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Các đặc phái viên Mỹ được mời ăn trưa tại một ‘nhà hàng đặc biệt’

Hoàng Vân
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Ngày 5/9, các đặc phái viên Tổng thống Mỹ, gồm ông Steven Witkoff và ông Jared Kushner, đã được phía Nga mời ăn trưa tại một nhà hàng đặc biệt.

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Các đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Steven Witkoff và Jared Kushner, những người đến Moscow hôm 5/9, để tham dự các cuộc đàm phán cấp cao về giải quyết vấn đề Ukraine, đã được ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đón tiếp tại sân bay.

Đoàn xe chở các đại diện của Mỹ đã được nhìn thấy di chuyển đến phố Trubnaya ở trung tâm thành phố.

Theo các nguồn tin địa phương và nhân chứng, những vị khách nước ngoài này đã được đưa đến một nhà hàng để dùng bữa trưa.

Nhà hàng này mang tên Aurora, nằm trên phố Trubnaya, ở trung tâm thành phố Moscow, có biển hiệu với khẩu hiệu yêu nước "Tất cả vì chiến thắng!".

Sau khi kết thúc vòng đàm phán với Tổng thống Nga Putin và thảo luận về các thông số của một thỏa thuận ngừng bắn khả thi, có tính đến thực tế hiện tại trên thực địa, các phái viên Mỹ dự kiến sẽ khởi hành đến Kiev.

An ninh cho chuyến đi tiếp theo của họ đến thủ đô Ukraine sẽ được đảm bảo bằng lệnh tạm ngừng tấn công 3 ngày vào thủ đô Kiev từ phía Nga.

Theo Avia-pro
Tags

Jared Kushner

Mỹ

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