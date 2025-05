Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông tin kết quả phát hiện phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần giữa tháng 4.

Theo đó, trong tuần từ ngày 16/4/2025 đến ngày 20/4/2025, Công an Thanh Hoá phát hiện 20 trường hợp vi phạm phạt nguội do camera giao thông ghi lại. Các lỗi vi phạm phần lớn là Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Dưới đây là bảng thông tin về các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa , theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa:

Danh sách các phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội

Công an Thanh Hoá thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Lỗi vượt đèn đỏ ô tô, xe máy Nghị định 168 phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP xe ô tô, xe máy có hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt như sau:

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ

Như vậy, theo Nghị định 168 mới nhất, năm 2025, xe máy vượt đèn đỏ có thể bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn thì bị phạt từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng.

Đối với xe ô tô có hành vi vượt đèn đỏ thì có thể bị phạt từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng, trường hợp gây tai nạn có thể bị phạt từ 20.000.000 - 22.000.000 đồng.