Các nước Baltic không cho Thủ tướng Slovakia bay qua không phận để tới Nga

Thư Nghiêm |

Nhà lãnh đạo Slovakia tuyên bố sẽ tìm một lộ trình thay thế để tới Moscow.

Litva và Latvia tuyên bố, họ sẽ từ chối cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico sử dụng không phận của mình để tới Moscow dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5. Tuy nhiên, ông Fico khẳng định, ông vẫn sẽ tới thủ đô nước Nga bằng mọi giá, RT đưa tin.

Ông Fico đã tiết lộ thông tin này trong một bài phát biểu hôm 18/4.

"Litva và Latvia đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ không cho phép chúng tôi bay qua lãnh thổ của họ trên lộ trình tới Moscow. Vậy thì thôi”, ông Fico nói, “Tôi chắc chắn sẽ tìm một lộ trình khác, giống như tôi đã làm vào năm ngoái".

Vào năm 2025, các quốc gia vùng Baltic đã hạn chế quyền tiếp cận không phận đối với một số nhà lãnh đạo tới dự cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm tại Moscow với lý do nhạy cảm về chính trị, khiến một số lãnh đạo — bao gồm ông Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic — buộc phải đổi lộ trình. Theo hãng tin TASS, chuyên cơ của ông Fico khi đó đã phải bay qua Hungary, Romania, Biển Đen và Georgia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow rất vui mừng được chào đón đại diện từ các quốc gia thân thiện trong năm nay, nhưng danh sách khách mời cuối cùng vẫn chưa được chốt.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
