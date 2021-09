Các nhà khoa học lần đầu ghi nhận cảnh tượng chó sói 'dàn cảnh' để bắt gấu nâu

Mùa đông vừa rồi là một mùa đông ấm áp, vì vậy một số con gấu nâu đã không ngủ đông cho đến tháng Giêng. Một con gấu nâu đang nghỉ ngơi dưới một cây tuyết tùng lớn trong rừng thì có 5 con sói đi ngang qua nhìn thấy nó và bắt đầu tung đòn tấn công.

Con gấu nâu bắt đầu bỏ chạy, điểm đến của nó là một bụi cây vân sam nhỏ. Nó cố gắng chạy trốn càng xa càng tốt bằng cách đi trên một con đường có cây cỏ mọc um tùm, trong khi những con sói chủ yếu đuổi theo con gấu trên một con đường nhỏ.

Khi con gấu trốn thoát, nó băng qua một con sông nhỏ và giẫm lên mặt băng.

Bất cứ khi nào một con gấu đi qua khu vực trống, nó sẽ bị sói chặn lại, và tổng cộng nó đã bị sói tấn công đến 7 lần. Mỗi khi sói cố gắng tấn công gấu ở đâu thì ở chỗ đó sẽ có rất nhiều lông gấu rơi xuống đất. Đến chỗ những con sói chặn gấu lần thứ 5, những vết máu bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần như vậy, con gấu lại dựa vào gốc cây hoặc bụi rậm gần đó, rồi lại tiếp tục bỏ chạy.

Cuối cùng, con gấu chạy được ba km và đến được bụi cây vân sam nhỏ. Có cây đổ ở khắp mọi nơi, và môi trường này giúp cho con gấu có lợi thế. Con gấu đã chiến đấu với những con sói giữa hai cây đổ và làm một con sói bị thương. Con sói không chảy nhiều máu, có thể nó chỉ bị gấu làm bị thương trên lưng. Với môi trường này, bầy sói không thể làm gì ở đây, vì vậy chúng phải từ bỏ cuộc tấn công và rút lui một cách tức giận.

Trong lùm cây vân sam nhỏ, con gấu đã vào và đánh bại bầy sói ở đây.

Có thể nói, sói là vua của các loài thú ở Châu Âu. Những con sói Châu Âu chỉ nhỏ hơn một chút so với các đồng loại của chúng ở Bắc Mỹ, nhưng hiệu suất săn mồi của chúng kém hơn nhiều so với loài sói Bắc Mỹ. Điều này chủ yếu là do chúng bị hạn chế bởi môi trường rừng rậm ở Châu Âu. Chỉ khi ở trong một môi trường sống mở, những con sói mới có thể duy trì một nhóm lớn, và có thể gây áp lực liên tục lên các loài ăn thịt khác.

Ở Châu Âu, mùa hè cây cối rậm rạp, sói có xu hướng di chuyển đơn lẻ hoặc theo cặp, lúc này sói trưởng thành khó có thể bảo vệ sói con. Tại khu rừng Naliborki, nơi xảy ra vụ việc, những con sói con thường bị linh miêu Á-Âu tàn sát trong nhiều năm, và tỷ lệ tử vong của sói con trong khu vực này lên tới 96%.

Và gấu nâu đôi khi cũng làm tổn thương những con sói con. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những con gấu nâu ở đây sẽ chủ động "dọn dẹp" hang sói. Năm 2018 và 2019, những lứa sói sơ sinh đã bị gấu nâu giết hại trong hai năm liên tiếp. Vì vậy, những con sói sẽ tìm cách tránh gấu nâu khi chọn địa điểm để xây tổ của chúng. Vào mùa hè năm 2018, một con gấu nâu đực trưởng thành đã cố tìm cách càn quét các hang sói. Những con sói trưởng thành cảm thấy bị đe dọa và đã tìm cách di chuyển cùng đàn con đến một nơi khác.

Nhưng vào mùa đông, khi thảm thực vật khô héo và môi trường trở nên thông thoáng, đồng thời những con sói con cũng lớn lên, những con sói Châu Âu sẽ tập hợp lại thành từng nhóm lớn. Lúc này, sói một lần nữa sẽ trở thành kẻ săn mồi thống trị Châu Âu.

Phát hiện này đã chứng minh đầy đủ về việc 5 con sói trưởng thành dám tấn công gấu nâu trưởng thành. Các nhà khoa học cho biết, kích thước của những con gấu bị tấn công là "không lớn cũng không nhỏ", tuy nhiên họ không nói rõ giới tính của nó, nếu là gấu cái thì cân nặng trung bình sẽ gấp 3,5 lần của một con sói trưởng thành, và nếu là một con gấu đực non, nó có thể gấp 5 lần một con sói.

Các nghiên cứu ở Bắc Mỹ đã chỉ ra rằng khi tranh giành thức ăn, sói thường nhún nhường trước gấu nâu, chỉ khi nó đến gần hang sói, bầy sói mới tấn công và cho gấu nâu hiểu chúng khủng khiếp như thế nào. Động cơ của việc năm con sói tấn công một con gấu nâu lần này là gì thì vẫn chưa ai rõ? Nhưng việc tấn công để bảo vệ đàn con là điều khó xảy ra, vì vào tháng Giêng, đàn sói con đã được 8 tháng tuổi.

Khả năng cao nhất là 5 con sói này đã tấn công gấu nâu với mục đích săn mồi. Nhưng cuộc săn mồi này đã thất bại vì 5 con sói không đủ sức ngăn con gấu nâu chạy thoát đến nơi an toàn. Ở Alaska, đã có báo cáo về việc 12 con sói giết một con gấu nâu.

Đánh giá về hành vi của con gấu, con gấu này rất có kinh nghiệm đối phó với sói, và các nhà khoa học suy đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên nó bị sói tấn công. Đối với gấu, khi gặp sói, trước hết nó sẽ tìm cách che lưng bằng cây to, sau đó trốn đến nơi có cây cối rậm rạp càng sớm càng tốt. Ở những nơi có cây cối rậm rạp, đàn sói sẽ mất đi lợi thế về số lượng lớn, khả năng di chuyển mạnh, do đó không những không săn được gấu mà còn dễ bị gấu làm bị thương.

Ở Bắc Mỹ và Châu Âu, đã có báo cáo về việc những con sói tranh giành thức ăn với gấu nâu, nhưng một con đã vô tình bị giết. Vì vậy, việc săn gấu rất nguy hiểm, trong sự cố này, khi con gấu đi vào bụi cây vân sam nhỏ, bầy sói đã không chịu thua, và kết quả là một con đã bị gấu làm bị thương khiến, điều này khiến cho chúng phải miễn cưỡng rút lui.