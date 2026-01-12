Các kỹ sư Rostec trình bày kết quả nghiên cứu động cơ PD-35 cho Tổng thống Nga

Trong chuyến thăm làm việc tại vùng Perm Krai, Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec đã trình bày kết quả nghiên cứu về động cơ máy bay lực đẩy cao PD-35 cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng được thông báo về kế hoạch mở rộng các cơ sở sản xuất và thử nghiệm của doanh nghiệp UEC - Perm Motors.

Cụ thể, ông Alexander Inozemtsev - Giám đốc điều hành kiêm nhà thiết kế chính của Công ty cổ phần UEC - Aviadvigatel, đã trình bày với tổng thống về kết quả của các dự án đột phá trong nước về sản xuất động cơ máy bay. Giám đốc điều hành của UEC - ông Alexander Grachev, cũng nằm trong đoàn đại biểu.

Chương trình phát triển động cơ PD-35 đã được tiến hành từ năm 2017, thiết bị này được thiết kế cho máy bay chở khách và vận tải thân rộng. Trước đây, ngành công nghiệp Nga chưa từng phát triển động cơ turbine khí cho máy bay thuộc phân khúc lực đẩy 35 tấn.

Động cơ thử nghiệm công nghệ mới được phát triển đang được kiểm tra thành công tại Perm, trên cơ sở thử nghiệm ngoài trời lớn nhất cả nước, có khả năng đánh giá động cơ máy bay với lực đẩy lên đến 50 tấn.

Trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, hơn 50 lần phóng đã được thực hiện, liên tục đạt được chế độ cất cánh và đạt lực đẩy động cơ trên 35 tấn. Giai đoạn thứ hai đang đánh giá hiệu suất của máy nén và cánh turbine cao áp được làm từ vật liệu mới, cũng như trục turbine hạ áp được làm từ vật liệu mới trong nước.

Việc phát triển động cơ máy bay tiên tiến PD-35 tận dụng những tiến bộ khoa học và kỹ thuật đạt được trong quá trình phát triển động cơ thế hệ thứ năm PD-14. Khoảng 20 công nghệ quan trọng mới đang được phát triển, bao gồm việc tạo ra các vật liệu, lớp phủ, giải pháp thiết kế, và công nghệ sản xuất mới.

UEC cũng đang tiến hành tái trang bị kỹ thuật cho doanh nghiệp UEC - Perm Motors để đảm bảo tăng sản lượng động cơ PD-14 và PS-90A.

Tập đoàn UEC đang phát triển một loạt các động cơ để đáp ứng mọi nhu cầu của ngành công nghiệp hàng không trong nước. PD-35 sẽ là động cơ máy bay lớn nhất trong dòng sản phẩm này.

"Người em" của nó - PD-14, hiện đang hỗ trợ các chuyến bay thử nghiệm chứng nhận của máy bay chở khách MS-21 do trong nước sản xuất.

Động cơ PD-8 cũng đang được thử nghiệm trên máy bay Superjet 100, và TV7-117ST-01 trên máy bay cánh quạt khu vực Il-114-300. Các động cơ ở cấp độ này chưa từng được sản xuất trong nước trước đây.

Hơn nữa, việc sản xuất hàng loạt dòng động cơ VK-2500 cho các loại trực thăng khác nhau đã được khởi động, và VK-650V đã có chứng nhận kiểu loại vào tháng 12 năm 2024 và được thiết kế cho Ansat, Mi-34 và Ka-226T, đang được kiểm tra bay trên trực thăng.