Các nghệ sĩ Hàn Quốc tưởng nhớ ngôi sao huyền thoại Ahn Sung-ki

(Ảnh: Press Corps)

Trong phần tưởng nhớ được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Hwang Shin-hye viết rằng được đóng chung màn ảnh với nam diễn viên kỳ cựu Ahn Sung-ki là "một trong những vinh dự lớn nhất" trong cuộc đời cô.

"Cảm ơn ông vì đã là trụ cột của điện ảnh Hàn Quốc trong nhiều năm qua" - cô viết khi nhớ lại lần làm việc chung của họ trong bộ phim năm 1987 "Our Joyful Young Days" (tạm dịch: "Những ngày tuổi trẻ vui vẻ của chúng ta").

Nữ diễn viên Song Sun-mi, người đóng cùng Ahn Sung-ki trong bộ phim tình cảm lãng mạn năm 1998 "Art Museum by the Zoo" ("Bảo tàng Nghệ thuật bên Sở thú"), đã đăng tải những bức ảnh từ bộ phim và nói: "Thật vinh dự khi được làm việc với ông".

Ca sĩ kiêm diễn viên Ok Taec-yeon, người xuất hiện cùng Ahn trong "Hansan: Rồng Bay" (2022), đã chia sẻ một bức ảnh cũ từ buổi đọc kịch bản cho bộ phim, nói rằng anh nhớ mình đã rất hồi hộp khi lần đầu gặp nam diễn viên kỳ cựu. "Cảm ơn vì luôn chào đón tôi bằng nụ cười hiền hậu trên phim trường," anh ấy viết.

Ca sĩ kiêm MC truyền hình Lee Sang-min cho biết sự hiện diện của Ahn Sung-ki trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình sẽ mãi không thể nào quên. "Anh đã khiến tôi cười và khóc. Mong anh yên nghỉ" - Lee Sang-min viết trên mạng xã hội.

Ca sĩ Bada nhớ lại sự ấm áp của ngôi sao kỳ cựu, nói rằng ông thường động viên cô bằng những lời lẽ tử tế ở nhà thờ và trong những buổi đi câu cá. Cô viết: "Tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp sâu sắc của một người lớn chân thành".

Những người nổi tiếng khác, bao gồm các nữ diễn viên Go Hyun-jung, Lee Young-ae và Uhm Ji-won, nam diễn viên Jang Hyuk và ca sĩ Hong Kyung-min, cũng đã chia buồn trực tuyến, đăng tải ảnh hoa cúc và hình ảnh của nam diễn viên quá cố thời trẻ.

Cho đến ngày hôm nay, bước sang ngày thứ 2 kể từ thời điểm tin tức Ahn Sung-ki qua đời được công bố, những người đến viếng vẫn tiếp tục đến nhà tang lễ của ông tại Bệnh viện Seoul St. Mary's. Những lời tri ân đã được gửi đến từ khắp ngành giải trí sau khi tin tức về sự ra đi của Ahn Sung-ki được công bố.

Lễ tang của Ahn Sung-ki được tổ chức trong năm ngày theo nghi thức tang lễ của ngành điện ảnh, với lễ rước diễn ra vào thứ Sáu. Nam diễn viên kỳ cựu Shin Young-kyun đảm nhiệm vai trò chủ tịch danh dự của ủy ban tang lễ, cùng với các diễn viên hàng đầu như Lee Jung-jae, Jung Woo-sung và những người khác dự kiến sẽ làm người khiêng quan tài. Một không gian tưởng niệm công cộng sẽ được mở tại Trung tâm Điện ảnh Seoul từ thứ Ba đến thứ Năm.

(Ảnh: Yohnap)

Nam diễn viên kỳ cựu Ahn Sung-ki được coi là một nhân vật nền tảng trong lịch sử điện ảnh hiện đại của Hàn Quốc. Ông qua đời vào sáng hôm qua (5/1, giờ địa phương) ở tuổi 74 tại Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở quận Yongsan, Seoul. Trước đó, vào tuần trước, Ahn Sung-ki đã nhập viện trong tình trạng bất tỉnh sau khi ngã quỵ tại nhà vào ngày 30 tháng 12 vì bị nghẹn thức ăn.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2019, Ahn Sung-ki đã trải qua điều trị và được thông báo rằng bệnh ung thư đã thuyên giảm vào năm 2020. Tuy nhiên, bệnh được cho là đã tái phát trong các lần theo dõi tiếp theo, và ông đã chiến đấu với căn bệnh này kể từ đó.

Mặc dù gặp phải những vấn đề về sức khỏe, Ahn Sung-ki vẫn tận tâm với ngành điện ảnh. Ông đã xuất hiện trước công chúng vào năm 2023, bao gồm cả việc tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 27.

(Ảnh: Yonhap)

Công ty Artist Company, công ty quản lý của Ahn Sung-ki, cho biết trong một tuyên bố vào hôm qua rằng họ "vô cùng đau buồn trước sự mất mát đột ngột" và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông.

"Với tinh thần trách nhiệm sâu sắc đối với diễn xuất và sự chân thành không lay chuyển, Ahn Sung-ki đã sát cánh cùng lịch sử văn hóa đại chúng Hàn Quốc" - công ty cho biết qua thông báo của mình - "Các màn trình diễn của ông luôn hướng đến con người và cuộc sống, mang lại sự đồng cảm sâu sắc và an ủi cho nhiều thế hệ thông qua vô số tác phẩm".

UNICEF Hàn Quốc, nơi Ahn Sung-ki từng là đại sứ thiện chí trong nhiều thập kỷ, cũng đã bày tỏ lòng kính trọng trong một bài đăng trên trang mạng xã hội chính thức của mình.

"Đối với trẻ em trên toàn thế giới, ông ấy là một trụ cột vững chắc của niềm hy vọng" - tổ chức này viết trong bài chia sẻ, nhấn mạnh rằng ngôi sao kỳ cựu Hàn Quốc đã cống hiến hơn 40 năm cho các hoạt động vì trẻ em - "Thật vinh dự khi được đồng hành cùng ông. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cầu mong ông được yên nghỉ".

(Ảnh: Korea Times)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng thông báo vào hôm qua về việc sẽ truy tặng Ahn Sung-ki Huân chương Văn hóa Vàng (Geumgwan), danh hiệu văn hóa cao quý nhất của quốc gia, ghi nhận ông là biểu tượng cho sự trỗi dậy của điện ảnh Hàn Quốc từ những năm 1990 đến những năm 2000.

Trước đó, ông đã nhận được Huân chương Văn hóa Vương miện (Bogwan) năm 2005 và Huân chương Bạc (Eungwan) năm 2013. Năm 2024, ông được phong làm thành viên của Học viện Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.