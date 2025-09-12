Các dây chuyền sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc xuất hiện điều chưa từng có: Chuyện gì đang xảy ra?

Trung Quốc đã củng cố vị thế là cường quốc sản xuất robot hàng đầu thế giới, không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn nhất mà còn là nhà sản xuất có tốc độ phát triển nhanh chóng. Sự kết hợp giữa nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đã tạo nên một vị thế vững chắc cho ngành công nghiệp robot ở quốc gia này.

Điển hình, những robot thông minh của Thâm Quyến (Trung Quốc) đang tràn vào từ các nhà máy ô tô đến các dây chuyền sản xuất màn hình bán dẫn đòi hỏi khắt khe hơn.

Công ty TNHH Công nghệ Zhipingfang và Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ IoT Huizhi Thâm Quyến, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn tấm nền khổng lồ HKC (sau đây gọi là "HKC"), đã đạt được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo thỏa thuận, trong ba năm tới, hơn 1.000 robot được trang bị các mô hình quy mô lớn của Zhipingfang sẽ được triển khai tại các cơ sở sản xuất toàn cầu của HKC. Đây là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo được đưa vào ngành công nghiệp màn hình bán dẫn với quy mô lớn. Tuy nhiên, cả Zhipingfang và HKC đều không tiết lộ số lượng đơn đặt hàng cụ thể.

Đơn hàng lớn nhất thị trường

Hoạt động mua sắm trong ngành robot thường áp dụng chính sách giá theo tầng, đơn hàng càng lớn, giá sẽ càng thấp. Theo dữ liệu công khai, Tesla Optimus có giá khoảng 60.000 USD (khoảng 434.000 NDT), trong khi một robot UBTECH có giá khoảng 500.000 đến 600.000 NDT.

Hình minh họa. Ảnh: Zhihu

Dựa trên quy mô toàn ngành và mức giá ước tính khoảng 500.000 NDT/robot, tổng giá trị đơn hàng 1.000 sản phẩm giữa Zhipingfang và HKC có thể lên tới gần 500 triệu NDT (tương đương 1.800 tỷ đồng), dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó của ngành và trở thành đơn hàng lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Zhipingfang cho biết sự hợp tác này sẽ sử dụng các hoạt động PCB (bảng mạch in) phức tạp trên dây chuyền sản xuất làm kịch bản trình diễn đầu tiên và dần dần bao phủ toàn bộ quy trình từ kho bãi và hậu cần, bốc xếp vật liệu, lắp ráp linh kiện cho đến kiểm tra và thử nghiệm chất lượng.

Tương tự như quy trình lắp ráp cuối cùng trong sản xuất ô tô, nhiều quy trình sản xuất linh hoạt trong ngành công nghiệp màn hình bán dẫn luôn là một thách thức đối với việc tự động hóa. Thiết bị tự động hóa truyền thống phụ thuộc vào các chương trình được cài đặt sẵn, gây khó khăn cho việc xử lý các dây chuyền sản xuất mô hình hỗn hợp và môi trường sản xuất phức tạp, luôn thay đổi tại chỗ. Đây chính là lúc robot thông minh được tích hợp, điều khiển bởi các mô hình lớn, mang đến cơ hội.

Theo báo cáo, mô hình quy mô lớn GOVLA do Zhipingfang tự phát triển cho phép điều khiển robot cộng tác toàn thân, giải phóng chúng khỏi các trạm làm việc cố định và cho phép chúng di chuyển linh hoạt giữa các dây chuyền sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ quy trình dài. Hình dạng giống người, với cánh tay có bánh xe, loại bỏ nhu cầu cải tiến quy mô lớn cho các dây chuyền sản xuất hiện có, đạt được sự chuyển đổi từ "con người thích nghi với máy móc" sang "máy móc thích nghi với con người".

Ngoài việc vận hành PCB, robot còn có thể tham gia vào nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cán màng chân không OLED, quản lý vật tư tiêu hao và tái chế vật liệu thải. Ví dụ, trong quá trình cán màng chân không, robot có thể kiểm soát chính xác lực hấp phụ để tránh nhăn vật liệu và cải thiện đáng kể tính nhất quán của quy trình.

Các công ty robot đang đẩy nhanh tốc độ "làm việc trong nhà máy"

Walker S1 tại nhà máy EV nổi tiếng ở Thâm Quyến có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ảnh: UBTECH

Trước Zhipingfang, các công ty robot của Thâm Quyến đã đẩy nhanh việc thâm nhập vào các nhà máy. Dòng Walker S của UBTECH đã được sử dụng để đào tạo thực hành tại các nhà máy ô tô và hậu cần. Yushu Technology và Zhiyuan Robotics cũng giành được các đơn đặt hàng lớn, thúc đẩy đáng kể quá trình thương mại hóa của ngành.

Lý do sâu xa hơn khiến robot đổ xô vào các nhà máy là vì các nhà máy thực sự là nơi đào tạo tốt nhất để "nuôi dưỡng" các mô hình lớn.

"Để robot hình người trở thành 'công nhân' thực thụ, dữ liệu là một rào cản cần thiết", một chuyên gia cho biết. "Bất kỳ ai sở hữu nhiều dữ liệu sản xuất công nghiệp nhất có thể sẽ có lợi thế trong cuộc cạnh tranh sắp tới."

Zhifang Square nhấn mạnh rằng thông qua việc tiếp tục vận hành các dây chuyền sản xuất của HKC, công ty sẽ xây dựng một "vòng tròn dữ liệu khép kín" thúc đẩy sự phát triển công nghệ. Lượng dữ liệu thực tế khổng lồ được robot tích lũy trong các nhiệm vụ sẽ trực tiếp phản hồi vào quá trình lặp lại các mô hình quy mô lớn, tạo ra hiệu ứng "thông minh hơn khi sử dụng".

Về con đường thương mại hóa trong tương lai, phương pháp của Zhipingfang là mô phỏng sự phát triển của xe thông minh, bắt đầu từ các kịch bản bán cấu trúc và dần dần chuyển sang các kịch bản phi cấu trúc.