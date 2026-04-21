Các đối thủ đang đẩy Tupolev ra khỏi dự án Tu-454

Sao Đỏ |

Văn phòng thiết kế Tupolev có thể sẽ không nhận được dự án Tu-454, ngành công nghiệp hàng không Nga đã đề cử một ứng viên bất ngờ.

Máy bay chở khách thân rộng Tu-454 đầy triển vọng có thể nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của nhà phát triển dự án. Quyết định cuối cùng về việc lựa chọn văn phòng thiết kế sẽ do ban lãnh đạo của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đưa ra.

Tổng Biên tập của Avia.ru - ông Roman Gusarov lưu ý trong một cuộc phỏng vấn rằng định danh dự án không đảm bảo sự tham gia của nhà phát triển cùng tên.

Trở ngại chính đối với việc khởi động chương trình Tu-454 vẫn là thiếu động cơ phù hợp với lực đẩy đủ mạnh. Nếu không có "trái tim" đạt tiêu chuẩn nhất định, việc chế tạo máy bay chở khách thân rộng mới gần như bất khả thi.

Yếu tố này đang đẩy lùi việc thực hiện dự án ít nhất 1 thập kỷ. Theo các nhà phân tích, Nga sẽ không sản xuất được máy bay thân rộng mới nào trong vòng 10 năm tới.

Các chuyên gia trong ngành nghi ngờ khả năng của Cục Thiết kế Tupolev trong việc thực hiện một dự án phức tạp và tốn nhiều nguồn lực như vậy. Họ cũng nhấn mạnh sự thiếu chuyên môn trong việc phát triển nền tảng hàng không kỹ thuật số thế hệ mới hoàn toàn.

"Nhìn vào tình hình hiện tại, tôi tin rằng, thứ nhất, chỉ có Ilyushin là đơn vị thiết kế đủ kinh nghiệm chế tạo máy bay thân rộng. Điều này đòi hỏi chuyên môn và công nghệ đặc thù. Và nếu nói về đơn vị thiết kế được trang bị tốt nhất và có kinh nghiệm chế tạo máy bay "kỹ thuật số" hiện đại thì đó là Yakovlev", ông Roman Gusarov nói rõ.

Chuyên gia này cho biết, năng lực tích lũy có thể là yếu tố quyết định khi lựa chọn nhà thầu dự án.

Một rủi ro khác đối với Tu-454 vẫn là thị trường tiềm năng hạn chế đối với loại máy bay chở khách tương lai. Nếu dự án chỉ tập trung vào thị trường nội địa, tính khả thi về kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, khoản đầu tư sẽ không thể thu hồi, đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc phát triển.

"Dự án Tu-454 có thể sẽ không thành công nếu chỉ tập trung vào thị trường nội địa", ông Oleg Panteleev, Giám đốc điều hành dịch vụ phân tích của Aviaport nhận định.

Điều đáng chú ý là các nhà phát triển Nga đang nỗ lực hướng tới bước đột phá trong việc thay thế hàng nhập khẩu, do vậy triển vọng dành cho Tu-454 là vẫn có, bất chấp những lo ngại vào thời điểm hiện nay.

Theo on-news
