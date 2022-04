Các nguyên nhân khiến ô tô bị lệch lái

Nếu người lái thấy xe của mình rẽ sang trái hoặc phải khi đang chạy trên đường thẳng, điều đó có thể rất nguy hiểm. Có nhiều lý do giải thích tại sao ô tô có thể gặp hiện tượng này, nhưng một điều vẫn đúng bất kể nguyên nhân là gì, đó là việc mất kiểm soát đối với chiếc xe không chỉ gây khó chịu mà còn có thể gây tai nạn.

Việc xác định vấn đề là gì và khắc phục nó càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu, vì vậy dưới đây là những nguyên nhân tiềm ẩn khác nhau giải thích tại sao xe có thể bị lệch sang một bên.

Lý do tại sao ô tô lại lệch sang trái hoặc phải khi đang lái xe

Có một số lý do giải thích tại sao xe có thể bị lệch sang một bên trong khi chủ nhân đang lái xe. Dưới đây là 5 nguyên nhân tiềm ẩn và các triệu chứng của chúng - hầu hết sẽ phải được sửa chữa bởi một thợ cơ khí chuyên nghiệp hoặc trung tâm dịch vụ, trừ khi bạn là một chuyên gia về cơ khí.

- Hệ thống lái hoặc hệ thống treo bị lỗi: Thanh giằng, ổ đỡ thanh chống và khớp bi chỉ là một số trong số rất nhiều bộ phận cấu thành nên hệ thống lái và hệ thống treo của ô tô. Tất cả các thành phần này chịu đựng sự hao mòn theo thời gian và có thể bị hỏng, đó là lý do tại sao chúng nên được kiểm tra hàng năm.

Một trong những kết quả có thể xảy ra khi những bộ phận này bị hỏng là cảm giác xe bị kéo theo một hướng, và hiện tượng được gọi là ‘memory steer'. Đó là hiện tượng sau khi rẽ, xe tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

- Vòng bi bánh xe bị hỏng: Có một số dấu hiệu sẽ thể hiện trước khi xe bắt đầu lệch theo một hướng nếu vòng bi bánh xe của nó bị hư hỏng hoặc xuống cấp. Đầu tiên là tiếng ồn phát ra từ xung quanh các bánh xe.

Đôi khi, vô lăng cũng có thể bắt đầu rung và sau đó ô tô sẽ bắt đầu bị lệch theo cách này hay cách khác. Nếu tay lái bị rung lắc nhiều khi lái xe và có tiếng ồn từ bất cứ đâu phát ra, hãy tránh lái xe và kiểm tra nó càng sớm càng tốt.

- Bánh xe bị lệch: Nếu người lái nhận thấy rằng tay lái của mình kéo sang trái hoặc phải trong khi họ đang lái xe hoặc nếu xe kéo sang trái hoặc phải cả khi đã buông tay lái, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự không thẳng hàng của bánh xe ô tô.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất và bánh xe bị lệch có thể dẫn đến lốp xe mòn không đều với tốc độ nhanh hơn, điều này làm cho việc thay lốp của chủ sở hữu thực sự bất tiện. May mắn thay, đây là một vấn đề có thể dễ dàng sửa chữa bởi một thợ cơ khí với các thiết bị, công cụ thích hợp.

- Áp suất lốp không đều: Nếu áp suất của một lốp cao hơn hoặc thấp hơn áp suất của những lốp khác, đặc biệt là những lốp nằm ở hai phía đối diện của xe, thì xe có thể bị kéo sang trái hoặc phải. Lốp có biểu hiện mòn xung quanh khu vực trung tâm có thể đã bị bơm hơi quá mức trong khi lốp có độ mòn xung quanh mép ngoài có thể là thiếu áp suất.

Người lái có thể dễ dàng khắc phục các vấn đề về áp suất lốp bằng cách giữ tất cả các lốp xe của mình ở PSU (đơn vị đo áp suất) do nhà sản xuất đề xuất, điều thường được quy định trong sách hướng dẫn sử dụng.

- Độ co của lốp: Mặc dù cực kỳ hiếm nhưng độ co của lốp là một vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Đôi khi gai cao su trên lốp có thể cứng lại theo hình nón mà không phải hình trụ. Sau đó xe sẽ bị lệch về phía lốp bị lỗi. May mắn thay, hầu hết các nhà sản xuất lốp xe đều phát hiện ra những khiếm khuyết này một cách nhanh chóng và sẽ thay thế chúng.

Nguyên nhân khiến xe lệch về trái hoặc phải khi phanh

Nếu xe chỉ tấp vào lề trái hoặc phải khi đạp phanh, thì rất có thể nó đang gặp sự cố liên quan đến phanh.



- Má phanh bị hỏng hoặc kẹt: Nếu một trong các má phanh của ô tô bị hỏng hoặc có chất lượng kém, ô tô có thể bị kéo theo một hướng nhất định khi phanh được sử dụng. Khi má phanh ô tô bắt đầu kém đi, hiệu suất phanh cũng sẽ kém đi. Vì vậy, điều quan trọng là chủ xe sử dụng má phanh chất lượng tốt và thay thế các bộ phận bị mòn càng nhanh càng tốt vì phanh không hiệu quả rất nguy hiểm.

- Bộ kẹp phanh bị trục trặc (Calipers): Kẹp phanh là bộ phận của phanh, có tác dụng tạo áp lực để bánh xe dừng lại. Nếu không được bảo dưỡng đúng cách, kẹp phanh có thể bắt đầu bị kẹt; khi điều đó xảy ra, lực phanh bị cản trở và phanh sẽ bắt đầu gây ra cảm giác lệch xe. Vấn đề này cần có sự trợ giúp của thợ cơ khí hoặc trung tâm sửa chữa để giải quyết vấn đề với phanh ngay lập tức.