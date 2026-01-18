Các 'ông lớn' công nghệ Trung Quốc mạnh tay thưởng Tết: Nhân viên JD nhận thưởng 10 tháng lương, không có hạn mức tối đa

Theo đánh giá từ truyền thông Trung Quốc, việc tăng tiền thưởng và lương không chỉ giúp các công ty công nghệ nước này khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, mà còn giúp nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, điều này còn giúp các doanh nghiệp thu hút nhân tài giỏi và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua công nghệ ngày càng gay gắt.

JD, công ty thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, hồi đầu tháng 1 cho hay 92% nhân viên đã nhận được toàn bộ tiền thưởng cuối năm. Ngân sách tiền thưởng của JD tăng hơn 70% so với năm 2024.

92% nhân viên JD đã nhận được toàn bộ tiền thưởng cuối năm

Nhân viên khối văn phòng xếp loại A+ có thể nhận tối đa 10 tháng lương tiền thưởng, trong khi nhân viên bộ phận thu mua và bán hàng dự kiến nhận trung bình 25 tháng lương năm 2025, không áp dụng hạn mức tối đa.

Trong khi đó, ByteDance, công ty mẹ của hai nền tảng TikTok và Douyin, cũng công bố tăng 35% quỹ thưởng cho nhân viên trong năm 2025. Không chỉ vậy, ngân sách dành cho điều chỉnh lương của ByteDance trong năm qua cũng tăng mạnh, cao hơn 150% so với năm 2024.

Trong thư gửi nội bộ nhân sự, ByteDance khẳng định các điều chỉnh này nhằm bảo đảm thu nhập cho nhân viên và đãi ngộ không thua kém các công ty công nghệ lớn trên thế giới. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho nhân lực, nâng chính sách lương thưởng và mở rộng chính sách đãi ngộ cho nhân viên gắn với cổ phần.

Ngoài các công ty phần mềm, các doanh nghiệp sản xuất cũng tăng mức lương thưởng. Nhà sản xuất pin CATL tăng lương tháng cơ bản cho công nhân nhà máy thêm 22 USD, trong khi hãng xe điện BYD tăng lương tháng cơ bản cho nhân viên nghiên cứu và phát triển kỹ thuật (R&D) từ 70 USD đến tối đa 645 USD.

Được biết, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã thực hiện thưởng Tết “đậm tay” sau khi Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc vừa diễn ra hồi tháng 12 đề cập những ưu tiên cho năm 2026, trong đó nhấn mạnh cần tăng thu nhập cho người dân khu vực đô thị và nông thôn nhằm kích thích tiêu dùng trong nước và thúc đẩy vòng quay của nền kinh tế.

Ông Zhu Keli, Giám đốc sáng lập Viện Kinh tế Mới Trung Quốc, nhận định việc các doanh nghiệp công nghệ đồng loạt tăng thưởng cuối năm chính là cam kết thực hiện theo chủ trương định hướng của Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương về việc nâng thu nhập người dân, qua đó khơi thông sức mua và giúp nền kinh tế nội địa vận hành thông suốt hơn.

“Cuộc cạnh tranh trong ngành hiện nay đã chuyển hẳn sang giành giật nhân tài then chốt. Tăng lương, cải thiện cơ chế việc làm là cách để giữ người giỏi, thu hút nhân lực chất lượng cao và thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của người lao động”, ông Zhu nói.

Theo ông, chính sách đãi ngộ tốt sẽ giúp củng cố niềm tin của nhân viên, nâng hiệu quả hoạt động và khuyến khích họ dấn thân vào các mảng kinh doanh trọng điểm. Tuy vậy, việc chi mạnh cho lương thưởng cũng có thể khiến lợi nhuận ngắn hạn của doanh nghiệp bị thu hẹp.

Theo ông Jiang Han, nhà phân tích cao cấp của công ty tư vấn Pangoal, loạt chính sách thưởng Tết và tăng lương cho thấy các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang đặt người lao động vào vị trí trung tâm. “Đây là yếu tố then chốt để ổn định nhân sự, khơi dậy tinh thần làm việc, thúc đẩy sáng tạo và tăng cường sự gắn kết trong tập thể”, ông Jiang nói.

Ông cho rằng xu hướng này nhiều khả năng sẽ lan rộng, bởi việc tăng thu nhập giúp nâng cao mức độ hài lòng và hạnh phúc trong công việc của người lao động, từ đó cải thiện hiệu suất và năng lực đổi mới. “Về lâu dài, đây sẽ là cú hích tích cực cho toàn bộ lĩnh vực internet và công nghệ”, ông nhận định.