Các hãng xe làm bản giới hạn cho Việt Nam: Từ xe phổ thông đến siêu sang, có mẫu duy nhất một chiếc toàn thế giới

Toyota bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Toyota Veloz Cross bản kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu mới nhất giới thiệu bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam là Toyota. Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm được phát triển dựa trên các phiên bản hiện hành của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross.

Những chỉ dấu phiên bản 30 năm trên các xe Toyota.

Trên phiên bản này, 2 bên hông xe có thêm dải decal đỏ đen kèm dòng chữ "30th Anniversary" mang hàm ý kỷ niệm 30 năm Toyota tại Việt Nam. Ngoài ra, logo kỷ niệm 30 năm cũng được gắn nổi 2 bên tai xe.

Hãng xe Nhật cho biết có tổng cộng 1.000 chiếc được sản xuất. Giá bán các xe không đổi so với các phiên bản tiêu chuẩn.

Mitsubishi bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

3 mẫu xe bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm Mitsubishi tại Việt Nam.

Trước đó, tại Vietnam Motor Show 2024, Mitsubishi cũng đã giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm của 3 dòng xe Attrage, Xforce và Xpander.

Các mẫu xe phiên bản đặc biệt nổi bật với huy hiệu “30 Năm Vững Tiến Mỗi Hành Trình” ở sau đuôi và kết hợp nhiều phụ kiện chính hãng.

Xe được lắp thêm một số phụ kiện và logo 30 năm.

Cụ thể, mẫu Xpander có thêm bộ tên chữ mạ chrome ở đầu xe, ốp 2 bên hông xe, đuôi gió cố định phía sau. Attrage có ốp lướt gió sau, ốp hông xe, ốp dưới cản trước. Xforce có thêm khởi động xe từ xa, khóa nắp capo, đuôi gió, ốp hông xe.

Porsche Panamera bản kỷ niệm 10 năm Việt Nam

Porsche Panamera bản kỷ niệm 10 năm thương hiệu tại Việt Nam.

Vào năm 2017, Porsche Việt Nam kỷ niệm 10 năm chính thức gia nhập thị trường. Cũng trong dịp này, hãng xe Đức giới thiệu 10 chiếc Panamera bản đặc biệt kỷ niệm cột mốc này.

So với bản tiêu chuẩn, những chiếc Panamera này được trang bị bộ mâm xe 21-inch, kiểu Exclusive Design màu đen có giá khoảng 310 triệu đồng, nội thất màu đen-đỏ trị giá gần 250 triệu đồng.

Nội thất Panamera bản đặc biệt có những chi tiết nhỏ thể hiện.

Ngoài ra, trên khu vực bệ tỳ tay có chỉ dấu phiên bản kỷ niệm với dòng chữ Anniversary Edition.

Audi phục vụ APEC 2017

Dàn xe Audi phục vụ sự kiện APEC 2017.

Năm 2017, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này, Audi Việt Nam đã nhập khẩu 317 chiếc xe bản đặc biệt phục vụ sự kiện này.

Các dòng xe bao gồm A4, A5 Sportback, A6, Q5 và Q7. Tất cả các xe phục vụ APEC đều có các trang bị cao cấp hơn so với những mẫu xe bán ra thị trường thời điểm đó. Một số tính năng có thể kể đến như gói ngoại thất S-Line, ghế ngồi kết hợp giữa da lộn và da trơn, loa Bang & Olufsen.

Chi tiết một chiếc Audi Q5 bản APEC.

Đặc biệt, tất cả các xe Audi phục vụ APEC 2017 đều có thêm logo thể hiện phiên bản đặc biệt ở đuôi xe và khu vực táp-lô trước ghế phụ.

VinFast VF 7 Hỏa long độc bản

VinFast VF 7 Hỏa long độc bản.

Năm 2024, VinFast giới thiệu mẫu VF 7 Hỏa long độc bản, lấy cảm hứng từ hình tượng con rồng nhằm kỷ niệm năm Giáp Thìn 2024. Xe có giá khởi điểm 1,058 tỷ đồng, số lượng giới hạn chỉ 68 xe toàn Việt Nam.

Điểm nhấn của xe là nhiều chi tiết sơn màu vàng như mâm xe, viền cản trước, viền cản sau, logo chữ V, logo VF7. Trong khi đó, nội thất xe không có nhiều khác biệt. Điểm đáng chú ý nhất là màn hình hiển thị được thay đổi giao diện với họa tiết hình con rồng màu vàng đặc trưng.

Xe sử dụng nhiều chi tiết màu vàng ấn tượng.

Xe sử dụng 2 động cơ điện, công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500Nm, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Pin dung lượng 75,3kWh cho tầm vận hành 431km/sạc theo tiêu chuẩn WLTP.

Rolls-Royce Phantom Hòa Bình & Vinh Quang

Rolls-Royce Phantom Hòa bình & Vinh quang

Phantom Hòa Bình & Vinh Quang là một trong những chiếc xe Rolls-Royce độc bản tại Việt Nam. Xe được phát triển dựa trên chiếc Phantom VII Series II bản trục cơ sở dài.

Trên xe có nhiều đặc điểm được cá nhân hóa theo ý chủ nhân. Đầu tiên, logo Spirit of Ecstasy thay bằng con hổ mạ vàng. Trên đường coachline có logo 2 chữ H lồng vào nhau.

Một số điểm đặc biệt của Phantom Hòa bình & Vinh quang.

Vào bên trong, khu vực táp-lô trước có tên phiên bản bằng tiếng Anh là "Peace & Glory". Khoang sau có 2 ghế riêng biệt. Phần giữa 2 ghế có họa tiết bằng vải mô phỏng vằn trên thân con hổ. Logo 2 chữ H tiếp tục xuất hiện ở trên gối tựa đầu.

Ngoài ra, tại Việt Nam còn một số mẫu Rolls-Royce đáng chú ý như Phantom Mặt trời phương Đông, Phantom Lửa Thiêng.

Bentley Continental GTC Vietnam Skyline Edition

Bentley Continental GTC Vietnam Skyline Edition

Năm 2024, Bentley Việt Nam giới thiệu mẫu Continental GTC đặc biệt chỉ 1 chiếc duy nhất trên toàn thế giới lấy cảm hứng từ Việt Nam với tên gọi "Vietnam Skyline Edition". Theo hãng xe Anh quốc, thời gian từ lúc lên ý tưởng, chốt thiết kế, hoàn thiện sản xuất trước khi về đến Việt Nam lên tới 2 năm.

Điểm nhấn của phiên bản này là hình ảnh các biểu tượng kiến trúc của 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được khắc họa một cách tỉ mỉ và khéo léo. Cụ thể, chúng ta có thể thấy được hình ảnh của quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội, tòa nhà Bitexco, tòa nhà Landmark 81, cầu Rồng... Chi tiết này được sử dụng để làm điểm nhấn ở khu vực táp-lô phía trước ghế phụ và tựa đầu 4 ghế.

Những chi tiết đặc biệt trên chiếc Bentley Continental GTC Vietnam Skyline Edition.

Ngoài ra, ở bậc cửa còn là sự khẳng định về sự độc bản của chiếc xe này bằng dòng chữ "Skyline Collection - One of one by Bentley Mulliner - Vietnam Collection", tạm dịch "Bộ sưu tập Skyline - 1 chiếc duy nhất bởi Bentley Mulliner - Bộ sưu tập Việt Nam".

Defender Trường Sơn

Defender Trường Sơn mang màu xanh của rừng núi Việt Nam.

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Defender Trường Sơn. Xe mang đến cảm giác thân thuộc với người Việt nhờ tông màu được lấy cảm hứng từ dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Xe có tông màu chủ đạo là xanh lá cây thẫm và nhám, đặc trưng của rừng Trường Sơn. Điểm xuyết trên đó là các chi tiết màu đỏ cam thẫm, lấy cảm hứng từ đất đỏ bazan. Các chi tiết màu đen bóng tương phản thể hiện màn đêm buông xuống trên cánh rừng.

Xe được phát triển dựa trên mẫu Defender 110.

Chiếc Defender lấy cảm hứng từ dãy Trường Sơn này còn cá tính hơn với bộ bảo vệ vòm bánh xe, bệ bước cố định ở hai bên hông xe, thang xếp và giá chở đồ thám hiểm trên mui. Bộ mâm là loại 19 inch 6 chấu kép, kết hợp bộ lốp đa đa địa hình. Các chi tiết này đều được sơn tối màu khỏe khoắn.