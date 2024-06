Các hãng hàng không giải thích lý do hiếm khi thấy phi công để râu

Các hãng hàng không luôn đề cao hình ảnh chuyên nghiệp của phi công, đại diện cho thương hiệu và sự an toàn của họ đối với hành khách. Việc để râu, đặc biệt là râu quai nón, râu rậm có thể tạo ấn tượng thiếu gọn gàng, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của phi công và hãng hàng không.

Mặc dù việc bắt buộc phải cạo sạch râu không phải là chính sách của Cục Hàng không Liên bang (FAA), nhưng một số hãng hàng không lớn thường có các chính sách nghiêm ngặt về việc cạo râu đối với phi công vì mục đích an toàn. Ví dụ, American Airlines yêu cầu phi công của họ phải cạo râu sạch sẽ trước khi báo cáo nhiệm vụ.

Người phát ngôn của American Airlines giải thích với Thrillist: "Chúng tôi không cho phép phi công để râu khi thực hiện nhiệm vụ. Và điều này phái được thực hiện vì mục đích an toàn, một trong những điều quan trọng nhất, lớn nhất trong ngành của chúng tôi".

An toàn bay luôn là ưu tiên hàng đầu trong ngành hàng không. Trong trường hợp khẩn cấp như mất áp suất cabin hoặc sự cố cháy nổ, phi công cần sử dụng mặt nạ dưỡng khí để đảm bảo cung cấp oxy cho bản thân và tiếp tục điều khiển máy bay. Râu quai nón, râu rậm có thể cản trở việc đeo mặt nạ khít chặt, dẫn đến rò rỉ khí oxy, gây nguy hiểm cho phi công, ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống và tính mạng của họ.

Trên thực tế, điều này là kết quả của một cuộc đánh giá an toàn về mặt nạ an toàn và lông mặt năm 1987. Sau những báo cáo cho rằng râu có thể làm mặt nạ dưỡng khí kém hiệu quả hơn, và một số nghiên cứu hiện đại cũng đã chỉ ra rằng điều này là đúng.

Báo cáo giải thích về một nghiên cứu như vậy giải thích: "Ba mặt nạ dưỡng khí phổ biến dành cho phi hành đoàn được TSO phê duyệt được trang bị bộ điều chỉnh gắn trên mặt nạ đã được thử nghiệm để xác định xem liệu sự suy giảm hiệu suất có xảy ra do có lông mặt hay không". "Dữ liệu thu được từ các thử nghiệm này chỉ ra rằng sự suy giảm hiệu suất xảy ra khi có lông trên mặt dọc theo bề mặt bịt kín của mặt nạ dưỡng khí cho phi hành đoàn. Sự suy giảm này tỷ lệ thuận với lượng lông mặt hiện có, loại mặt nạ được đeo, hệ thống treo liên quan đến mặt nạ và mức độ tập luyện mà cá nhân đó phải tuân theo".

Buồng lái máy bay là môi trường tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao do tập trung nhiều thiết bị điện và nhiên liệu. Râu, đặc biệt là râu quai nón, râu dài dễ bắt lửa hơn tóc, có thể tạo ra mối nguy hiểm tiềm ẩn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Việc cạo râu giúp giảm thiểu nguy cơ này, bảo vệ phi công và hành khách khỏi những rủi ro không mong muốn.

Một trong những nghiên cứu cho thấy lượng rò rỉ oxy từ 16 đến 67% sẽ xảy ra đối với những hành khách để râu bên dưới mặt nạ dưỡng khí. Mối lo ngại về an toàn này sẽ càng trở nên trầm trọng hơn do hoạt động thể chất của các thành viên phi hành đoàn, khiến nhịp thở của họ tăng lên và tăng nguy cơ thiếu oxy.

Mặc dù tất cả các hãng hàng không đều cho phép hành khách để râu, nhưng có một thực tế là luồng không khí trong mặt nạ được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp trên máy bay sẽ bị giảm do bộ râu rậm rạp của họ gây ra.

Hành khách để râu có thể bị thiếu hụt oxy sau khi giảm áp suất, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy ở các mức độ khác nhau (tình trạng sinh lý xảy ra khi cơ thể không nhận đủ oxy). Nếu đeo mặt nạ đúng cách và có thể tuân thủ các quy trình hạ cánh khẩn cấp thông thường, tình trạng thiếu oxy có thể không nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng nhưng có thể gây bất tỉnh.

Ở một số quốc gia và văn hóa, việc nam giới để râu có thể gắn liền với hình ảnh bụi bặm, thiếu chuyên nghiệp. Do đó, các hãng hàng không tại những khu vực này có thể có quy định cấm phi công để râu để phù hợp với văn hóa địa phương. Trong buồng lái, phi công cần giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và cử chỉ với các thành viên phi hành đoàn khác. Việc để râu quai nón, râu rậm có thể che khuất khuôn mặt, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, dẫn đến hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ trong phối hợp điều khiển máy bay.

Tuy nhiên, một số hãng hàng không cũng có những quy định linh hoạt hơn, cho phép phi công để râu nếu được tỉa tót gọn gàng và không che khuất khuôn mặt. Ví dụ, hãng hàng không Air Canada cho phép phi công nam để râu quai nón ngắn, không quá 1cm.

Trong một số trường hợp đặc biệt, phi công có thể được cấp phép để râu vì lý do tôn giáo. Tuy nhiên, họ cần đáp ứng các yêu cầu về độ dài, kiểu dáng râu và đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn bay.

Việc phi công hiếm khi để râu xuất phát từ những lý do quan trọng liên quan đến an toàn bay, hình ảnh chuyên nghiệp, quy định của hãng hàng không và sức khỏe. Quy tắc này góp phần đảm bảo an toàn cho phi công và hành khách, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và đồng bộ của đội ngũ phi công trong ngành hàng không.