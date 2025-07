Các mẫu điện thoại chịu được bao nhiêu lần sạc?

Sau một loạt báo cáo về tình trạng cháy nổ bất thường trên mẫu điện thoại Pixel 6a, Google đã phải triển khai bản cập nhật phần mềm "bắt buộc" nhằm hạn chế dung lượng pin và hiệu suất sạc sau 400 chu kỳ sử dụng. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của người dùng.

Theo tờ Androidauthority, mỗi lần sạc đầy pin điện thoại là một lần những viên pin kém đi một ít. Lặp đi lặp lại quy trình này hàng trăm lần, người dùng sẽ nhận thấy những tiêu hao mà viên pin phải chịu.

Ảnh: Androidauthority

Sự cố cháy nổ với Pixel 4a và giờ là Pixel 6a cho thấy không phải tất cả các loại pin được tạo ra giống nhau. Vấn đề là chỉ sau sự cố, mọi chuyện mới được tìm hiểu kĩ và khắc phục.

Tuy nhiên, chương trình nhãn năng lượng mới của Liên minh châu Âu sẽ phần nào hạn chế điều đó. Theo đó, chương trình này giúp người dùng nắm được hiệu quả sử dụng điện, độ bền phần cứng và quan trọng nhất là số số chu kỳ sạc mà điện thoại có thể chịu được.

Sau đây là số chu kỳ sạc mà một số mẫu điện thoại phổ biến có thể chịu được:

Google

1.000 chu kỳ sạc: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

2.000 chu kỳ sạc: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

1.200 chu kỳ sạc: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

1.300 chu kỳ sạc: Fairphone 5

1.000 chu kỳ sạc: Fairphone (Gen. 6)

Motorola

1.200 chu kỳ sạc: Edge 50, Edge 50 Neo

1.000 chu kỳ sạc: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

800 chu kỳ sạc: Moto G55

OnePlus

1.200 chu kỳ sạc: OnePlus 13R

1.000 chu kỳ sạc: OnePlus 13

Sony

1.400 chu kỳ sạc: Xperia 1 VII

Các số liệu này đã được Cơ quan đăng ký sản phẩm châu Âu của EU về nhãn năng lượng xác minh.

Vậy còn iPhone, mẫu điện thoại phổ biến hàng đầu thì sau. Tờ Androidauthority cho biết, qua việc xem xét xếp hạng phần cứng của Apple và các dữ liệu từ EU, từ iPhone 16 Pro Max đến iPad Air M3, đều được xếp hạng 1.000 chu kỳ sạc.

Cũng theo tờ Androidauthority, hiện tại, phần lớn các thiết bị đều nằm trong phạm vi chu kỳ 1.000–1.400. Trong khi đó, Samsung đã sản xuất được rất nhiều mẫu điện thoại và máy tính bảng chịu được 2.000 chu kỳ. Điều này có thể do tính chất hóa học của pin khác nhau.