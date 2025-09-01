Các kiểu ảnh, kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger cần xóa gấp khỏi điện thoại

Những kiểu ảnh SMS, Zalo, Messenger nên lưu trong điện thoại

Ảnh CCCD/CMND

Những tài liệu này chứa thông tin cá nhân quan trọng. Trong trường hợp điện thoại bị mất hoặc ảnh bị rò rỉ, kẻ xấu có thể lợi dụng dữ liệu trên thẻ (bao gồm mã QR và chip) để đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên ứng dụng, mở mã số thuế ảo hoặc đăng ký số điện thoại trả sau... dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh thẻ ngân hàng

Lưu trữ ảnh thẻ ngân hàng trên điện thoại tiềm ẩn rủi ro cao: nếu thiết bị bị đánh cắp, kẻ gian có thể chuyển tiền từ tài khoản của bạn hoặc thực hiện các hành vi gian lận khác.

Ảnh bằng lái xe

Bằng lái xe chứa các thông tin như tên, mã số, địa chỉ... Khi bị lộ, chúng dễ dàng bị lợi dụng để xâm phạm danh tính và gây rối cho bạn.

Ảnh mật khẩu hoặc ghi chú mật khẩu

Việc lưu mật khẩu dưới dạng hình ảnh không bảo mật (chưa mã hóa hoặc không nằm trong ứng dụng quản lý mật khẩu) có thể làm lộ tài khoản nếu điện thoại bị truy cập trái phép.

Ảnh địa chỉ nhà

Việc điện thoại lưu địa chỉ nhà có thể dẫn đến việc kẻ xấu theo dõi lịch trình, xác định khi bạn vắng nhà hoặc xâm nhập bất hợp pháp.

Ảnh nội dung tin nhắn nhạy cảm

Hình ảnh chứa nội dung riêng tư hoặc liên quan đến tài khoản, ngân hàng... có nguy cơ bị khai thác cho mục đích lừa đảo, xâm phạm tài khoản mạng xã hội hoặc đánh cắp danh tính.

Ảnh chụp màn hình

iPhone tự động lưu các ảnh chụp màn hình vào một album riêng (Screenshots), thường bị người dùng bỏ quên. Nhưng theo báo cáo, các ảnh này có thể chứa thông tin như mật khẩu, dữ liệu tài chính hoặc email quan trọng, là mục tiêu tiềm năng cho tội phạm mạng. Bạn nên xóa định kỳ và nhớ dọn luôn mục "Recently Deleted" để đảm bảo ảnh bị xóa vĩnh viễn.

Theo đó, người dùng cần xóa file một cách triệt để

Theo The Guardian, để bảo vệ dữ liệu quan trọng khi bị kiểm tra hoặc mất điện thoại, bạn cần xóa ảnh và tin nhắn nhạy cảm vĩnh viễn, bao gồm cả việc xóa khỏi thùng rác hay thư mục "Đã xóa gần đây". Dữ liệu từng được xóa mà chưa dọn thùng rác vẫn có thể được khôi phục.

Bảo vệ điện thoại bằng bảo mật mạnh, để ngăn chặn truy cập trái phép, bạn nên sử dụng mật mã mạnh hoặc mã PIN dài, và tận dụng các tính năng mã hoá thiết bị. Nếu mật mã đủ phức tạp, việc truy cập dữ liệu dù điện thoại bị mất cũng trở nên rất khó.

Xác minh và xóa ảnh trong mục “Đã xóa gần đây”, trên iPhone, ảnh bị xóa vẫn nằm trong album “Recently Deleted” trong 30 ngày. Để đảm bảo chắc chắn không ai phục hồi được, bạn nên xóa thêm bước này.

Những kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger không nên lưu trong điện thoại

Tin chứa liên kết rút gọn hoặc không rõ nguồn gốc

Các đường link rút gọn có thể dẫn đến trang web độc hại hoặc phần mềm gián điệp. Ví dụ, những tên miền như .XIN hoặc các cụm như com-track, com-toll thường được dùng trong các cuộc tấn công "smishing" để lừa đảo người dùng.

FBI cảnh báo cần xóa ngay cả khi chưa mở tin nhắn nếu nghi ngờ nhằm tránh bị đánh cắp thông tin tài chính hoặc cá nhân.

Tin nhắn chứa thông tin cá nhân nhạy cảm

Bao gồm CMND, địa chỉ, dữ liệu y tế, mật khẩu, mã OTP, số tài khoản ngân hàng... Những tin nhắn này nếu bị rò rỉ có thể bị tội phạm sử dụng để đăng ký tài khoản hoặc thực hiện hành vi gian lận.

Tin nhắn từ số lạ yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin

Đây là dấu hiệu phổ biến của các chiêu thức lừa đảo. Việc lưu trữ tin nhắn này có thể khiến bạn dễ dàng bị liên hệ lại hoặc bị dụ cung cấp thông tin khi kẻ xấu xuất hiện lần nữa.

Tin chứa thông tin đăng nhập (Username/Password)

Nếu lưu giữ nhưng không mã hoá, tin nhắn này có thể trở thành mục tiêu khi điện thoại bị mất hoặc bị hack.

Tin lừa đảo giả mạo ngân hàng, công ty, tổ chức

Các tin nhắn mạo danh thường yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào đường link độc hại. Khi lưu trữ, bạn dễ bị nhầm lẫn và vô tình truy cập sau này.

Tin nhắn chứa thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch

Bao gồm số tài khoản, số thẻ, lịch sử giao dịch. Đây là dữ liệu cực kỳ nhạy cảm có thể bị lợi dụng nếu bị truy cập trái phép.

Theo đó, người dùng phải xóa ngay và triệt để những tin nhắn kiểu như vậy . Như khuyến cáo từ Tech Safety Project, nên xóa tin nhắn ngay lập tức cả trên thiết bị và tài khoản đám mây để tránh lưu giữ dữ liệu cá nhân.

Xóa lịch sử chat cũ để giảm dấu vết. Wired khuyên rằng việc xoá định kỳ các đoạn chat, đặc biệt là những cuộc trò chuyện cũ lưu trên đám mây hoặc nền tảng như Messenger, giúp giảm nguy cơ bị truy cập hay giám sát.