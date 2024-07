Tàu vũ trụ Starliner của Boeing, chở theo các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams tiếp cận Trạm vũ trụ quốc tế để ghép nối tự động khi đang bay quanh quỹ đạo cách Nam Thái Bình Dương 257 dặm. (Ảnh: NASA)

Các phi hành gia này đã bay vào quỹ đạo trên tàu vũ trụ Starliner của Boeing, sau nhiều năm trì hoãn. Họ đã hạ cánh thành công trong chuyến bay có người lái đầu tiên từ Trạm Không gian Cape Canaveral ở bang Florida, miền đông nước Mỹ ngày 5/6 vừa qua.

Nhưng không lâu sau đó, một loạt các vấn đề bắt đầu xảy ra với tàu vũ trụ này như rò rỉ khí heli riêng biệt trong hệ thống đẩy của tàu vũ trụ và năm hỏng hóc của hệ thống đẩy điều khiển phản ứng (RCS)... Những sự cố này làm cho tàu vũ trụ khó có thể trở về bầu khí quyền Trái đất một cách an toàn. Do đó, NASA và Boeing đã hoãn ngày trở về của tàu vũ trụ này cho đến cuối tháng 7, khiến các phi hành gia bị mắc kẹt trên ISS. Tuy nhiên, các phi hành gia cho biết họ chắc chắn sẽ có thể trở về nhà an toàn trên tàu Starliner.

Trong thời gian ở trên ISS, Wilmore và Williams đã thực hiện một số nhiệm vụ bảo trì và tham gia vào các dự án khoa học. Mỗi tuần một lần, họ quay trở lại khoang Starliner để giải quyết các vấn đề về động cơ đẩy với các kỹ sư kiểm soát mặt đất.

Chuyến đi của các phi hành gia phần lớn là an toàn nhưng không phải là không có sự cố. Vào ngày 27/6 vừa qua, một vệ tinh Nga ngừng hoạt động đã nổ tung trên quỹ đạo , bắn các mảnh vỡ về phía ISS và buộc Williams và Wilmore, cùng với bảy phi hành gia khác trên tàu, phải ẩn náu bên trong các khoang tàu vũ trụ của họ.

Do tuổi thọ pin hạn chế, Starliner ban đầu chỉ được chấp thuận để neo đậu tại ISS trong 45 ngày. Rất may, các quan chức NASA đã thay đổi và nói rằng pin có thể hoạt động tốt trong 45 ngày nữa, cho phép các phi hành gia ở lại quỹ đạo cho đến tận mùa thu. Williams và Wilmore cho biết họ tin tưởng rằng Starliner sẽ có thể đưa họ trở về nhà.

Chìa khóa cho sự tái nhập an toàn của Starliner là khả năng của các động cơ đẩy RCS thực hiện quá trình đốt cháy an toàn khi rời khỏi quỹ đạo, nhưng việc trở về Trái đất có an toàn hay không vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, nhất là tình trạng của các động cơ đẩy RCS.

