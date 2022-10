Các ngôi sao trở lại sau scandal: Không phải ai cũng được chào đón

Ngày 8/10, trong khuôn khổ LHP Busan 2022, Phạm Băng Băng đã được trao giải Diễn viên Châu Á xuất sắc. Đây không chỉ là sự công nhận cho diễn xuất của cô, mà còn là trái ngọt đầu tiên sau khoảng thời gian gần bốn năm nữ diễn viên trở lại hoạt động nghệ thuật hậu scandal trốn thuế.

Việc một nghệ sĩ gặp scandal, bị tẩy chay vì thói hư tật xấu, cách hành xử thiếu văn minh hay các hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật như ngoại tình, quấy rối tình dục, bạo lực, trốn thuế… đã không còn hiếm gặp. Nhiều người lựa chọn lui về hậu trường, ở ẩn chờ ngày comeback như một cách giải quyết. Nhưng không phải màn quay trở lại nào cũng được dư luận chào mừng.

Những nghệ sĩ tìm thấy cơ hội thứ hai

Tài năng, nhiệt huyết và lòng yêu nghề đã giúp nhiều nghệ sĩ lấy lại thiện cảm của khán giả sau khi vướng scandal. Cơ hội thứ hai được họ tận dụng triệt để, nhanh chóng hâm nóng tên tuổi, đưa sự nghiệp bắt kịp đà tăng trước biến cố. Thị trường giải trí Trung Quốc, Hàn Quốc, Hollywood... những năm qua chứng kiến nhiều câu chuyện nghệ sĩ nỗ lực vực dậy sự nghiệp sau vấp ngã đáng ngưỡng mộ.

Câu chuyện Johnny Depp, tài tử hàng đầu Hollywood đánh mất ánh hào quang vì quyết định hôn nhân sai lầm, rồi lấy lại được tất cả nhờ một vụ kiện là ví dụ tiêu biểu nhất cho câu chuyện nghệ sĩ trở lại thành công hậu scandal.

Chiến thắng tại toà án trong vụ kiện vợ cũ tội phỉ báng hồi giữa năm đã giúp Depp gột rửa thanh danh, thoát khỏi vũng lầy tai tiếng đã trì kéo sự nghiệp trong gần nửa thập kỷ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi sau đó, anh đã ra mắt album nhạc và ký kết được hợp đồng đóng phim mới.

Sau khi thắng kiện Amber Heard, cả sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh của Depp đều thăng hoa

Năm 2008, sự nghiệp diễn xuất của tài tử Robert Downey Jr. bước sang trang mới khi thủ vai Iron Man của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trước mốc thời gian ấy, anh là chàng diễn viên đang cố vực dậy sự nghiệp sau khoảng thời gian dài chìm trong ma túy và đồ uống có cồn. Cuối thập niên 1990, Downey Jr. từng bị cảnh sát bắt giữ nhiều lần cũng như gạch tên khỏi các dự án phim. Cú trượt dài của anh ở độ tuổi thanh niên khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho một tài năng diễn xuất.

Năm 2014, Song Hye Kyo từng gặp bê bối liên quan đến hành vi trốn thuế. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và đi đến kết luận nữ diễn viên đã trốn nộp khoản thuế có giá trị lên tới 2,5 tỷ won. Song Hye Kyo đã lập tức nộp phạt và tổ chức họp báo xin lỗi, giải thích nội tình.

Vụ bê bối khiến nữ diễn viên phải tạm lui về ở ẩn trong năm 2015. Bước sang 2016, nhờ thành công vang dội của TV series Descendants Of The Sun, tên tuổi Song Hye Kyo đã được hâm nóng trở lại.

Song Hye Kyo từng phải tổ chức họp báo, cúi gập người xin lỗi công chúng vì scandal trốn thuế

Nam diễn viên Joo Ji Hoon cũng có màn trở lại đầy ấn tượng sau scandal. Năm 2009, nam diễn viên từng bị bắt và tuyên án tù vì tội sử dụng chất cấm. Sau khi hoàn thành bản án, Joo Ji Hoon đã trở lại đóng phim nhưng không được đón nhận. Phải tới năm 2015, vai diễn cùng Soo Ae trong TV series Mask mới giúp nối lại tình cảm giữa nam nghệ sĩ và khán giả. Từ sau 2019, Joo Ji Hoon một lần nữa toả sáng với thành công của TV series Kingdom.

BIGBANG cũng đã có màn comeback thành công hồi tháng 4 với ca khúc Still Life. Đây là sản phẩm nghệ thuật tiếp theo của nhóm nhạc nam đình đám kể từ Flower Road hồi 2018 và đầu tiên kể từ khi scandal Burning Sun nổ ra hồi 2019 khiến thành viên Seungri giải nghệ.

Dù đội hình chỉ còn bốn thành viên, BIGBANG vẫn đủ sức đưa Still Life lên vị trí top 1 các bảng xếp hạng trong và ngoài Hàn Quốc suốt nhiều tuần. Kinh đô điện ảnh Hollywood cũng không thiếu những câu chuyện nghệ sĩ thành công vực dậy sự nghiệp sau bê bối trong quá khứ.

Cánh cửa cơ hội có rộng mở cho tất cả?

Quay trở lại với thị trường giải trí Trung Quốc. Sau gần một năm bị "phong sát" và phải sang Mỹ ở ẩn, Trịnh Sảng chia sẻ cô muốn chuyển hướng làm YouTuber - trở thành thần tượng trên mạng vì đã hết đường trở lại giới giải trí. Tuy nhiên, động thái của người đẹp không được truyền thông tại quê nhà nhắc đến bởi lệnh cấm từ cơ quan chức năng.

Phạm Băng Băng may mắn hơn Trịnh Sảng khi vẫn được hoạt động nghệ thuật một cách cầm chừng, nhưng tương lai của cô với tư cách một diễn viên tại Trung Quốc vẫn mịt mù. Bốn năm sau bê bối trốn thuế, những tác phẩm truyền hình Trung Quốc có Phạm Băng Băng đóng chính vẫn bị xếp kho, không hẹn ngày phát sóng.

Tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng đang hoạt động với tư cách người mẫu ảnh

Kha Chấn Đông cũng là một ví dụ cho việc công chúng chưa sẵn sàng tha thứ cho người nghệ sĩ từng phạm sai lầm. Năm 2014, khi ở đỉnh cao danh vọng, Kha Chấn Đông và Phùng Tổ Danh bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Anh được thả ra sau 14 ngày bị tạm giam. Scandal này đã giết chết thiện cảm và lòng tin của khán giả dành cho ngôi sao của You Are The Apple Of My Eye (2011). Suốt 8 năm qua, Kha Chấn Đông mới chỉ có thêm hai lần tái xuất màn ảnh rộng trong The Road to Mandalay (2016) và Moneyboys (2021).

Sau vụ ngoại tình chấn động với rapper PG One, Lý Tiểu Lộ đã bị dư luận Trung Quốc tẩy chay. Không chịu án "phong sát", nhưng cũng không còn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, Lý Tiểu Lộ chuyển hướng trở thành influencer trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên dưới các bài đăng của nữ diễn viên, khán giả vẫn để lại vô số bình luận mỉa mai, chê trách cô về mọi điều, từ cách ăn mặc, cách nuôi con, thậm chí cả scandal ngoại tình trong quá khứ.

Tại Hàn Quốc, Park Yoochun rục rịch trở lại bằng dự án phim độc lập To Evil. Trước đó, trong thời gian thi hành án treo vì tội tàng trữ và sử dụng chất cấm, Park Yoochun vẫn tổ chức fan meeting, bán sách ảnh, ra album... Tuy nhiên, những hoạt động này đều vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận Hàn Quốc. Số đông đều đồng tình Park không xứng đáng nhận được sự tha thứ sau những tội lỗi đã phạm phải.

Park Yoochun cố chấp trở lại ngành giải trí dù bị dư luận tẩy chay

Một trường hợp khác cũng vấp phải sự cự tuyệt của khán giả Hàn Quốc khi nỗ lực quay trở lại sau scandal là Steve Yoo. Yoo từng từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Hành động khiến anh ta bị khép vào tội đào ngũ, trục xuất và cấm nhập cảnh trở lại Hàn Quốc. Dù Steve Yoo đã nhiều lần công khai xin lỗi, khán giả đại chúng vẫn không chấp nhận tha thứ.

Tuy không khắt khe với vấn đề đạo đức của nghệ sĩ như làng giải trí Trung Quốc hay Hàn Quốc, nhưng tại Hollywood, lối sống sa đọa vẫn dẫn nhiều ngôi sao hạng A tới kết cục đích đáng là bị dư luận tẩy chay. Bản danh sách rất dài, gồm những cái tên như Kevin Spacey, James Franco, Armie Hammer, Marilyn Manson…

Năm 2017, Kevin Spacey bị nhiều nam diễn viên tố cáo hành vi quấy rối tình dục trong quá khứ. Dù Spacey cố gắng cứu vãn tình hình bằng một "lời xin lỗi chân thành", ông vẫn bị gạch tên khỏi mùa cuối TV series House of Cards, xóa vai khỏi dự án điện ảnh vừa hoàn thành việc ghi hình và sau cùng, bị công ty quản lý sa thải. Sau 5 năm ở ẩn, Spacey nuôi tham vọng trở lại màn bạc bằng bộ phim Italy The Man Who Drew God. Tuy nhiên, không có đơn vị nào nhận phát hành tác phẩm tại Mỹ.

Lối sống sa đoạ khiến Armie Hammer đánh mất tất cả

Armie Hammer cũng chịu chung số phận gia đình tan vỡ, bị gạch tên khỏi nhiều dự án nghệ thuật, công ty quản lý sa thải và công chúng quay lưng sau khi nhiều phụ nữ tố cáo có hành vi cưỡng hiếp, bạo lực tình dục và bị ám ảnh với việc ăn thịt người. Hammer không bị truy tố vì các tội danh trên, đã trải qua nhiều tháng trong trại cai nghiện và phục hồi nhân phẩm.

Hồi tháng 2, một người bạn của anh chia sẻ Hammer đang nuôi mộng trở lại Hollywood. Tuy nhiên, 8 tháng yên ắng sau đó cùng việc series phim tài liệu House of Hammer vừa ra mắt hồi đầu tháng 10 tiếp tục đi sâu vào những góc khuất trong vụ scandal của anh - qua góc nhìn của các nạn nhân nữ - phần nào giống như lời khẳng định hùng hồn Armie Hammer sẽ không được chào đón.

Không phải bao lâu, mà là như thế nào

Mỗi nghệ sĩ đều có những cách thức khác nhau để giải quyết scandal, nhưng mọi con đường thường dẫn đến một kết cục là tạm dừng hoạt động nghệ thuật vài tháng để tình hình lắng xuống, chờ thời cơ bung ra một màn comeback hoành tráng. Tuy nhiên, thành bại trong kế hoạch trở lại của các ngôi sao không nằm ở việc họ có tìm được một dự án đủ tiếng vang hay không, mà là họ đã được tha thứ hay chưa.

Một khi thương hiệu cá nhân đã bị huỷ hoại vì scandal, rất khó để một nghệ sĩ - dù thuộc top sao hạng A - tìm được một hợp đồng béo bở ngay trong lần đầu tiên trở lại như trường hợp của Song Hye Kyo với Descendant Of The Sun. Kịch bản chung là họ sẽ phải tìm đến các dự án nghệ thuật độc lập với kinh phí thấp, ra nước ngoài đóng phim hay chuyển hướng hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Đây có thể coi là giai đoạn "nằm gai nếm mật" đầy thử thách.

Lee Byung Hun từng vướng scandal ngoại tình nhưng nhanh chóng lấy lại danh tiếng nhờ vai nam chính trong Mr. Sunshine. Anh thuộc nhóm nghệ sĩ có màn trở lại chóng vánh mà Song Hye Kyo cũng là một đại diện

Mất bao lâu để một ngôi sao xây dựng lại hình tượng đã sụp đổ? Câu trả lời là không có công thức nào cụ thể. Quá trình ấy chỉ dài một năm với người này, nhưng có thể mất cả thập kỷ với người khác. Thậm chí với một số người, đáp án là không bao giờ. Nguyên nhân một mặt đến từ các án phạt, lệnh cấm biểu diễn từ các cơ quan quản lý đã trực tiếp cắt đứt con đường quay trở lại làng giải trí của một số ngôi sao. Mặt khác, con đường trở lại cũng còn gian nan bởi khán giả - những người tiêu thụ sản phẩm giải trí - từ chối thoả hiệp.

Càng ngày, kỳ vọng - và cả ảo vọng - mà người hâm mộ dành cho thần tượng càng được nâng cao. Trước ống kính, các nghệ sĩ không chỉ thể hiện tài năng của mình, mà đôi khi còn phải vào vai một khuôn mẫu được khán giả yêu mến nhằm mục đích chiều lòng họ. Điều này dẫn đến việc khi bê bối đời tư của nghệ sĩ bị vỡ lở, cảm giác hụt hẫng, thất vọng, bị phản bội của khán giả dễ bị cường điệu gấp nhiều lần. Cảm giác không cam tâm này giống như một rào cản, khiến khán giả trong thời gian ngắn khó tha thứ cho lỗi lầm của một nghệ sĩ, bất chấp họ nỗ lực sửa sai như thế nào.

Tất nhiên, cũng sẽ là bất công nếu chỉ chăm chăm đổ trách nhiệm cho khán giả. Đôi khi, chính người nghệ sĩ cũng xứng đáng bị tẩy chay, bị cho vào quên lãng bởi tội lỗi của họ đơn giản là không thể tha thứ. Ta đang nói về những án tù của Seungri, Lý Dịch Phong hay Ngô Diệc Phàm.

Ta cũng đề cập đến thái độ thách thức dư luận của Park Yoochun khi không hề hối lỗi mà còn cố gắng "bòn tiền" người hâm mộ hay sự trốn tránh nghĩa vụ công dân của Steve Yoo. Việc chối bỏ trách nhiệm cũng khiến Spacey, Hammer hay Manson xứng đáng chịu sự tẩy chay của dư luận. Hay nói một cách đơn giản, các ngôi sao này không còn được chào đón bởi đó là kết cục xứng đáng dành cho họ.

Lý Dịch Phong, Seungri, Ngô Diệc Phàm không chỉ đánh mất sự nghiệp mà còn phải chịu kết cục tù đày

Đôi khi câu chuyện khán giả phản ứng thế nào trước việc nghệ sĩ trở lại làng giải trí hậu scandal không chỉ đơn giản là vấn đề "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Đó là một cuộc khủng hoảng mà trong đó tài năng của người nghệ sĩ không thể bù đắp cho khuyết thiếu về mặt đạo đức, còn khán giả cũng chưa sẵn sàng - thậm chí không muốn - tha thứ cho người đã phụ lại niềm tin của mình.

