Các nhà khoa học vừa chế tạo thành công loại robot thân mềm có thể trườn như sâu

Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học Toronto (Canada) mới đây đã chế tạo thành công một mẫu robot có khả năng mô phỏng các hành vi của sâu, vốn có thể ngọ nguậy và trườn như loại sinh vật thân mềm này.



Mẫu robot thân mềm có thể bò, trườn, ngọ nguậy như một con sâu

Loại robot này là mẫu thiết bị mới nhất trong số các robot được xếp vào loại robot thân mềm, một lĩnh vực nghiên cứu đang ngày càng một phát triển. Càng ngày, các nhà khoa học càng quan tâm nhiều hơn tới việc lấy cảm hứng từ thiên nhiên để chế tạo những cỗ máy có khả năng uốn cong được và có độ linh hoạt cao hơn so với những cỗ máy kim loại cứng nhắc.

Được biết, mẫu robot sâu đo này được phát triển dựa trên một công nghệ gọi là thiết bị truyền động điện nhiệt (ElectroThermal Actuator - viết tắt là ETA). ETA thực chất là những thiết bị được làm từ loại nhựa polyme đặc biệt, được lập trình để đáp ứng linh hoạt với các thay đổi về điện nhiệt. Đúng như bản chất của chất liệu nhựa, khi gặp nhiệt độ nóng lạnh khác nhau, ETA được lập trình để đưa ra phản ứng co giãn vô cùng linh hoạt.

Để chứng minh khả năng co giãn tuyệt vời của ETA, nhóm nghiên cứu đã tìm cách mô phỏng và tái hiện lại kiểu di chuyển giống sâu đo ở mẫu robot mà họ đang phát triển. Thông qua các thí nghiệm cảm ứng nhiệt độ khác nhau, nhóm đã chứng minh được độ linh hoạt trong các hoạt động mà mẫu robot thân mềm có thể thực hiện.

Những loại robot thân mềm được chế tạo từ các vật liệu dẻo có khả năng di chuyển cực kỳ linh hoạt

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm cách đưa ra những thiết kế robot có đặc tính mềm dẻo, có khả năng luồn lách qua những khe hẹp mà các loại robot thông thường khó vươn tới thí dụ như những khe hở trong những đống đổ nát sau trận động đất hay địa hình gồ ghề trên các chiến trường.



Với mẫu robot mới ra mắt này, nhóm nghiên cứu của đại học Toronto khẳng định, công nghệ ứng dụng robot thân mềm có thể cách mạng hóa các ngành công nghiệp, an ninh, hàng không, phẫu thuật và thiết bị điện tử di động. Đáng chú ý, những thành quả thu được từ công nghệ này có thể ứng dụng vào linh vực hàng may mặc. Những mẫu quần áo có đặc tính bền chắc, co giãn linh hoạt chắc chắn sẽ tạo ra sức thu hút với nhiều đối tượng khách hàng.

Tham khảo SlashGear