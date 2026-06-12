Các đại sứ châu Âu gặp quan chức ngoại giao Nga để làm gì?

Hôm 12/6, RT đưa tin, các đại sứ Anh, Pháp và Đức đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tại Moscow.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Cuộc gặp giữa các đại sứ Anh, Pháp và Đức với Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin kéo dài khoảng 90 phút.

Cuộc gặp được cho là để họ trình bày lập trường "hòa bình" của chính phủ họ đối với Ukraine, bất chấp việc Nga khẳng định 3 nước này không phải là trung gian hòa giải mà là những người ủng hộ trực tiếp Ukraine.

Đại sứ Pháp Nicolas de Riviere sau đó cho biết, cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp, trong khi các đại sứ Anh và Đức từ chối bình luận.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đang cố gắng can thiệp trở lại vào ngoại giao Ukraine sau khi Mỹ ra tín hiệu có thể rút lui khỏi các nỗ lực hòa giải.

Nga bác bỏ động thái này là giả tạo và cho rằng EU và E3 (Anh, Pháp và Đức) đang trang bị vũ khí, tài trợ và che chở chính trị cho Ukraine trong khi giả vờ làm trung gian hòa giải.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc gặp, ông Galuzin đã cáo buộc 3 chính phủ theo đuổi một “chính sách phá hoại” nhằm thúc đẩy Ukraine tiếp tục chống lại Nga “bằng chi phí và với sự hỗ trợ trực tiếp của liên minh các nước phương Tây".

Đại sứ quán Anh tại Moscow cho biết, các đại sứ đã lên án "sự leo thang và chiến dịch tung tin giả ngày càng gia tăng" của Nga.

Anh đồng thời nêu rõ tuyên bố gần đây từ nhóm E3 ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Nga có sự tham gia của Mỹ và châu Âu.

Trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, ông đồng ý cho các phái viên đàm phán với cấp phó của mình chủ yếu vì tò mò.

“Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại, nhưng nghi ngờ các đại sứ sẽ không nói điều gì mới sau tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo Nga với ông Zelensky”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc Anh, Pháp và Đức đã nhiều lần phá hoại các nỗ lực giải quyết xung đột trước đó, bao gồm cả thỏa thuận Minsk năm 2014-2015 và dự thảo thỏa thuận Istanbul năm 2022.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bác bỏ đề xuất mới nhất của nhóm E3 và cho rằng đó chỉ là phiên bản được đóng gói lại của “công thức hòa bình” của ông Zelensky, điều mà Nga cho là không thể chấp nhận được.

“Kế hoạch này không nhằm mục đích hòa bình, mà là nhằm tăng cường quân sự hóa Ukraine và châu Âu”, bà nói.

Nga nhiều lần khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, bao gồm yêu cầu Ukraine giữ thái độ trung lập, phi quân sự hóa, bảo vệ người nói tiếng Nga và công nhận những thay đổi về lãnh thổ.