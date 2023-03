Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trong ngành công nghiệp ô tô, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành liên quan nghiên cứu chính sách giãn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế ưu đãi, các ưu đãi bao gồm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) do Bộ Công Thương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/03/2023.

Trước tình hình đó, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) gồm 12 doanh nghiệp thành viên cũng vừa gửi kiến nghị này đến Chính phủ, Bộ Công Thương, Tài chính.

Các doanh nghiệp thành viên VIVA (gồm Audi, Bentley, Ferrari, Jaguar & Land Rover, Maserati, Morgan & Brabus, Porsch, Subaru, Volkswagen và Volvo).

Theo VIVA, các doanh nghiệp ngành xe đang phải gồng mình đối phó với lượng hàng tồn kho cao do sức mua trên thị trường giảm đột ngột. Cùng với đó, hoạt động đăng kiểm 2 tháng gần đây khó khăn khiến lượng tồn kho càng tăng lên, gây áp lực tài chính lớn với các doanh nghiệp. VIVA khẳng định, 12 doanh nghiệp thành viên của mình gặp khủng hoảng tồn kho nghiêm trọng hơn.

Các doanh nghiệp VIVA cũng chia sẻ, do số lượng ô tô bán ra ký kết đã giảm kể từ 11/2022, tình trạng dư tồn kho tiếp tục diễn ra nghiêm trọng hơn nhiều đối với các nhà nhập khẩu và đại lý xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Cụ thể, trong tháng 1/2023, nhập khẩu nguyên chiếc tăng gấp 3 lần lên đến 12.842 ôtô so với mức 4.020 xe của tháng 1/2021. Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cũng đã tăng gấp 3 lần, vượt quá 77.000 ôtô khách so với 25.700 xe so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, tình trạng thừa hàng ngày càng trầm trọng hơn do 2 tháng liên quan đến hoạt động đăng kiểm khiến lượng hàng tồn kho dồn đọng từ tháng 10/2022 đến nay đang gây áp lực tài chính lớn.

Vì vậy, VIVA cho rằng, cơ quan quản lý cần có giải pháp hỗ trợ công bằng giữa hai loại xe nhập và lắp ráp trong nước. VIVA cho biết, ủng hộ giảm 50% lệ phí trước bạ, nhưng chỉ trong trường hợp cùng giảm cho cả hai loại xe.

Ô tô sản xuất trong nước đã hai lần được giảm 50% lệ phí trong ba năm gần đây, còn xe nhập khẩu không được hưởng chính sách này. VIVA cho rằng đã có sự phân biệt ưu đãi quốc gia, vi phạm điều III.4 của hiệp định chung về thuế quan thương mại (GATT) mà Việt Nam đã ký kết.

Điều III.4 quy định sản phẩm nhập khẩu từ lãnh thổ của bất cứ một bên ký kết nào vào lãnh thổ của một bên ký kết khác sẽ được hưởng đãi ngộ không kém phần thuận lợi hơn sự ưu đãi dành cho sản phẩm tương tự có xuất xứ nội địa về mặt luật pháp, quy tắc./.