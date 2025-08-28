Các nhà điều tra Đức tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream

Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào mùa thu năm 2022.

Theo ấn phẩm này, các nhà điều tra Đức đã xác định được sự tham gia của một nhóm sáu người, bao gồm bốn thợ lặn, một chuyên gia về chất nổ và một thợ lặn chuyên nghiệp, những người đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động này.

Cuộc điều tra tập trung vào du thuyền Andromeda, được sử dụng để vận chuyển chất nổ và thợ lặn đến các địa điểm kích nổ.

ADN, dấu vân tay và dấu vết của chất nổ HMX, chủ yếu được sử dụng cho mục đích quân sự, đã được tìm thấy trên tàu.

Bằng chứng quan trọng là một chiếc xe Citroen màu trắng, được phát hiện trên camera giám sát vào ngày 8/9/2022, gần cảng trên đảo Rugen, nơi Andromeda neo đậu.

Chiếc xe thuộc về một công ty chuyển phát nhanh, và tài xế nói rằng, anh ta đang vận chuyển công dân Ukraine từ Kiev đến Đức.

Các nhà điều tra đã lần theo các tuyến đường và xác định danh tính các nghi phạm.

Trong số đó có: Vladimir S., 53 tuổi, binh sĩ Ukraine; Vsevolod K., người đã hy sinh trong trận chiến ở miền Đông Ukraine vào tháng 12/2024; điều phối viên chiến dịch Sergey Kuznetsov, người gần đây bị giam giữ tại Ý; và Valeria T., 40 tuổi, thợ lặn chuyên nghiệp, người Ukraine đang giữ kỷ lục lặn biển sâu.

Theo tờ Die Zeit, Valeria T. vẫn kiên quyết hoàn thành chiến dịch bất chấp sự nghi ngờ của những người tham gia khác do thời tiết không thuận lợi.

Các quan chức thực thi pháp luật Đức tin rằng, nhóm này được hỗ trợ bởi các cơ quan chính thức của Ukraine, bằng chứng là việc sử dụng tài liệu Ukraine thật với tên giả.

Danh tính của điều phối viên Sergey Kuznetsov, cựu đại úy thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, cũng cho thấy mối liên hệ với tình báo Ukraine.