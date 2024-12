Các Phó Thủ tướng làm việc với bộ ngành về tinh gọn bộ máy ngay trong tuần tới

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng.

Trong đó, phải lưu ý tập trung cao độ công tác tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"; tạo sự thống nhất trong nội bộ, trong tư tưởng, thực hiện tốt kế hoạch, định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ; các bộ ngành giảm ít nhất 15% đầu mối bên trong.

Thủ tướng yêu cầu dành thời gian ưu tiên cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ngay trong tuần tới, Văn phòng Chính phủ sắp xếp lịch cho các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực họp với các bộ ngành theo kế hoạch Thủ tướng đã phân công.

Trong phiên họp, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu của năm 2024, trong đó, phấn đấu tăng trưởng GDP quý IV đạt khoảng 7,5%, cả năm 2024 đạt trên 7%; giữ đà, giữ nhịp để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng quán triệt tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tập trung giữ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; bảo đảm thủ tục thuận lợi, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tập trung cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%.

Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Về chính sách tài khoá, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; chuyển đổi số, áp dụng hóa đơn điện tử, phấn đấu tăng thu năm 2024 trên 15%. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; triển khai hiệu quả các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; nghiên cứu tiếp tục thực hiện ngay từ đầu năm 2025.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2025 so với dự toán năm 2024 và tiết kiệm chi đầu tư để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; hướng dẫn các địa phương sử dụng tiết kiệm chi 5% (hơn 6.000 tỷ đồng) để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng; đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm cung ứng điện trong dài hạn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo được Thủ tướng đề cập là đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là phát triển hạ tầng số quốc gia, hạ tầng đổi mới sáng tạo, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hệ thống cao tốc với sân bay, cảng biển và triển khai đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc và trên 1.000km đường bộ ven biển.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng chuẩn bị tổ chức hội nghị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và phục hồi, phát triển thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài; Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý, có giải pháp đột phá xử lý Ngân hàng SCB.

Nhấn mạnh việc tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ tướng đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, tội phạm ma tuý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra ngay những vi phạm trong đấu giá đất, các hành vi thao túng thị trường.

Một nhiệm vụ nữa cũng được Thủ tướng lưu ý là tổ chức tổng kết công tác năm 2024 và chuẩn bị Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn cho nhân dân.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, nghỉ do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố.