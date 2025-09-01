Các điểm bắn pháo hoa ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam dịp 2/9

TPHCM

Dịp lễ 2/9 năm nay, TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm.

Trong đó, có 3 điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Riêng điểm tầm thấp bắn tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ ngày 2/9.

Màn trình diễn pháo hoa chào mừng 50 năm thống nhất rực sáng trên bầu trời TPHCM. Ảnh: Duy Anh

Cũng trong tối 2/9, TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”. Chương trình diễn ra lúc 19 giờ 30 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Tây Ninh

Tây Ninh sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm 2/9 tại khu vực trung tâm phường Long An (tỉnh Long An cũ) và phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh cũ).

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 21 giờ 30, mỗi điểm trình diễn kéo dài khoảng 15 phút với quy mô 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Tổng kinh phí thực hiện 580 triệu đồng/điểm, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa. Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa.

Đồng Nai

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức và bắn pháo hoa tại Công viên Quảng trường tỉnh Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều), hồ Suối Cam (phường Bình Phước) và xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch cũ).

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ tối 2/9. Công tác tổ chức bắn pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, Đồng Nai sẽ chương trình nghệ thuật đặc biệt, biểu diễn lân - sư - rồng với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và nhân dân tại những điểm cầu.

Ngoài ra, trong dịp này tỉnh còn tổ chức các sự kiện như: Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Ngày hội ẩm thực tỉnh Đồng Nai,…