Các hãng hàng không đồng loạt thông báo tăng tần suất bay từ 16/4

Hãng hàng không Vietjet cho biết, theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 16/4/2020, Vietjet tăng tần suất khai thác các chuyến bay khứ hồi chở khách giữa Hà Nội và TP.HCM lên 2 chuyến mỗi ngày, 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày với chặng bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng, 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày với chặng bay giữa TP.HCM và Đà Nẵng.

Ngoài ra, mỗi ngày hãng hàng không còn khai thác khoảng 10 chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Bên cạnh hàng hóa thông thường, các chuyến bay còn thực hiện nhiệm vụ chuyên chở miễn phí vật tư, trang thiết bị y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Vietjet cũng tài trợ vận chuyển miễn phí các y bác sĩ và nhân viên y tế đi trên những chuyến bay của hãng trong suốt thời gian này

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, Vietjet sẽ tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang...

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

Cùng ngày, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thông báo đồng loạt tăng tần suất khai thác đường bay giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 16/4/2020 theo sự điều hành, cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam. Các chuyến bay hạ cánh tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách tối thiểu 90 phút.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với tần suất 2 chuyến/ngày thay cho 1 chuyến/ngày như trước đây. Bên cạnh đó, các đường bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh vẫn được hãng duy trì khai thác 1 chuyến/ngày.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng tăng tần suất đường bay giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh lên 1 chuyến/ngày thay cho 4 chuyến/tuần như trước đây. Các chuyến bay được thực hiện dưới hình thức hợp tác liên danh theo chiến lược "thương hiệu kép" với Vietnam Airlines nhằm tiết kiệm nguồn lực và chi phí của hai hãng trước ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh tàu bay, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thực hiện nghiêm ngặt công tác phun khử trùng và vệ sinh trang thiết bị ngay sau mỗi chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày sẽ được phun khử trùng một lần nữa và ủ thuốc qua đêm vào cuối ngày.

Hai hãng duy trì triển khai và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch như kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay, yêu cầu khai báo sức khỏe trực tuyến trước chuyến bay, từ chối vận chuyển hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 và bố trí chỗ ngồi giãn cách trên máy bay theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Tổ bay gồm phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật... trên tất cả chuyến bay đều được trang bị đồ bảo hộ y tế. Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

Được biết, lịch bay trong giai đoạn này sẽ được Vietnam Airlines và Jetstar Pacific điều hành linh hoạt theo tình hình khai thác thực tế. Trong trường hợp kế hoạch thực hiện chuyến bay bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, hai hãng sẽ hỗ trợ hành khách đổi ngày bay hoặc đổi hành trình theo quy định hiện hành.