Các ngôi sao Bỉ bắt chước điệu nhảy của ông Donald Trump sau chiến thắng trước tuyển Mỹ

Các tuyển thủ Bỉ đã gây chú ý với truyền thông quốc tế khi bắt chước điệu nhảy của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau chiến thắng ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Tuyển Bỉ vừa có chiến thắng cực kỳ thuyết phục 4-1 trước chủ nhà Mỹ, qua đó thẳng tiến vào tứ kết World Cup 2026. Sau trận đấu, các tuyển thủ Bỉ trong đó có Romelu Lukaku, đã có hành động ăn mừng khá đặc biệt bằng cách bắt chước điệu nhảy đặc trưng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước trận đấu, dư luận tranh cãi gay gắt khi cho phép tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ ra sân dù anh đã nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Hôm thứ Hai (6/7), ông Trump hoan nghênh phán quyết của FIFA và thừa nhận đã nói chuyện với Gianni Infantino trước khi lệnh cấm tạm thời được xác nhận. Phía tuyển Bỉ phản ứng dữ dội và yêu cầu làm rõ vấn đề, nhưng cuối cùng đã đáp trả bằng những bàn thắng và màn ăn mừng trên sân cỏ.

Các cầu thủ Bỉ được cho là bắt chước điệu nhảy của ông Trump.

Kể từ đầu World Cup 2026, quyết định dẫn đến việc Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 32 đã gây ra nhiều tranh cãi, trong khi việc FIFA đồng ý hủy bỏ án treo giò của anh cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo hãng truyền thông Express, mối quan hệ của chủ tịch FIFA Infantino với ông Trump là một trong những nguyên nhân gây lo ngại, làm dấy lên những câu hỏi về tính liêm chính của World Cup 2026.

Trong khi Infantino đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này, tuyển Bỉ lại tìm cách phản đối tư cách thi đấu của Balogun. FIFA cho rằng khiếu nại này là "không thể chấp nhận được", nhưng Bỉ vẫn yêu cầu làm rõ. Sau đó, Bỉ cảnh báo về khả năng có hành động pháp lý nếu Balogun ra sân nhưng cầu thủ này sau đó vẫn được điền tên vào đội hình xuất phát.

Bỉ đã có chiến thắng rất thuyết phục trước tuyển Mỹ.

Cũng theo Express, ngoài màn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc, tài khoản chính thức của LĐBĐ Bỉ còn gửi một thông điệp gay gắt khác nhắm tới FIFA và đội tuyển Mỹ.

Ở vòng tứ kết sắp tới, tuyển Bỉ sẽ đối đầu Tây Ban Nha, đội thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo để đối đầu với Pháp hoặc Morocco.