Các nhóm người Kurd ở Iraq chuẩn bị tham gia cuộc chiến chống Iran?

Các thành viên của đảng Dân chủ Kurdistan Iran (PDKI) tại trạm kiểm soát dẫn đến căn cứ của họ ở Irbil, Iraq, ngày 27/2. (Ảnh: AP)

Các nhóm người Kurd được nói là có hàng nghìn tay súng được huấn luyện. Việc họ tham gia vào cuộc chiến có thể gây ra thách thức đáng kể đối với chính quyền đang gặp khó khăn ở Tehran và kéo Iraq vào cuộc xung đột sâu hơn.

Ngày 4/3, ông Khalil Nadiri, một quan chức của đảng Tự do Kurdistan (PAK) - đóng tại khu vực tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq, nói với AP rằng một số lực lượng của họ đã di chuyển đến các khu vực gần biên giới Iran ở tỉnh Sulaymaniyah và đang trong trạng thái sẵn sàng.

Ông cho biết giới chức Mỹ đã liên hệ với các lãnh đạo nhóm đối lập người Kurd để bàn về một chiến dịch tiềm năng, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Khi được hỏi về thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd ở Iran, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với các phóng viên ngày 4/3: “Không mục tiêu nào của chúng tôi dựa trên việc hỗ trợ hoặc trang bị vũ khí cho bất kỳ lực lượng cụ thể nào. Vì vậy, chúng tôi biết những gì các bên khác có thể đang làm, nhưng mục tiêu của chúng tôi không tập trung vào điều đó”.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, PAK đã nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để trả đũa việc Tehran trấn áp biểu tình. Nhưng một quan chức của nhóm này cho biết họ không đưa quân từ Iraq vào Iran.

Nếu các nhóm người Kurd ở Iran và Iraq tham gia vào cuộc chiến, đó sẽ là lần đầu tiên một lực lượng mặt đất đáng kể tham gia vào trận chiến. Các nhóm người Kurd tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Ngày 4/3, một quan chức giấu tên của Komala - một nhóm người Kurd khác của Iran, cho biết lực lượng của họ đã sẵn sàng vượt biên trong vòng 1 tuần đến 10 ngày, và đang “chờ đợi điều kiện thích hợp”.

Người Kurd ở Iran có lịch sử lâu dài chống lại Cộng hòa Hồi giáo hiện tại và chế độ quân chủ trước đây. Dưới thời cai trị của Vua (Shah) Mohammad Reza Pahlavi, người Kurd bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, chế độ thần quyền mới cũng đã chiến đấu với quân nổi dậy người Kurd. Lực lượng Iran đã phá hủy các thị trấn và làng mạc của người Kurd trong các cuộc giao tranh.

Iran vội vã ngăn chặn

Bộ Ngoại giao Iran vừa ra thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo khu tự trị Kurdistan ở Iraq, và 2 bên cam kết “hợp tác”.

Cuộc điện đàm diễn ra 1 ngày sau khi CNN đưa tin rằng CIA đang tìm cách kích động nổi dậy của người Kurd bằng cách vũ trang cho lực lượng này ở vùng Kurdistan thuộc Iraq.

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo Kurdistan Nechirvan Barzani và Ngoại trưởng nhất trí cùng hướng tới việc “ngăn chặn bất kỳ bên thứ ba nào lợi dụng tình hình để gây bất ổn cho khu vực”, thông cáo cho biết.

Thông cáo từ văn phòng của ông Barzani cũng cho biết khu vực này “sẽ không trở thành một phần của các cuộc xung đột”.

Cũng trong ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Araghchi đã có cuộc điện đàm với ông Bafel Talabani - lãnh đạo đảng Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK), trong đó ngoại trưởng Iran nhấn mạnh sự hợp tác an ninh trước các “phong trào khủng bố” ở khu vực biên giới Iran - Iraq.

Trước đó, ông Araghchi có cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông al-Sudani nói với ngoại trưởng rằng Iraq sẽ không cho phép một cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ của mình.