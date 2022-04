Các nhà khoa học Mỹ đang sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra mèo ít gây dị ứng

Mèo là người bạn đồng hành đáng yêu của con người trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, với 20% dân số thế giới mắc chứng dị ứng mèo, việc loại bỏ hoàn toàn sự hạn chế này đã và đang được các nhà khoa học chú tâm. Sự nỗ lực nghiên cứu đã mang lại những kết quả khả quan.

Đáng chú ý nhất, Inbio, một công ty công nghệ sinh học của Mỹ bằng cách chỉnh sửa gen mèo trong phòng thí nghiệm đang hướng tới việc tạo ra các thế hệ mèo không gây dị ứng. Việc xóa gen gây dị ứng không mang lại tác dụng phụ trong quá trình nuôi cấy tế bào mèo.

Với một công cụ chỉnh sửa gen hiện đại có tên CRISPR, các nhà khoa học đã tìm ra cách để ngăn chặn các tế bào sản xuất ra protein Fel d 1, là nguyên nhân gây ra 95% các phản ứng dị ứng ở mèo.

Protein Fel d 1 được tiết ra từ nước mắt hoặc nước bọt của mèo, sau đó dính lên lông của chúng bởi thói quen liếm láp vệ sinh cơ thể. Khi tiếp xúc với lông mèo có dính Fel d 1, nhiều người sẽ ngay lập tức bị dị ứng.

Việc xóa bỏ loại protein gây dị ứng ở mèo là một biện pháp không mới trong giới khoa học, nhưng bước tiến của nhóm nghiên cứu sinh học Mỹ nằm ở chỗ họ có thể đơn giản hóa cách thức thực hiện.

Theo tạp chí khoa học CRISPR công bố: "Từ góc độ người nuôi, loại bỏ việc gây dị ứng ở mèo trước đây thường tốn một khoản chi phí lớn cũng như quá trình tiến hành có thể để lại hậu quả. Thế nhưng phương pháp của công ty InBio lại có ưu điểm vượt trội về mặt hiệu quả, kinh tế và đạo đức. Cách thức loại bỏ gen chỉ đơn giản giống như một mũi tiêm nhanh".

Phương pháp của công ty InBio cũng rất an toàn. Quá trình nghiên cứu lâu dài cho thấy protein Fed d 1 không cần thiết cho đời sống sinh học của loài mèo. Nhóm nghiên cứu hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao mèo lại tạo ra protein Fel d 1. Một số giống mèo nhất định như giống Balinese tạo ra ít Fed d 1 hơn so với các giống khác.

Một số phương pháp khác để làm cho mèo không gây dị ứng đã được thử nghiệm trước đây. Vào năm 2020, công ty thức ăn vật nuôi Purina đã phát hành sản phẩm đồ ăn kibble, một loại hỗn hợp protein dựa trên trứng có tác dụng ức chế Fel d 1.

Nó được chứng minh là có hiệu quả 47% trong việc loại bỏ protein gây dị ứng khỏi lông mèo sau ba tuần sử dụng. Các loại vắc xin khác dành cho mèo hiện đang được nghiên cứu có tỷ lệ thành công là 50%.

Công ty InBio khẳng định nghiên cứu mới của họ mang đến giải pháp hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và dễ tiếp cận nhất hiện có.

