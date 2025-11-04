Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ

Mùa BCTC quý 3/2025 đã kết thúc, các "đại gia" nắm giữ nhiều tiền mặt nhất trên sàn chứng khoán (không bao gồm nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm) cũng dần lộ diện với những cái tên không còn xa lạ.

Tại thời điểm 30/09/2025, dữ liệu thống kê cho thấy có tới 13 doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng. Tổng lượng tiền của 13 doanh nghiệp này lên đến 484.000 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí đầu bảng là Vingroup với lượng tiền lên tới hơn 80.000 tỷ đồng, tăng gần 68% so với hồi đầu năm, giảm hơn 2.000 tỷ so với cuối quý 2/2025 và là mức cao thứ 2 từ trước tới nay của Tập đoàn.

Bên cạnh việc tiền mặt lên cao, tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Vingroup lên hơn 1 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 41 tỷ USD), tăng 30% so với đầu năm. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và là doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng) thứ hai tại Việt Nam đạt mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản này, chỉ sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.

Đứng ngay sau đó ở vị trí thứ 2 là VinHomes với lượng tiền gần 51.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20.400 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Có đến 3 công ty sở hữu lượng tiền hơn 40.000 tỷ đồng bao gồm PV Gas với 44.100 tỷ đồng (tăng khoảng 11.000 tỷ so với đầu năm), Viettel Global với 43.800 tỷ đồng (tăng khoảng 6.900 tỷ đồng so với đầu năm) và Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với 42.100 tỷ đồng (giảm khoảng 900 tỷ so với đầu năm).

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ghi nhận lượng tiền khoảng 38.900 tỷ đồng, tuy giảm khoảng 1.400 tỷ đồng so với quý 2 nhưng vẫn tăng vượt trội khoảng 29.100 tỷ so với hồi đầu năm, gấp gần 4 lần hồi đầu năm.

Công ty Cổ phần FPT (FPT) ghi nhận lượng tiền đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng 5.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Bên cạnh PV Gas và BSR, nhóm dầu khí còn một cái tên nữa trong top 10 doanh nghiệp sở hữu lượng tiền nhiều nhất là Petrolimex (PLX) với lượng tiền ghi nhận đạt khoảng 30.200 tỷ đồng.

Masan ghi nhận lượng tiền khoảng 14.300 tỷ đồng, giảm tới 4.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ngoài ra, Sabeco cũng là một trong những doanh nghiệp có lượng tiền giảm mạnh, cụ thể giảm khoảng 3.300 tỷ đồng so với đầu năm.