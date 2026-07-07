Tuyển Mỹ thảm bại, bàng hoàng nhìn Bỉ tiến vào tứ kết World Cup

Khác biệt về đẳng cấp khiến tuyển Mỹ gục ngã ngay trên sân nhà, còn Bỉ sẽ tiến vào tứ kết để gặp Tây Ban Nha.

Những con số thống kê phần nào cho thấy Bỉ đã thi đấu hiệu quả hơn rất nhiêu so với tuyển Mỹ. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (56%) nhưng hoàn toàn lép vế về các pha dứt điểm. Trong khi Bỉ dứt điểm tới 14 lần, 4 trong số đó trúng đích, thì Mỹ chỉ thực hiện được 7 pha dứt điểm, tất cả đều không trúng đích.

Ngay từ những phút đầu tiên, Mỹ nhập cuộc đầy tự tin nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Tuy nhiên, Bỉ mới là đội tạo ra khác biệt bằng sự sắc bén trong các pha chuyển trạng thái.

Ngay phút thứ 9, tuyển Bỉ đã có được bàn mở tỷ số theo cách tương đối dễ dàng. Xuất phát từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Mỹ, De Ketelaere băng vào dễ dàng đệm lòng từ đường căng ngang của đồng đội. Rõ ràng, đây là một tình huống mà hàng thủ tuyển Mỹ đã thi đấu không tốt.

Mỹ thi đấu không tốt, mắc nhiều sai lầm phòng ngự trước Bỉ.

Bị thủng lưới, Mỹ đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng của các học trò HLV Mauricio Pochettino lại khiến họ để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Thậm chí ngay trong hiệp 1, có một số thời điểm tuyển Bỉ liên tục tạo ra sức ép, nhờ dàn cầu thủ chất lượng và cơ động hơn, đặc biệt là ngòi nổ Trossard ở hành lang cánh phải.

Trong thế trận nghiêng về phía Bỉ, tuyển Mỹ bất ngờ có bàn gỡ ở phút 30 xuất phát từ tình huống toả sáng cá nhân. Đội chủ nhà được hưởng đá phạt trực tiếp, và Tillman đá phạt thành bàn, gỡ hòa cho Mỹ. Thủ môn Courtois đã bị lỡ trớn khi bóng đập hàng rào đổi hướng đi vào lưới.

Song, niềm vui của Mỹ ngắn chẳng tày gang. Chỉ 3 phút sau đó, Bỉ lại vượt lên với bàn thắng thứ hai. De Ketelaere đánh đầu tung lưới Mỹ sau quả tạt từ cánh trái của Trossard.

“Cơn ác mộng” cho tuyển Mỹ thực sự đến trong hiệp hai, khi họ “vỡ trận” trước sức mạnh tấn công của tuyển Bỉ. Đây cũng là thời điểm mà đội nhà quá bế tắc ở khả năng tấn công.

Niềm vui của Bỉ.

Phút 51, Mỹ tiếp tục bộc lộ lỗ hổng ở hàng thủ và nhận bàn thua thứ ba. Thủ môn Freese băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn pha thoát xuống của De Ketelaere nhưng sau đó lại để mất bóng vô duyên. Vanaken chớp thời cơ dứt điểm vào khung thành bỏ trống để nới rộng cách biệt cho Bỉ.

Với cách biệt 2 bàn, Mỹ buộc phải dâng lên ở những phút sau đó. Dù thay một số vị trí nhưng khả năng tấn công của đội chủ nhà không thể cải thiện là bao. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Mỹ thậm chí còn hứng thêm bàn thua thứ 4 ở thời điểm bù giờ. Trung vệ Richards mắc sai lầm và bị Lukaku cướp bóng ngay sát vòng cấm. Sau vài nhịp dẫn bóng, Lukaku tung cú sút chéo góc thành bàn, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Bỉ.

Sự thất vọng của tuyển Mỹ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc giấc mơ của bóng đá Mỹ tại kỳ World Cup trên sân nhà chính thức khép lại. Đội bóng của HLV Pochettino đã có những thời điểm chơi đầy nhiệt huyết, nhưng sự non nớt và những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự khiến họ không thể đứng vững trước một đối thủ đẳng cấp.

Về phía Bỉ, chiến thắng 4-1 là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026. “Quỷ đỏ” không còn sở hữu thế hệ vàng ở đỉnh cao phong độ, nhưng họ vẫn cho thấy sự già dơ, bản lĩnh và khả năng trừng phạt sai lầm của đối thủ. Họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: Mỹ 1-4 Bỉ

Đội hình xuất phát: