend thôi, nhưng đến rồi mới thấy họ rất nghiêm túc. Từ màu sắc, cách decor, thông điệp gắn trên từng món nước – tất cả đều rất chỉn chu và có chiều sâu. Mình thấy khá ấn tượng khi uống những ly nước được trang trí hình ngôi sao vàng trên nền đỏ", chị Vũ Ngọc Hà (24 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ.

Không riêng chị Hà, bạn Bích Ngọc, sinh viên tại một trường Đại học ở Hà Nội, cũng cho biết bạn thường tìm kiếm các quán cà phê trang trí đẹp mắt và theo trend để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

"Không thể nào thiếu bức ảnh check in cờ tổ quốc và nước trang trí hình sao vàng năm cánh để 'up locket' dịp này được. Tuy nhiên các quán nước decor đẹp thường khá đông. Đây là lần thứ 3 mình tới quán, những lần trước đều hết chỗ", Ngọc nói.

Tiết lộ về doanh thu nhờ bắt trend kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, anh Hà, chủ quán ka:mon kafe tiết lộ doanh thu của quán có sự phát triển rất tốt, đặc biệt là cuối tuần có ngày tăng tưởng tới 150 - 200%.

Tương tự, chị Hà Phương chủ quán Ok Coffee cũng cho hay doanh thu quán đã tăng gấp 5 đến 6 lần so với ngày thường vào những dịp lễ 2/9,10/3,30/4.

"Khách hàng lúc đầu thấy rất hiếu kỳ nên ngay khi món đồ uống này được Ok Coffee bán ra đã lên xu hướng. Mọi người đến rất đông để thưởng thức, check in", chủ quán Ok Coffee khẳng định.

Tuy gặp khó khăn nhưng đây không chỉ là "trend" mà còn là tinh thần yêu nước

Nói về những khó khăn khi trang trí quán nhằm "bắt trend" dịp lễ này anh Hà cho hay khó khăn lớn nhất trong việc trang trí là thể hiện đúng tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam. Không gian quán phải đảm bảo tính chính xác lịch sử, đặc biệt là bản đồ Việt Nam đầy đủ các vùng biển đảo, nhưng vẫn giữ màu sắc tươi sáng, hiện đại để khách dễ check-in. Ngoài ra, menu cũng phải liên kết chặt với concept, vừa trang trọng vừa gần gũi, sử dụng 100% nguyên liệu nội địa, lấy cảm hứng từ những giá trị như "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Còn với Ok Coffee, chủ quán cho rằng vấn đề khó khăn nhất trong quá trình thực hiện việc decor quán dịp lễ này là việc training nhân viên bởi lá cờ Tổ quốc rất thiêng liêng và cần được decor rất tỉ mỉ, từ màu sắc đến hình dáng.

"Ý tưởng này xuất phát từ dịp lễ Quốc khánh 2/9/2024. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ ông cha ta và lan tỏa lòng yêu nước tới các bạn trẻ thông qua các món đồ uống decor Quốc kỳ", chủ quán Ok Coffee nói thêm.

Khi được hỏi liệu có tiếp tục thực hiện những chiến dịch tương tự trong tương lai, chủ quán ka:mon kafe và Ok Coffee đều khẳng định không xem đây là một chiến dịch ngắn hạn hay chỉ đơn thuần chạy theo xu hướng nhất thời. Thay vào đó, mỗi dịp lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh 2/9, Giỗ Tổ Hùng Vương hay Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 đều là cơ hội quý giá để quán kể những câu chuyện lịch sử theo một cách gần gũi, sáng tạo và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Việc kết hợp yếu tố truyền thống và không gian hiện đại không chỉ giúp lan tỏa tinh thần yêu nước mà còn khiến văn hóa, lịch sử trở nên sống động trong đời sống thường nhật. Trong thời gian tới, quán sẽ tiếp tục theo đuổi hướng đi này bằng những concept mới mang đậm tinh thần dân tộc, tiếp nối các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ của thời đại.

Không riêng gì hai quán kể trên, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay cũng chứng kiến làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ hàng loạt quán cà phê tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều thành phố lớn khác. Từ các chuỗi thương hiệu đến những quán cà phê nhỏ độc lập, nhiều nơi đã đồng loạt khoác lên mình "tấm áo mới" với những hình ảnh đậm chất dân tộc như lá cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam, bánh ngọt trang trí hình Quốc kỳ, bóng bay, sticker, hay thậm chí là những chiếc ly cũng in họa tiết đặc biệt mừng ngày lễ. Những góc decor được đầu tư chỉn chu, sáng tạo không chỉ tạo nên không gian mang đậm tinh thần lịch sử mà còn trở thành điểm đến thu hút giới trẻ đến check-in, chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.