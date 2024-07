Các cuộc thử nghiệm va chạm xe hơi được thực hiện như thế nào?

Tại sao chúng ta phải thử nghiệm va chạm ô tô?

Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng chúng ta không thể lường trước được. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng xe là vô cùng quan trọng. Thử nghiệm va chạm ô tô đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao an toàn cho xe bằng cách mô phỏng các tình huống tai nạn thực tế và đánh giá tác động của chúng lên người ngồi trong xe. Nhờ những bài kiểm tra này, các nhà thiết kế có thể cải thiện cấu trúc xe, trang bị thêm các tính năng an toàn, giúp giảm thiểu thương vong cho người sử dụng trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Thiết bị thử nghiệm va chạm

Để đảm bảo tính chính xác và thu thập dữ liệu đầy đủ, các bài thử nghiệm va chạm sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng:

1. Crash Dummies

Đây là những mô hình người được làm từ nhiều vật liệu khác nhau, mô phỏng cơ thể con người về trọng lượng, kích thước và khả năng cử động trong trường hợp va chạm. Những hình nộm này được trang bị cảm biến để ghi lại dữ liệu về lực tác động, gia tốc và chuyển động trong quá trình va chạm.

2. Xe đẩy va chạm

Thiết bị này sẽ mô phỏng các phương tiện khác tham gia vào vụ tai nạn, bao gồm xe cộ và chướng ngại vật. Xe đẩy được làm từ khung nhôm và thép, có thể di chuyển ở nhiều tốc độ và góc độ khác nhau để mô phỏng các tình huống va chạm thực tế.

3. Hệ thống phân tích dữ liệu và hình ảnh

Bao gồm camera tốc độ cao, cảm biến và phần mềm chuyên dụng để ghi lại và phân tích dữ liệu từ các thử nghiệm va chạm. Camera và cảm biến được đặt trên xe thử nghiệm và xung quanh khu vực va chạm để ghi lại hình ảnh và dữ liệu chi tiết về chuyển động của xe, hình nộm và các bộ phận khác trong quá trình va chạm. Dữ liệu này sau đó được phân tích bởi phần mềm chuyên dụng để đánh giá mức độ an toàn của xe và xác định những khu vực cần cải thiện.

Các loại thử nghiệm va chạm khác nhau

Do có vô số tình huống tai nạn có thể xảy ra, các bài thử nghiệm va chạm cũng rất đa dạng để mô phỏng các trường hợp va chạm phổ biến nhất:

1. Thử nghiệm va chạm phía trước

Va chạm trực diện là loại tai nạn phổ biến nhất, và do đó, cần phải có nhiều kỹ thuật chuyên sâu để làm cho phần đầu xe an toàn hơn. Các thử nghiệm bao gồm va chạm xe với cả rào chắn tĩnh và động. Va chạm có thể xảy ra ở nhiều góc độ khác nhau, bao gồm va chạm trực diện, va chạm lệch và va chạm góc. Thử nghiệm này đánh giá khả năng bảo vệ người lái và hành khách phía trước trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện. Các thử nghiệm va chạm trực diện thường được thực hiện ở tốc độ từ 45 đến 75 km/giờ.

2. Thử nghiệm va chạm bên hông

So với phần đầu xe, hai bên hông xe khiến hành khách dễ gặp nguy hiểm hơn, vì chiều dài của bộ đệm bị giảm đi đáng kể. Các thử nghiệm va chạm bên hông bao gồm va chạm giữa xe đẩy va chạm với một xe đứng yên theo góc vuông, khiến cửa xe bị biến dạng. Vì có ít không gian hơn để giảm tốc độ lớn, nên các nhà sản xuất phải gia cố cấu trúc của trụ và khung cửa để hấp thụ lực va chạm tốt hơn.

Thử nghiệm này đánh giá khả năng bảo vệ người lái và hành khách trong trường hợp va chạm bên hông, khi không gian bảo vệ cho người ngồi trong xe bị thu hẹp đáng kể. Các thử nghiệm an toàn va chạm bên hông thường được thực hiện ở tốc độ từ 50 đến 60 km/giờ.

3. Kiểm tra tác động nóc xe

Trong số những tai nạn ít phổ biến nhất nhưng đáng kể nhất là tai nạn lật xe. Trong trường hợp nóc xe sụp đổ, người ngồi trong xe có nguy cơ bị đè bẹp dưới sức nặng của xe. Các thử nghiệm này được thực hiện bằng cách đặt nóc xe dưới áp lực và đo sức cản cực đại mà nó cung cấp, trước khi mái xe sụp đổ 5 inch.

Thử nghiệm này đánh giá khả năng chịu lực của nóc xe và bảo vệ người ngồi trong xe trong trường hợp xe bị lật.

Kết quả thử nghiệm va chạm

Các bài kiểm tra va chạm thường được các tổ chức bên thứ ba thực hiện và đánhgias một các kỹ lưỡng. Một số cơ quan kiểm tra va chạm được biết đến rộng rãi bao gồm NCAP (Chương trình đánh giá xe mới) và IIHS (Viện bảo hiểm an toàn đường bộ). Kết quả kiểm tra va chạm được chia thành bốn loại.

1. An toàn cho người lớn

Người lớn thường được cho là ngồi ở ghế trước, và do đó, xếp hạng an toàn này phụ thuộc rất nhiều vào tác động trực diện và bên hông. Nó cũng tính đến hiệu ứng chấn thương cổ do cú giật đột ngột ở cổ trong quá trình va chạm.

2. An toàn cho trẻ em

Các thử nghiệm va chạm giả định rằng trẻ em được đặt trong ghế trẻ em phù hợp được cố định vào ghế sau chính bằng giá đỡ. Trọng tâm được đặt vào tác động bên hông.

3. An toàn cho người đi bộ

Đây là khía cạnh duy nhất của kết quả thử nghiệm va chạm liên quan đến sự an toàn của những người không ngồi trên xe. Nó đo tác động của phần đầu xe lên đầu, nửa trên và nửa dưới cơ thể của người đi bộ hoặc người đi xe đạp có thể vô tình tiếp xúc với xe.

4. Hỗ trợ an toàn

Xếp hạng này là phép đo hiệu quả của các tính năng an toàn chủ động và thụ động trong xe. Bao gồm hệ thống hỗ trợ làn đường, dây an toàn và túi khí.