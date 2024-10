Các nữ doanh chủ trổ tài ứng biến rủi ro trong kinh doanh trên sóng VTV3

Vậy thành công của họ đến từ may mắn, hợp thời hay từ bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm "va đập" trên thương trường?



Hiểu công việc và hiểu mình là ai, rủi ro không thể thành khủng hoảng

Không thể quản trị rủi ro nếu không nắm chắc, hiểu sâu về công việc của mình - đó là những gì mà Nguyễn Thị Thanh Hoa, bà chủ thương hiệu hạt điều Edubiz, thể hiện qua thử thách được chương trình đặt ra cho chị.

Tình huống giả định với chị Thanh Hoa bắt đầu từ 1 lô hàng xuất sang Pháp bị lỗi chưa xác định được nguyên nhân. Diễn viên Trung Ruồi với khả năng hoạt ngôn và xoay chuyển tình thế lôi kéo chị Hoa vào hàng loạt vấn đề tiềm ẩn khủng hoảng khác: khách bên Mỹ đòi trả hàng vì hàng mới không giống với hàng cũ, quản lý cấp dưới kém ngoại ngữ, không trao đổi được với khách hàng…

Tuy nhiên, không có rủi ro nào "đủ đô" để biến thành khủng hoảng với bà chủ Edubiz. Thanh Hoa giải quyết từng việc một cách chắc chắn, mạch lạc, nhanh gọn. Chụp hình, kiểm đếm số hàng lỗi, kiểm tra camera an ninh từ nhà máy sản xuất đến khâu vận chuyển, đưa ra giải pháp đền bù nếu nguyên nhân từ phía mình, dồn hàng từ các kho về để đổi đơn cho khách theo yêu cầu…

Cô nhắc nhở nhân viên về nguyên tắc làm việc theo cấp bậc, yêu cầu trao đổi lại với khách bằng email hoặc nhờ phiên dịch viên hỗ trợ trước khi báo cáo nội dung đầy đủ lên cấp trên.



Theo cô lãnh đạo doanh nghiệp sẽ chỉ làm việc ở khâu mang tính quyết định, chủ chốt. Đây cũng là cách đào tạo đội ngũ nhân sự quản lý kế cận, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

Giám khảo Thu Hương thể hiện sự yêu thích với bài thi của thí sinh.

Cách xử lý rủi ro của Thanh Hoa được 4 giám khảo đánh giá cao. Giám khảo Thu Hương nhận định Thanh Hoa nắm rất chắc về công việc mình đang làm. Điều này chỉ các doanh nhân thực chiến, giàu kinh nghiệm "va đập", tham gia vào toàn bộ quy trình sản xuất, thương mại và vận hành mới tự tin ứng xử.



Quản trị rủi ro: Kịch bản càng chi tiết, xử lý càng nhàn

Nguyễn Thị Thanh Hoa có một đối thủ đáng gờm. Đó là Nguyễn Thị Thuỳ Mị, bà chủ thương hiệu tương ớt Love&Spice..

Thuỳ Mị có hai tình huống phải giải quyết. Một là nhân viên xin nghỉ việc do không thích ứng được với văn hoá chạy bộ của công ty. Hai là khách hàng tố sản phẩm kém chất lượng khiến cả gia đình họ phải nhập viện và yêu cầu công ty bồi thường.

Ở cả hai tình huống, Thuỳ Mị đều rất thuần thục thuật đắc nhân tâm.

Với tình huống 1, cô khuyên nhân viên rèn luyện sức khỏe với lý do không thể nào truyền cảm hứng hơn: "Nhân viên khoẻ thì công ty mới khoẻ". Cũng không khuyên suông, mà hứa sẽ cùng họ lên chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp với thể trạng.

Thùy Mỵ trong tình huống với nhân viên xin nghỉ việc

Với tình huống 2, Thuỳ Mị cực kỳ tỉnh táo khi vừa ân cần cầm tay khách động viên "trước hết phải lo cho sức khoẻ của bác đã", vừa tỉ tê hỏi han "bác mua ở đâu", "bác mua loại gì".



Đây là cách mà cô thu thập thông tin để xác minh mà không khiến cho khách hàng cảm thấy cô đang "hỏi cung" họ hay nghi ngờ họ dối trá.

Thí sinh Thùy Mỵ và tình huống khách tố sản phẩm kém chất lượng

Khi khách hàng vòi vĩnh tiền bồi thường, cô kéo dài thời gian giải quyết bằng việc cử nhân viên lập tức đi cùng khách hàng vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ để cô có được nguyên nhân chính xác nhất từ đơn vị chuyên môn.



Cuối cùng, khi khách hàng thừa nhận nguyên nhân đến từ thực phẩm khác và xin chút tiền lộ phí, Thuỳ Mị tranh thủ "deal" với khách một con số phù hợp đi kèm điều kiện khách phải đính chính thông tin trên trang cá nhân và livestream. Cô là thí sinh duy nhất có khả năng dẫn dắt khách theo ý mình chứ không phải chạy theo đòi hỏi của khách. Cô cũng là người duy nhất lên 20 kịch bản rủi ro chi tiết trong khi chương trình chỉ đưa ra 8 kiểu.

Quản trị rủi ro vì thế vẫn là câu chuyện của sự chuẩn bị kỹ càng kết hợp với bản lĩnh người làm chủ. Qua thử thách này, những gương mặt mang phẩm chất làm chủ nổi trội đang ngày một hiển lộ rõ ràng hơn trên hành trình tiến gần tới chung kết.

"Khi phụ nữ làm chủ" 2024 là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất với sự đồng hành của hai nhãn hàng Sunlight và Lifebuoy với mục tiêu nhằm khuyến khích tinh thần "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" của các chị em trên mọi miền đất nước. Chương trình có sự phối hợp của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Chương trình phát lại trên VTVGO hoặc Youtube VTV Shows.