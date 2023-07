Các gia đình trẻ làm mới kỳ nghỉ hè bằng cách trekking thác Lưu Ly gần TP.HCM

Mùa hè này, rất nhiều gia đình lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn hạn hoặc dài hạn đều ưu tiên chọn các địa điểm gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên, thay vì chọn cho con đi du lịch nghỉ dưỡng, thì nhiều gia đình ưu tiên chọn lựa loại loại hình trekking để con vừa được thay đổi không gian sống, rời xa thành phố ngột ngạt, vừa được khám phá thiên nhiên, tập thể dục luyện sức bền.

Và thác Lưu Ly đang là một trong những địa điểm trekking lọt vào "mắt xanh" của nhiều "hội phụ huynh" cho con trải nghiệm. Chỉ cần search tên con thác này trên mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt hình ảnh các bé nhỏ đang trekking khám phá thác cùng cha mẹ.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập

Nằm ẩn sâu trong vườn quốc gia Bù Gia Mập, cách TP.HCM khoảng 200km, thác Lưu Ly được ví như nàng thiếu nữ đang say ngủ bởi vẻ đẹp dịu dàng, nên thơ. Thác có độ cao khoảng 10m với 2 tầng và 1 bể tắm tự nhiên. Xung quanh thác được bao bọc bởi màu xanh của những rừng cây gỗ cổ thụ, rải rác dưới dòng chảy là những tảng đá với nhiều hình thù khác nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng mộng mơ, thoát tục, khiến cho bất kỳ ai đến đây cũng đều cảm thấy như đang lạc vào chốn tiên cảnh.



Để đến được thác, bạn phải băng qua một cánh rừng nguyên sinh gần như hoàn toàn hoang sơ. Đây là cơ hội để các bé khám phá thêm về các loài động thực vật khác nhau trong rừng. Đặc biệt, ở đây là địa hình lòng chảo nên không quá dốc, lại ít các khu vực hiểm trở với tổng quãng đường chỉ rơi vào khoảng tầm từ 8 - 12km, rất thích hợp cho các bé nhỏ mới lần đầu thử sức với bộ môn trekking, dễ hiểu vì sao con thác này lại nhận được sự quan tâm từ nhiều gia đình đến vậy.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập

Di chuyển

Từ TPHCM, bạn có thể di chuyển đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập bằng xe máy hoặc xe khách đều được. Nếu đi xe máy, bạn chạy theo hướng QL13 đến Bình Dương và rẽ sang phải để đi Phú Giáo khi gần đến khu du lịch Đại Nam. Sau khi đi hết đoạn đường này, bạn rẽ trái tại vòng xuyến và tiếp tục chạy thẳng theo hướng thị xã Phước Long là đến.

Ngoài xe máy, bạn cũng có thể đi xe khách để tiết kiệm thời gian. Ở bến xe miền Đông có khá nhiều hãng xe đi Bù Gia Mập cho bạn lựa chọn, nhưng bạn nên chọn xe Chín Tèo quầy vé 58 vì xe sẽ có dừng ngay tại vườn quốc gia. Giá vé rơi vào khoảng 90.000 VNĐ/khách.

Chặn đường trekking

Để bắt đầu hành trình trekking, đầu tiên, bạn phải đến trạm bảo vệ rừng Bù Gia Mập mua vé vào trong. Sau khoảng 2 tiếng trekking xuyên rừng, bạn sẽ đến suối Đắk Ka. Quãng đường trekking xuyên rừng khá dễ đi nên các bé có thể vừa đi vừa khám phá hệ sinh thái vô cùng đa dạng nơi đây.

Tuy vậy, quãng đường đến với dòng suối Đăk Ca cũng sẽ có những đoạn đường phải lội suối, nên để đảm bảo an toàn cho bé, cha mẹ có thể di chuyển chậm hoặc nhờ hướng dẫn viên có chuyên môn cõng các bé để đảm bảo an toàn. Đến suối Đắk Ka, bạn có thể tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống để lấy sức tiếp tục đi trekking vào sâu bên trong cánh rừng rậm để đến Thác Lưu Ly.

Nếu các con nhà bạn đã khá lớn, bạn có thể đặt lịch với các hướng dẫn viên địa phương để dẫn các bé đi. Ngược lại, nếu các bé vẫn còn nhỏ, bạn nên chọn đăng ký theo tour gia đình để được hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay có khá nhiều tour tổ chức trekking khám phá thác Lưu Ly, tùy theo nhu cầu, bạn có thể tham khảo để chọn ra tour trekking phù hợp với gia đình mình.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập, Steven Nguyen

Những hoạt động thú vị thác Lưu Ly

Tìm hiểu về cuộc sống của người S'Tiêng

Trước khi bắt đầu hành trình trekking thác Lưu Ly, bạn có thể ghé thăm ngôi nhà dài của người S’tiêng tại văn phòng Vườn quốc gia và đi qua các bản làng dân tộc S’tiêng. Dân tộc S’tiêng có quy mô không lớn so với các dân tộc khác tại nước ta, sinh tụ lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên và miền đông Nam bộ, tập trung nhiều ở địa bàn tỉnh Bình Phước.

Việc ghé thăm và tìm hiểu về dân tộc này sẽ giúp các bé có cơ hội học hỏi thêm kiến thức về những bản sắc văn hóa và phong tục riêng các dân tộc anh em ngoài dân tộc Kinh.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập

Khám phá hệ sinh thái ở vườn quốc gia Bù Gia Mập

Do thác Lưu Ly nằm trong vườn quốc gia Bù Gia Mập, nên trong suốt hành trình khám phá con thác này, các sẽ có cơ hội tìm hiểu về vườn quốc gia Bù Gia Mập. Được biết, rừng Bù Gia Mập có diện tích rừng 26032ha với hơn 1000 loài động thực vật khác nhau, đặc biệt, nhiều loại còn có mặt trong sách đỏ, vô cùng quý hiếm, cho các bé khám phá, tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ chuyến đi.

Check-in suối Đắk Ka

Để đến được thác Lưu Ly, bạn bắt buộc phải trekking dọc suối Đắk Ka. Nhờ vậy, cả gia đình lại có dịp khám phá con suối đẹp như tranh này. Len theo những thảm cỏ tranh dọc con suối, cảm nhận dòng nước mát lạnh, lắng nghe tiếng chim rừng hót… càng khiến quãng đường đi của các bé thêm thi vị, hấp dẫn.

Trong thời gian nghỉ chân tại suối Đắk Ka, bạn có thể dạy các bé câu cá suối. Học câu cá sẽ giúp các bé nâng cao sức khỏe, rèn luyện được sự linh hoạt, tính kiên nhẫn rất tốt. Hai bên con suối là những cây cổ thụ hàng trăm tuổi, rễ cây bám chằng chịt vào đá cộng thêm những cành cây mục bám đầy rêu phong ngả khắp dọc đường càng đem đến cảm giác bình yên, thư giãn.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập

Tắm thác Lưu Ly

Không hùng vĩ, tráng lệ hay nằm vắt mình trên những ngọn núi cao như các con thác khác, thác Lưu Ly chỉ cao khoảng 10m với 2 tầng nhỏ, dòng chảy nhẹ nhàng, êm dịu uốn lượn theo các khe núi đã tạo nên một bức tranh mơ màng tựa chốn thần tiên. Do dòng chảy không quá xiết nên rất thích hợp để cả nhà cùng tắm táp, vui chơi dưới suối mà vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bé, các bậc phụ huynh vẫn nên cho con mặc áo phao.

Đứng dưới dòng chảy của thác, bạn sẽ có cảm giác như đang được massage thuỷ lực vô cùng thoải mái. Sau một hành trình trekking mệt mỏi dưới nắng hè oi bức thì tắm suối sẽ giúp tinh thần bạn sảng khoái, thư giãn cực kỳ.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập

Hoạt động cắm trại

Dựng lều ngồi trong rừng già, mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau để vừa lắng nghe người dân tộc S'Tiêng giới thiệu về cuộc sống diệu kỳ nơi hoang dã của họ, về các loài động, thực vật, vừa thưởng thức các món ăn của người S'Tiêng trong không gian hoang sơ sẽ là một trong những trải nghiệm mới mẻ, thú vị và đầy bổ ích trong suốt chuyến đi của các bé.

Hơn nữa, cảnh đẹp tại đây không chỉ thích hợp để vui chơi, ngồi lại nghỉ ngơi ăn uống mà còn vô cùng lý tưởng để chụp thật nhiều hình “sống ảo” đem về.

Ảnh: Hành trình Bù Gia Mập

Những điều cần lưu ý khi chinh phục thác K50

Về trang phục, bạn cần chuẩn bị quần áo thoải mái, mũ, áo mưa và giày thể thao. Trang phục nên là quần áo dài tay để tránh muỗi, côn trùng đốt, cỏ cây quạt vào người lúc di chuyển,... Ngoài ra, bạn nên mang một chiếc áo khoác vì trong rừng ban đêm sẽ có sương nên khá lạnh.

Về thức ăn, bạn nên chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống cho cả hành trình vì nơi này là rừng núi hoang sơ nên sẽ không có trạm tiếp nào cả. Về thuốc men, bạn nên mang theo đầy đủ các loại thuốc cảm, sốt... và kem chống muỗi đốt, côn trùng.

Bên cạnh các đồ dùng cần thiết, bạn cũng cần chuẩn bị thêm các vật dụng khác như gậy leo núi, đèn pin, bật lửa, lều, trại, dao... nếu có ý định cắm trại qua đêm và đi nhóm đông người để đảm bảo có thể ứng biến được với mọi tình huống.

Lưu ý, nếu có trẻ em quá nhỏ đi cùng, hãy đặt tour có người dẫn đoàn nhiều kinh nghiệm. Để đảm bảo bé có thể theo kịp tiến độ của cả đoàn, các bậc phụ huynh nên cùng các bé tập thể dục trước chuyến đi để rèn luyện sức khỏe, độ bền, độ dẻo dai.

Ảnh: Steven Nguyen

Chi phí tham khảo

Do nơi đây chưa được đẩy mạnh khai thác du lịch, nên nếu đi tự túc, hầu như bạn không bị thu bất kỳ chi phí gì. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tự sắm sửa chuẩn bị mọi thứ, phù hợp với các gia đình có con từ 10 tuổi trở lên, hoặc các bé đã từng tham gia trekking trước đó.

Ngược lại, nếu đăng ký đi theo tour, chi phí sẽ dao động trong khoảng tầm từ 2.000.000 - 3.000.000VNĐ/khách. Tuy giá cả có phần hơi nhỉnh hơn tự túc, nhưng bạn sẽ được tour hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình, cung cấp đầy đủ dụng cụ cắm trại, y tế đạt chuẩn và trang bị các kĩ năng cần thiết... phù hợp với gia đình có các bé nhỏ dưới 10 tuổi hoặc các bé lần đầu cùng tham gia trekking với cha mẹ.